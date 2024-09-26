Приглашаем вас в путешествие по пустыне. Наше сафари станет для вас незабываемым приключением, полным экзотики и ярких впечатлений.
Вы посетите деревню бедуинов, где попробуете ароматного местного чая и познакомитесь с традициями этого народа. Покатаетесь на квадроциклах и верблюдах.
И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами Красного моря.
Вы посетите деревню бедуинов, где попробуете ароматного местного чая и познакомитесь с традициями этого народа. Покатаетесь на квадроциклах и верблюдах.
И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами Красного моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 16:00
Описание экскурсииИндивидуальное сафари: Волшебство Пустыни Из вашего уютного отеля мы заберем вас на комфортном джипе. Наши талантливые гиды будут сопровождать вас на квадроциклах через песчаные дюны, давая возможность насладиться незабываемыми впечатлениями от скорости и приключений в сердце пустыни. Затем вы посетите деревню бедуинов, где вас встретят гостеприимные местные жители и пригласят вас выпить ароматного чая. Один из бедуинов станет для вас рассказчиком: поведает о традициях и образе жизни своего народа. Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах. Вы подниметесь и спуститесь по песчаным холмам, наслаждаясь красотой пустынного пейзажа и ощущением свободы. Затем вы подниметесь над горами, чтобы увидеть потрясающую панораму в лучах закатного солнца, которая оставит незабываемые впечатления и желание запечатлеть это явление на память, сделав яркие атмосферные фотографии. Под конец путешествия вы вернетесь на станцию на квадроциклах, где вас уже будет ждать комфортабельный джип, чтобы вернуть вас в уютный отель. Важная информация: Очень важно: запрещено употребление алкоголя до и во время поездки. Обязательно возьмите с собой:
- Головной убор;
- Солнцезащитные очки;
- Арафатку.
Ежедневно в 8:00 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$24
|Детский (до 11 лет)
|$14
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня бедуинов
- Горы красного моря
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из загородных районов: Эль-Гуна, Сома-Бэй и Сафага - $10/чел., Сахль-Хашиш и Макады-Бэй - $5/чел.
Место начала и завершения?
У входа вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Очень важно:
- Запрещено употребление алкоголя до и во время поездки
- Обязательно возьмите с собой:
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Арафатку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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