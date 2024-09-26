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Приглашаем вас в путешествие по пустыне. Наше сафари станет для вас незабываемым приключением, полным экзотики и ярких впечатлений.



Вы посетите деревню бедуинов, где попробуете ароматного местного чая и познакомитесь с традициями этого народа. Покатаетесь на квадроциклах и верблюдах.



И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами Красного моря.