Что вас ждет:Наш гид заберет вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути к первой достопримечательности он познакомит вас с историей города, египетскими традициями и образом жизни. Вы проедете по старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады, ведь она не всегда была туристическим местом. Вы поймете, как сильно изменился город, когда прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и дискотеки.

После этого вы полюбуетесь главной мечетью города из белого мрамора — мечетью Эль-Мина. Ее минареты устремляются ввысь на 40 метров, а фасады украшены традиционными орнаментами и резьбой. При желании вы зайдете и осмотрите мечеть изнутри.

Шопинг и гастрономический туризмЕсли вам интересен шопинг, то вы сможете посетить популярные торговые центры города. Гид вам посоветует, где можно сделать выгодные покупки, приобрести сувениры, купить масла, кожаные изделия, текстиль и другие вещи.

Если же вам ближе гастротуризм, то гид покажет вам местные рынки. На рыбном вас ждут свежие морепродукты, которые приготовят прямо при вас, а на фруктовом — огромное разнообразие фруктов по самым низким ценам.

Важная информация• После насыщенного дня мы отвезем вас обратно в отель.