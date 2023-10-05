Вас ждет насыщенная и увлекательная обзорная экскурсия по Хургаде. Вы познакомитесь с историей города, египетскими традициями и образом жизни.
Прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и ночные клубы, полюбуетесь главной мечетью города Эль-Мина.
Прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и ночные клубы, полюбуетесь главной мечетью города Эль-Мина.
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:
- Коптская церковь
- Мечеть Эль-Мина
- Рыбный рынок
- Набережная Марина
- Хургада с высоты
- Красное море и остров Оранж Бэй
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:Наш гид заберет вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути к первой достопримечательности он познакомит вас с историей города, египетскими традициями и образом жизни. Вы проедете по старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады, ведь она не всегда была туристическим местом. Вы поймете, как сильно изменился город, когда прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и дискотеки.
После этого вы полюбуетесь главной мечетью города из белого мрамора — мечетью Эль-Мина. Ее минареты устремляются ввысь на 40 метров, а фасады украшены традиционными орнаментами и резьбой. При желании вы зайдете и осмотрите мечеть изнутри.
Шопинг и гастрономический туризмЕсли вам интересен шопинг, то вы сможете посетить популярные торговые центры города. Гид вам посоветует, где можно сделать выгодные покупки, приобрести сувениры, купить масла, кожаные изделия, текстиль и другие вещи.
Если же вам ближе гастротуризм, то гид покажет вам местные рынки. На рыбном вас ждут свежие морепродукты, которые приготовят прямо при вас, а на фруктовом — огромное разнообразие фруктов по самым низким ценам.
Важная информация• После насыщенного дня мы отвезем вас обратно в отель.
- Возьмите с собой деньги, воду и легкий перекус.
- Убедительная просьба — надевайте удобную обувь и закрытую одежду.
Ежедневно В 09:00, 10:00, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Гид экскурсовод
- Что не входит
- Дополнительные расходы
- Не входящие в программу
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В отелеЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно В 09:00, 10:00, 16:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой: деньги, питьевую воду
- Наденьте удобная обувь и не открытые одежды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Настя
5 окт 2023
Отличная организация - организатор отвечает очень быстро, отвечает на четко.
Трансфер приехал вовремя. Машина комфортная, с кондиционером. Водитель аккуратный.
Гид рассказал много фактов как про прошлое Хургады, так и про настоящее - ответил на все интересующие нас вопросы.
Экскурсия насыщенная, но не напряжная.
Мы получили большое удовольствие
Трансфер приехал вовремя. Машина комфортная, с кондиционером. Водитель аккуратный.
Гид рассказал много фактов как про прошлое Хургады, так и про настоящее - ответил на все интересующие нас вопросы.
Экскурсия насыщенная, но не напряжная.
Мы получили большое удовольствие
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