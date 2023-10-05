Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде

5
1 отзыв
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Вас ждет насыщенная и увлекательная обзорная экскурсия по Хургаде. Вы познакомитесь с историей города, египетскими традициями и образом жизни.

Прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и ночные клубы, полюбуетесь главной мечетью города Эль-Мина.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Индивидуальная обзорная экскурсия по Хургаде
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
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Что вас ожидает:

  • Коптская церковь
  • Мечеть Эль-Мина
  • Рыбный рынок
  • Набережная Марина
  • Хургада с высоты
  • Красное море и остров Оранж Бэй
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:Наш гид заберет вас из отеля на комфортабельном автомобиле. По пути к первой достопримечательности он познакомит вас с историей города, египетскими традициями и образом жизни. Вы проедете по старому городу и узнаете о рыбацком прошлом Хургады, ведь она не всегда была туристическим местом. Вы поймете, как сильно изменился город, когда прогуляетесь по красивейшей набережной Марина, увидите роскошные яхты и корабли, кафе, рестораны и дискотеки.
После этого вы полюбуетесь главной мечетью города из белого мрамора — мечетью Эль-Мина. Ее минареты устремляются ввысь на 40 метров, а фасады украшены традиционными орнаментами и резьбой. При желании вы зайдете и осмотрите мечеть изнутри.
Шопинг и гастрономический туризмЕсли вам интересен шопинг, то вы сможете посетить популярные торговые центры города. Гид вам посоветует, где можно сделать выгодные покупки, приобрести сувениры, купить масла, кожаные изделия, текстиль и другие вещи.
Если же вам ближе гастротуризм, то гид покажет вам местные рынки. На рыбном вас ждут свежие морепродукты, которые приготовят прямо при вас, а на фруктовом — огромное разнообразие фруктов по самым низким ценам.
Важная информация• После насыщенного дня мы отвезем вас обратно в отель.
  • Возьмите с собой деньги, воду и легкий перекус.
  • Убедительная просьба — надевайте удобную обувь и закрытую одежду.

Ежедневно В 09:00, 10:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Гид экскурсовод
Что не входит
  • Дополнительные расходы
  • Не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно В 09:00, 10:00, 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой: деньги, питьевую воду
  • Наденьте удобная обувь и не открытые одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
5 окт 2023
Отличная организация - организатор отвечает очень быстро, отвечает на четко.
Трансфер приехал вовремя. Машина комфортная, с кондиционером. Водитель аккуратный.
Гид рассказал много фактов как про прошлое Хургады, так и про настоящее - ответил на все интересующие нас вопросы.
Экскурсия насыщенная, но не напряжная.
Мы получили большое удовольствие

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