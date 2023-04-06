Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально

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Почувствуйте адреналин и ощутите скорость во время катания на багги по удивительной Аравийской пустыне! Это увлекательное приключение принесет множество незабываемых впечатлений.

Посещение бедуинской деревни, верховая езда на верблюдах и чаепитие позволят окунуться в аутентичную атмосферу пустыни и познакомиться с историей бедуинов, рассказанной профессиональным гидом.
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально
Ближайшие даты:
8
апр
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апр
10
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11
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12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Незабываемое приключение в пустыне.
  • Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари. Во время катания на багги, которое длится около 45 минут в одну сторону, вы сможете ощутить настоящую скорость и адреналин.
  • Посетите бедуинскую деревню, покатайтесь на верблюдах и насладитесь аутентичным чаем, после чего услышите увлекательные истории о Бедуинах от опытного гида. Также доступна семейная программа, чтобы вы могли отправиться на сафари вместе с близкими и насладиться путешествием в полной мере.

Важная информация:

Перед поездкой вы прослушаете краткий курс правил безопасности. Советуем вам отказаться от шорт, юбок и открытой обуви и иметь с собой шарф-арафатку.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на багги
  • Чай
  • Катание на верблюдах
Что не входит
  • Фото
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем туристов из отелей
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Перед поездкой вы прослушаете краткий курс правил безопасности. Советуем вам отказаться от шорт
  • Юбок и открытой обуви и иметь с собой шарф-арафатку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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