Почувствуйте адреналин и ощутите скорость во время катания на багги по удивительной Аравийской пустыне! Это увлекательное приключение принесет множество незабываемых впечатлений.
Посещение бедуинской деревни, верховая езда на верблюдах и чаепитие позволят окунуться в аутентичную атмосферу пустыни и познакомиться с историей бедуинов, рассказанной профессиональным гидом.
Посещение бедуинской деревни, верховая езда на верблюдах и чаепитие позволят окунуться в аутентичную атмосферу пустыни и познакомиться с историей бедуинов, рассказанной профессиональным гидом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Незабываемое приключение в пустыне.
- Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари. Во время катания на багги, которое длится около 45 минут в одну сторону, вы сможете ощутить настоящую скорость и адреналин.
- Посетите бедуинскую деревню, покатайтесь на верблюдах и насладитесь аутентичным чаем, после чего услышите увлекательные истории о Бедуинах от опытного гида. Также доступна семейная программа, чтобы вы могли отправиться на сафари вместе с близкими и насладиться путешествием в полной мере.
Важная информация:Перед поездкой вы прослушаете краткий курс правил безопасности. Советуем вам отказаться от шорт, юбок и открытой обуви и иметь с собой шарф-арафатку.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на багги
- Чай
- Катание на верблюдах
- Что не входит
- Фото
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем туристов из отелейЗавершение: отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Перед поездкой вы прослушаете краткий курс правил безопасности. Советуем вам отказаться от шорт
- Юбок и открытой обуви и иметь с собой шарф-арафатку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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