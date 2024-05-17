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По популярности
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Групповая
6 часов
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«После этого, вы прокатитесь на багги — это маленькие спортивные машины»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари на багги по Аравийской пустыне в Хургаде
Зажигательное приключение на багги ждет вас в пустыне Аравии. Погрузитесь в мир скорости и традиций бедуинов
Начало: Забираем туристов из отелей
«Что вас ожидает: Незабываемое приключение в пустыне Отправьтесь на захватывающее приключение на багги по удивительной пустыне Аравии во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 мая 2024Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
- AAnna20 марта 2024Хорошая организация, приятная цена, спасибо)
- ММаргарита10 ноября 2023Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
- NNikoran2228 июля 2023Отлично провели время! Покатались, посетили деревню бедуинов, увидели закат! Отдельное спасибо нашему сопровождающему гиду Ахмеду! Сделал нам отличные кадры и отлично провел по пустыне! Всем советуем!
- ИИрина22 июля 2023Все прекрасно, очень понравилось! Большое спасибо!
- ДДарья9 декабря 2022Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
- ТТатьяна4 октября 2022Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Багги»
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