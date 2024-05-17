Ю Юлия Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)

A Anna Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды Хорошая организация, приятная цена, спасибо)

М Маргарита Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне читать дальше - прекрасны! В конце было замечательное шоу. Совет - одевайтесь в закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе. Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу. Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню

N Nikoran22 Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально Отлично провели время! Покатались, посетили деревню бедуинов, увидели закат! Отдельное спасибо нашему сопровождающему гиду Ахмеду! Сделал нам отличные кадры и отлично провел по пустыне! Всем советуем!

И Ирина Катание на багги по Аравийской пустыне индивидуально Все прекрасно, очень понравилось! Большое спасибо!

Д Дарья Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)