Что вас ожидает
День 1: инопланетная Белая пустыня
Приготовьтесь преодолеть более 800 км; по пути предусмотрены остановки для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.
Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.
День 2: Черная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий
После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.
Организационные детали
- Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — 220€/чел. ; группа из 5-8 чел. — 200€/чел.
- Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит 450€
- Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается трансфер из Хургады — 50€/чел.
Как проходит тур
- Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)
- Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.
- Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)
- Дорога из Хургады до Белой пустыни занимает около 8, 5 часов, по пути будут остановки для отдыха и завтрака
- Начало и окончание тура у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Питание
- Завтраки: яйца, сыр, фасоль, хлеб, джем, чай, кофе и сок
- Пикники: свежие овощи, сыр, тунец, сардины, чипсы и фрукты
- Ужин: суп, курица или говядина, рис или макароны, овощи, чай и кофе
- Всегда доступна вода