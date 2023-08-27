Уникальная двухдневная экскурсия в Белую и Черную пустыни из Хургады. Вас ждут захватывающие пейзажи, ночевка под звездами и посещение оазиса Бахария
Уснувший океан в пустыне, утопающие в пальмах поселения, вулканические горы - вас ждет необыкновенный Египет без туристов! За 2 дня вы исследуете Белую пустыню с «заснеженными» фигурами и гору из кристаллов. Поужинаете и переночуете в палатке под звездами. Побываете в оазисе Бахария в Черной пустыне и Музее мумий. А комфортная организация на всех этапах обеспечит незабываемые впечатления
Приготовьтесь преодолеть более 800 км; по пути предусмотрены остановки для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.
Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.
День 2: Черная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий
После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.
Организационные детали
Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — $237 за чел.; группа из 5-8 чел. — $216 за чел.
Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит $485
Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.
Что входит в стоимость, а что — нет
Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость
Дополнительно оплачивается трансфер из Хургады — $54 за чел.
Как проходит тур
Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)
Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.
Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)
Дорога из Хургады до Белой пустыни занимает около 8,5 часов, по пути будут остановки для отдыха и завтрака
Начало и окончание тура у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Питание
Завтраки: яйца, сыр, фасоль, хлеб, джем, чай, кофе и сок
Пикники: свежие овощи, сыр, тунец, сардины, чипсы и фрукты
Ужин: суп, курица или говядина, рис или макароны, овощи, чай и кофе
Всегда доступна вода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и читать дальшеуменьшить
гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Татьяна
Экскурсия просто потрясающая. Цена немного кусается, но за такую красоту можно и усмирить "внутреннюю жабу". Сначала около 6-7 часов занимает поездка из Хургады в Каир, у меня была была на читать дальшеуменьшить
автобусе, далее Вас встретит водитель и Вы пересядете на комфортное авто с кондиционером и проедете ещё 400 км (4-5 часов). Далее Вы пообедаете дома местного селянина в Wahat, немного отдохнете и отправитесь вместе с ним на удобном внедорожнике в чёрную и белую пустыни. В Белой пустыни в уютном месте Вы встретите закат и поужинаете горячей вкусной пищей, полюбуетесь на звезды и останетесь ночевать (я приехала в жаркое время года, поэтому мы не ставили палатку, я просто тент от ветра и ковры с матрасами, ночевали прямо под открытом небом, было очень тепло и никаких вещей не потребовалось, хоть и были спальники). Утром Вы позавтракаете и отправитесь ы обратную дорогу, по пути сделав остановку в Оазисе, где при желании можно искупаться. И водитель, и второй сопровождающий очень внимательно относятся к туристам, дружелюбные и заботятся о комфорте. К сожалению, они не говорят по русски, но зато очень хорошо по английски. Всегда в пути доступна холодная вода. У меня была местная сим-карта We и интернет был даже в пустыне. Саид всегда был на связи и помогал. Эмоции и впечатления не передаваемые, лучше всё увидеть своими глазами. Уезжать не хотелось и теперь настойчиво хочется вернуться. Кстати, самое лучшее время для этого - в октябре: уже не жарко, но ещё не холодно.
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А
Артем
Великолепная экскурсия! Море восхитительных эмоций от увиденного и от общения с отличными людьми! Понравилось разнообразие посещенных локаций, чувство настоящего песка из пустыни, катание с бархана на доске, эффектное звездное небо с Млечным путем! Будьте готовы к долгой дороге, если вы едите не из Каира. И ночью в пустыне реально холодно - обязательно берите теплые вещи!
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Ю
Юлия
Эта поездка для меня стала одним из самых запоминающихся событий в мой отпуск в Хургаде. Одно очень важное замечание: эта поездка организована из Каира. До Каира вам придется добираться на автобусе читать дальшеуменьшить
или с большой группой или вообще на мартшрутном автобусе. В описании поездки это было совсем непонятно. Поэтому заранее учтите это, чтобы потом не расстраиваться. И обязательно нужно иметь рабочий телефон с местной сим картой или интернетом, чтобы состыковаться в водителем. Но как только вы доберитесь до Каира, то все пойдет замечательно ☺️👍 С Каира вас доставят на машине до Оазиса Бахария, там вы пересадите на джип и с проводником уже направитесь к Пустыне. Проводник был очень опытный и учтивый водитель. Он отлично знает места и маршрут. Не беспокойтесь за напитки или еду - все это будет организовано. Ночевка в пустыне - это незабываемое событие! Просто волшебное место! Таких красивых мест я еще не видела. Советую всем и лучше даже на 2 или 3 ночи! На обратном пути мне мы еще заехали посмотреть как растут финики ☺️
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И
Ирина
Это точно нужно испытать. Самое невероятное - это ночевка в пустыне, звездное небо, красивейший закат и рассвет. Организовано все отлично. Вовремя забрали из отеля, до пустынь на хорошем авто, остановки в пути. Пересадка на мощный Лэнд Крузер. Обед в традиционном кафе с традиционными блюдами. Атмосферно. Палатки, ужин и ночевка организованы отлично, всегда в доступе питьевая вода.
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