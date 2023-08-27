Уснувший океан в пустыне, утопающие в пальмах поселения, вулканические горы - вас ждет необыкновенный Египет без туристов! За 2 дня вы исследуете Белую пустыню с «заснеженными» фигурами и гору из кристаллов. Поужинаете и переночуете в палатке под звездами. Побываете в оазисе Бахария в Черной пустыне и Музее мумий. А комфортная организация на всех этапах обеспечит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1: инопланетная Белая пустыня

Приготовьтесь преодолеть более 800 км; по пути предусмотрены остановки для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.

Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.

День 2: Черная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий

После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.

Организационные детали

Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — $237 за чел.; группа из 5-8 чел. — $216 за чел.

Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит $485

Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.

Что входит в стоимость, а что — нет

Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость

Дополнительно оплачивается трансфер из Хургады — $54 за чел.

Как проходит тур

Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)

Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.

Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)

Дорога из Хургады до Белой пустыни занимает около 8,5 часов, по пути будут остановки для отдыха и завтрака

Начало и окончание тура у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире

Питание