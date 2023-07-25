Групповая экскурсия на Остров Немо в Хургаде: уникальный отдых для всей семьи
Проведите день на райском пляже! Вы совершите круиз на яхте в совершенно новую зону отдыха на острове Немо.
В пути у вас будет время для купания и снорклинга в открытом море, а после обеда на борту вы высадитесь на остров и проведёте несколько невероятных часов на пляже с белоснежным песком и лазурной прозрачной водой.
В пути у вас будет время для купания и снорклинга в открытом море, а после обеда на борту вы высадитесь на остров и проведёте несколько невероятных часов на пляже с белоснежным песком и лазурной прозрачной водой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Остров Немо - это свежепостроенная зона отдыха для любителей морского отдыха на острове Гифтун, между уже известными и полюбившимися островами Парадайз (Paradise) и Оранжевой бухтой (Orange bay). Она оснащена лежаками, зонтами, беседками, качелями и всем, что нужно для ярких фотографий с вашего незабываемого отдыха. Чистейшая лазурная вода, белый песок, богатая флора и фауна… здесь каждый найдет развлечение по душе, как активные дети, так и любящие загар и красивые виды взрослые.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Прохладительные напитки на яхте
- Обед
- Оборудование для снорклинга
- Катание на таблетке или банане
- Что не входит
- Услуги фотографа на яхте
- Место начала и завершения?
- Отель туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой на яхту полотенце и крем от загара!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
25 июля 2023
Все прошло отлично, организация и гид на высшем уровне, программа интересная. Всем буду советовать Дарью и сам обращусь точно, если ещё раз приеду в Хургаду. Супер, спасибо большое за прекрасный отдых!
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