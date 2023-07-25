Остров Немо

Групповая экскурсия на Остров Немо в Хургаде: уникальный отдых для всей семьи

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Проведите день на райском пляже! Вы совершите круиз на яхте в совершенно новую зону отдыха на острове Немо.

В пути у вас будет время для купания и снорклинга в открытом море, а после обеда на борту вы высадитесь на остров и проведёте несколько невероятных часов на пляже с белоснежным песком и лазурной прозрачной водой.
Остров Немо
Остров Немо
Остров Немо
Остров Немо
Остров Немо
Остров Немо
Остров Немо
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Остров Немо - это свежепостроенная зона отдыха для любителей морского отдыха на острове Гифтун, между уже известными и полюбившимися островами Парадайз (Paradise) и Оранжевой бухтой (Orange bay). Она оснащена лежаками, зонтами, беседками, качелями и всем, что нужно для ярких фотографий с вашего незабываемого отдыха. Чистейшая лазурная вода, белый песок, богатая флора и фауна… здесь каждый найдет развлечение по душе, как активные дети, так и любящие загар и красивые виды взрослые.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прохладительные напитки на яхте
  • Обед
  • Оборудование для снорклинга
  • Катание на таблетке или банане
Что не входит
  • Услуги фотографа на яхте
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой на яхту полотенце и крем от загара!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
25 июля 2023
Все прошло отлично, организация и гид на высшем уровне, программа интересная. Всем буду советовать Дарью и сам обращусь точно, если ещё раз приеду в Хургаду. Супер, спасибо большое за прекрасный отдых!

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Водные развлечения
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