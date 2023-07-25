Проведите день на райском пляже! Вы совершите круиз на яхте в совершенно новую зону отдыха на острове Немо.



В пути у вас будет время для купания и снорклинга в открытом море, а после обеда на борту вы высадитесь на остров и проведёте несколько невероятных часов на пляже с белоснежным песком и лазурной прозрачной водой.