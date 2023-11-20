Морская прогулка на Райский остров Paradise

Групповая экскурсия в Хургаде

Групповая экскурсия на Райский остров из Хургады: морской отдых и активности

4.5
21 отзыв
Приглашаем вас в увлекательную морскую прогулку из Хургады на Райский остров.

На нашей экскурсии есть все как для любителей пляжного отдыха, так и для любителей активных видов спорта. Белоснежный пляж, купание в открытом море, снорклинг — выбирайте то, что вам интересно. А также вас ждет вкусный обед.
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Морская прогулка на Райский остров Paradise
Ближайшие даты:
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ноя
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дек
2
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+от $21
Детский от 6 до 11 летот $14
Детский до 5 лет$0
Взрослый 13+$24
Детский от 6 до 12 лет$13
Детский от 4 до 11 лет$12
Детский до 3 лет$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Райский остров
  • Красное море
  • Коралловые рифы

Описание

Главные моменты: Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером; Прогулка на корабле в открытом море на Райский Остров; Наслаждаться красотой Красного моря; Посмотреть на потрясающие морские пейзажи; Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна; Зарядиться энергией солнца на Райском Острове; 1 погружение от 10 до 12 минут на глубину 7-9 метров; Поплавать и позагорать на Райском Острове; Своими глазами увидеть живописные коралловые сады; В стоимость включены обед и безалкогольные напитки. Программа тура:
  • Автобус с нашим представителем приедет за вами в отель почти в 8:00 часов утра и отвезёт вас на причал, где вас ждёт белый большой трехэтажный корабль. По прибытию на причал ваш гид предоставит вам все необходимы оборудования, которые нужны для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты) и будет объяснять вам как их использовать.
  • Комфортабельная белоснежная яхта Вас доставит в одно из самых красивых мест в Красном море это — Райский остров Хургада. По дороге на райский остров, будем вдыхать морской воздух, наслаждаться морскими и горными видами и принимать солнечные ванны.
  • Далее, Корабль будет останавливаться в одном фантастическом месте для плавания с маской и ластами. Вы сможете в течение 1 часа плавать, купаться в море и рассматривать рыбы и кораллы.
  • После этого, у вас будет замечательная возможность наслаждаться дайвингом, наш инструктор проведет перед погружениями небольшое обучение. Главное — внимательно слушайте инструктаж Вашего дайвера, доверьтесь ему и не паникуйте! И у Вас все получится!
  • Затем, на небольшой лодочке, Вас доставят на экзотический кусочек Райского острова (ВИП зона с зонтами), где вы сможете позагорать на белоснежном песке, сделать незабываемые фотографии на память.
  • После этой остановки, Вы будете обедать на корабле, на борту яхты вас ждёт прекрасно сервированный обеденный стол с вкусными и сытными блюдами. На протяжении всей поездки предоставляются безалкогольные напитки.
  • Далее, корабль поедет в другое место для плавания с маской и ластами возле коралловых рифов для снорклинга, где сможете насладиться воочию неповторимым по красоте подводным миром Красного моря.
  • По окончанию экскурсий, Мы отвезём вас обратно в отель. Возьмите с собой: Головной убор; Купальный костюм; Полотенце; Солнцезащитные средства; Средства личной гигиены; Солнцезащитные очки.

Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/до отеля
  • Прогулка на яхте
  • Водные развлечения: снорклинг, катание на банане и таблетке и др.
  • Русскоговорящие инструктора
  • Обед и безалкогольные напитки
  • Минеральная вода и закуски на борту лодки
  • Вход в национальный парк
Что не входит
  • Чаевые
  • Личные расходы
  • Фото и видео-съемка.
  • Трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш, Сома Бэй, Сафага, Эль-Гуна от 4$ до 7$
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
20 ноя 2023
Ездили 17 ноября на Райский остров. Была с двоем с дочерью. Группа в основном была англоязычная, но в команде есть русскоговорящий капитан и гид. Первый раз заказывала экскурсию через сайт, были некоторые опасения, но всё прошло круто и весело. Команда с заботой относится ко всем, а к детям особенно. На острове много красивых локаций и фото зон. Был простой, но очень вкусный обед. Плавали в открытом море и катались на банане. Огромное спасибо сайту за доступные цены и ответственный подход. 👍👍👍
Д
10 ноя 2023
B
22 окт 2023
И
6 окт 2023
Нам очень понравилось! Все было супер гид, обед каралы! Советую не пожалеете! Всегда берем морскую экскурсию и в этот раз не исключение
T
13 сен 2023
Отлично, все понравилось. Всего за 5$ можно ещё и дайвинг приобрести. Погрузиться стоит однозначно. В обед кормили, без изысков, но вполне сытно.
Сам остров просто пустыня посреди моря, было очень жарко. Классные уютные зонтики с мягкими пуфиками. Море чистейшее с песком. Рыбок там у берега нет, просто покупаться, и посидеть под зонтиками, больше там на острове делать нечего, мы там провели 1,5 часа и потом поплыли обратно
А
24 июля 2023
сегодня мы хотели семьёй провести чудесный день. сбор в 8:30. Мы прождали 35мин. лучше бы мы ушли и отказались от поездки. Трансфер был ок. На лодке мы провели 15мин. и отчалили. Почему-то мы на 'orange bay' завезли как такси почти всех туристов и оставили там, потом их забирали. Про эту остановку в описании не было ни слова. просто потеряли 2часа!!!
Парадайз-совершенство.
обед-просто и вкусно.
Остановки на рифах-аквариум.
Банан и таблетка-адреналин.
всего в пути 9ч.
дети-к. о.
больше нет!
О
29 мая 2023
Сам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно
Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)
В
23 мая 2023
Потресающий тур, гиды позитивные веселые, яхта очень удобная, можно и в теньке посидеть и пощагорать на верху, риф первый самый интересный, гиды подманивают рыб и их там тучи. Второй попроще но тоже интересно. Обед без изысков но все вкусно. Гиды Ману и Оскар самые лучшие, дайте ребятам премию, они старалисб, развлекали. Пляж Парадайс действительно почти как Мальдивы, белый песочек, берюзовое море, много мест для фото, есть кафешки и зонтики с теньком. Из водички выбираться не хочется, классная
O
25 апр 2023
Райский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и трубки выдают ОЧЕНЬ уставшие и старые. Лучше купите себе заранее новые. На корабле снимает camera-man, который потом за 20$ тебе продаёт то, что наснимал. Самые бесполезно потраченные деньги. Шляпу полную прислал.
V
7 апр 2023
В
8 мар 2023
a
28 фев 2023
Спасибо большое за интересную экскурсию, всё прошло отлично от начала организационных вопросов до самой экскурсии)) моментально ответили на все интересующие вопросы, были с детьми маленькими, всё комфортно, трансфер чистенький
O
26 фев 2023
24 февраля 2023 года была с подругой на Морской экскурсии - Цезарь.
Впечатления от экскурсии самые положительные.
Особенно хочу поблагодарить нашего года Амжада за его бесконечное внимание и заботу о нас, чтобы мы ничего не забыли. напоминал нам о самой экскурсии, заранее информировал о времени прибытии автобуса, поинтересовался о наших впечатлениях. Это очень приятно.
Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
O
14 ноя 2022
Все, как и в описании, остался доволен
К
14 ноя 2022
Отличная Экскурсия для того чтобы провести классный день на яхте. Кораблик очень удобный и красивый - много мест как для загара, так и в тени. Катают на банане и таблетках, потом везут на райский остров где оставляют примерно на час, после несколько часов ныряешь с маской и ластами (их выдают) на красивейшем рифе в море. Понравилось!

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