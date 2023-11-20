сегодня мы хотели семьёй провести чудесный день. сбор в 8:30. Мы прождали 35мин. лучше бы мы ушли и отказались от поездки. Трансфер был ок. На лодке мы провели 15мин. и отчалили. Почему-то мы на 'orange bay' завезли как такси почти всех туристов и оставили там, потом их забирали. Про эту остановку в описании не было ни слова. просто потеряли 2часа!!!

Парадайз-совершенство.

обед-просто и вкусно.

Остановки на рифах-аквариум.

Банан и таблетка-адреналин.

всего в пути 9ч.

дети-к. о.

больше нет!