Групповая экскурсия на Райский остров из Хургады: морской отдых и активности
Приглашаем вас в увлекательную морскую прогулку из Хургады на Райский остров.
На нашей экскурсии есть все как для любителей пляжного отдыха, так и для любителей активных видов спорта. Белоснежный пляж, купание в открытом море, снорклинг — выбирайте то, что вам интересно. А также вас ждет вкусный обед.
На нашей экскурсии есть все как для любителей пляжного отдыха, так и для любителей активных видов спорта. Белоснежный пляж, купание в открытом море, снорклинг — выбирайте то, что вам интересно. А также вас ждет вкусный обед.
Ближайшие даты:
30
ноя
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1
дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|от $21
|Детский от 6 до 11 лет
|от $14
|Детский до 5 лет
|$0
|Взрослый 13+
|$24
|Детский от 6 до 12 лет
|$13
|Детский от 4 до 11 лет
|$12
|Детский до 3 лет
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Райский остров
- Красное море
- Коралловые рифы
Описание
Главные моменты: Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером; Прогулка на корабле в открытом море на Райский Остров; Наслаждаться красотой Красного моря; Посмотреть на потрясающие морские пейзажи; Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна; Зарядиться энергией солнца на Райском Острове; 1 погружение от 10 до 12 минут на глубину 7-9 метров; Поплавать и позагорать на Райском Острове; Своими глазами увидеть живописные коралловые сады; В стоимость включены обед и безалкогольные напитки. Программа тура:
- Автобус с нашим представителем приедет за вами в отель почти в 8:00 часов утра и отвезёт вас на причал, где вас ждёт белый большой трехэтажный корабль. По прибытию на причал ваш гид предоставит вам все необходимы оборудования, которые нужны для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты) и будет объяснять вам как их использовать.
- Комфортабельная белоснежная яхта Вас доставит в одно из самых красивых мест в Красном море это — Райский остров Хургада. По дороге на райский остров, будем вдыхать морской воздух, наслаждаться морскими и горными видами и принимать солнечные ванны.
- Далее, Корабль будет останавливаться в одном фантастическом месте для плавания с маской и ластами. Вы сможете в течение 1 часа плавать, купаться в море и рассматривать рыбы и кораллы.
- После этого, у вас будет замечательная возможность наслаждаться дайвингом, наш инструктор проведет перед погружениями небольшое обучение. Главное — внимательно слушайте инструктаж Вашего дайвера, доверьтесь ему и не паникуйте! И у Вас все получится!
- Затем, на небольшой лодочке, Вас доставят на экзотический кусочек Райского острова (ВИП зона с зонтами), где вы сможете позагорать на белоснежном песке, сделать незабываемые фотографии на память.
- После этой остановки, Вы будете обедать на корабле, на борту яхты вас ждёт прекрасно сервированный обеденный стол с вкусными и сытными блюдами. На протяжении всей поездки предоставляются безалкогольные напитки.
- Далее, корабль поедет в другое место для плавания с маской и ластами возле коралловых рифов для снорклинга, где сможете насладиться воочию неповторимым по красоте подводным миром Красного моря.
- По окончанию экскурсий, Мы отвезём вас обратно в отель. Возьмите с собой: Головной убор; Купальный костюм; Полотенце; Солнцезащитные средства; Средства личной гигиены; Солнцезащитные очки.
Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/до отеля
- Прогулка на яхте
- Водные развлечения: снорклинг, катание на банане и таблетке и др.
- Русскоговорящие инструктора
- Обед и безалкогольные напитки
- Минеральная вода и закуски на борту лодки
- Вход в национальный парк
- Что не входит
- Чаевые
- Личные расходы
- Фото и видео-съемка.
- Трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш, Сома Бэй, Сафага, Эль-Гуна от 4$ до 7$
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 ноя 2023
Ездили 17 ноября на Райский остров. Была с двоем с дочерью. Группа в основном была англоязычная, но в команде есть русскоговорящий капитан и гид. Первый раз заказывала экскурсию через сайт, были некоторые опасения, но всё прошло круто и весело. Команда с заботой относится ко всем, а к детям особенно. На острове много красивых локаций и фото зон. Был простой, но очень вкусный обед. Плавали в открытом море и катались на банане. Огромное спасибо сайту за доступные цены и ответственный подход. 👍👍👍
Д
Делия
10 ноя 2023
B
Bushchuk
22 окт 2023
И
Иван
6 окт 2023
Нам очень понравилось! Все было супер гид, обед каралы! Советую не пожалеете! Всегда берем морскую экскурсию и в этот раз не исключение
T
Trane_badd
13 сен 2023
Отлично, все понравилось. Всего за 5$ можно ещё и дайвинг приобрести. Погрузиться стоит однозначно. В обед кормили, без изысков, но вполне сытно.
Сам остров просто пустыня посреди моря, было очень жарко. Классные уютные зонтики с мягкими пуфиками. Море чистейшее с песком. Рыбок там у берега нет, просто покупаться, и посидеть под зонтиками, больше там на острове делать нечего, мы там провели 1,5 часа и потом поплыли обратно
Сам остров просто пустыня посреди моря, было очень жарко. Классные уютные зонтики с мягкими пуфиками. Море чистейшее с песком. Рыбок там у берега нет, просто покупаться, и посидеть под зонтиками, больше там на острове делать нечего, мы там провели 1,5 часа и потом поплыли обратно
А
А
24 июля 2023
сегодня мы хотели семьёй провести чудесный день. сбор в 8:30. Мы прождали 35мин. лучше бы мы ушли и отказались от поездки. Трансфер был ок. На лодке мы провели 15мин. и отчалили. Почему-то мы на 'orange bay' завезли как такси почти всех туристов и оставили там, потом их забирали. Про эту остановку в описании не было ни слова. просто потеряли 2часа!!!
Парадайз-совершенство.
обед-просто и вкусно.
Остановки на рифах-аквариум.
Банан и таблетка-адреналин.
всего в пути 9ч.
дети-к. о.
больше нет!
Парадайз-совершенство.
обед-просто и вкусно.
Остановки на рифах-аквариум.
Банан и таблетка-адреналин.
всего в пути 9ч.
дети-к. о.
больше нет!
О
Олеся
29 мая 2023
Сам остров классный, удобные зонтики и лежаки - бесплатно
Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)
Но лодка была забита плотно, не всегда было комфортно. По времени и месту отправления с острова нас не сориентировали нормально и когда мы пришли к причалу через время, которое услышали, то позже поняли, что группа уплыла без нас, а нас (3 чел забыли на острове)
В
Владимир
23 мая 2023
Потресающий тур, гиды позитивные веселые, яхта очень удобная, можно и в теньке посидеть и пощагорать на верху, риф первый самый интересный, гиды подманивают рыб и их там тучи. Второй попроще но тоже интересно. Обед без изысков но все вкусно. Гиды Ману и Оскар самые лучшие, дайте ребятам премию, они старалисб, развлекали. Пляж Парадайс действительно почти как Мальдивы, белый песочек, берюзовое море, много мест для фото, есть кафешки и зонтики с теньком. Из водички выбираться не хочется, классная
O
Oleg
25 апр 2023
Райский остров - ни о чём. На яхте кормили вкусно. Остановки для снорклинга, ради которого ехали, - хорошо. Маски и трубки выдают ОЧЕНЬ уставшие и старые. Лучше купите себе заранее новые. На корабле снимает camera-man, который потом за 20$ тебе продаёт то, что наснимал. Самые бесполезно потраченные деньги. Шляпу полную прислал.
V
Valeriakostornova
7 апр 2023
В
Владимир
8 мар 2023
a
anastasya
28 фев 2023
Спасибо большое за интересную экскурсию, всё прошло отлично от начала организационных вопросов до самой экскурсии)) моментально ответили на все интересующие вопросы, были с детьми маленькими, всё комфортно, трансфер чистенький
O
Olga.shn
26 фев 2023
24 февраля 2023 года была с подругой на Морской экскурсии - Цезарь.
Впечатления от экскурсии самые положительные.
Особенно хочу поблагодарить нашего года Амжада за его бесконечное внимание и заботу о нас, чтобы мы ничего не забыли. напоминал нам о самой экскурсии, заранее информировал о времени прибытии автобуса, поинтересовался о наших впечатлениях. Это очень приятно.
Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
Впечатления от экскурсии самые положительные.
Особенно хочу поблагодарить нашего года Амжада за его бесконечное внимание и заботу о нас, чтобы мы ничего не забыли. напоминал нам о самой экскурсии, заранее информировал о времени прибытии автобуса, поинтересовался о наших впечатлениях. Это очень приятно.
Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.
O
OLGA
14 ноя 2022
Все, как и в описании, остался доволен
К
КИРА
14 ноя 2022
Отличная Экскурсия для того чтобы провести классный день на яхте. Кораблик очень удобный и красивый - много мест как для загара, так и в тени. Катают на банане и таблетках, потом везут на райский остров где оставляют примерно на час, после несколько часов ныряешь с маской и ластами (их выдают) на красивейшем рифе в море. Понравилось!
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