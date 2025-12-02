ежедневно в 08:00

Это насыщенное и в то же время расслабляющее путешествие. На комфортабельной яхте вы позагораете в открытом море и поныряете с маской в волшебном месте с кораллами. А на Райском острове отдохнёте от суеты и насладитесь спокойствием его дикой и невероятной природы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перед заплывом. Автобус с представителем заберёт вас из отеля с 8:00 до 8:45 и на автомобиле с кондиционером отвезёт на причал, где вас будет ждать корабль. Перед отплытием вы получите всё необходимое для снорклинга (маски, трубки, ласты и жилеты), а также прослушаете короткий инструктаж по использованию снаряжения.

Отдых на корабле. Путь до острова займёт примерно 45 минут. Время пролетит незаметно, однако, можно успеть пофотографироваться на судне, позагорать и просто насладиться морской прогулкой.

Египетские Мальдивы. До экзотического острова вас доставят на небольшой лодке. У вас будет 1,5 часа, чтобы насладиться отдыхом в вип-зоне с шезлонгами и зонтами и искупаться в Красном море.

Обед и снорклинг. После расслабляющего времяпрепровождения на острове вы возвращаетесь на корабль, точно к вашему приходу подготовят обеденный стол. На протяжении всей поездки также предоставляются безалкогольные напитки. В завершение вас отвезут в фантастичекое место с коралловыми рифами, где вы познакомитесь с красотой подводного мира Красного моря. В конце вас развезут по отелям.

Организационные детали