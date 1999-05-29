ежедневно в 08:00

Групповая поездка на остров Парадайз

Плавание и обед на корабле, отдых на белоснежном пляже и незабываемый снорклинг

Это насыщенное и в то же время расслабляющее путешествие в комфортной группе до 10 человек.

На трёхэтажном судне вы позагораете в открытом море и поныряете с маской в волшебном месте с кораллами.

А на Райском острове отдохнёте от суеты и насладитесь спокойствием его дикой и невероятной природы.
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз
Групповая поездка на остров Парадайз

Что вас ожидает

Перед заплывом. Автобус с представителем заберёт вас из отеля с 8:00 до 8:45 и на автомобиле с кондиционером отвезёт на причал, где вас будет ждать корабль. Перед отплытием вы получите всё необходимое для снорклинга (маски, трубки, ласты и жилеты), а также прослушаете короткий инструктаж по использованию снаряжения.

Отдых на корабле. Путь до острова займёт примерно 45 минут. Время пролетит незаметно, однако, можно успеть пофотографироваться на судне, позагорать и просто насладиться морской прогулкой.

Египетские Мальдивы. До экзотического острова вас доставят на небольшой лодке. У вас будет 2, 5 часа, чтобы насладиться отдыхом в вип-зоне с шезлонгами и зонтами и искупаться в Красном море.

Обед и снорклинг. После расслабляющего времяпрепровождения на острове вы возвращаетесь на корабль, точно к вашему приходу подготовят обеденный стол. На протяжении всей поездки также предоставляются безалкогольные напитки. В завершение вас отвезут в фантастичекое место с коралловыми рифами, где вы познакомитесь с красотой подводного мира Красного моря. По желанию можно добавить к снорклингу катание на банане или на таблетке. В конце вас развезут по отелям.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00

Саид
Саид
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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