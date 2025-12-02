Плавание и обед на корабле, отдых на белоснежном пляже и незабываемый снорклинг
Это насыщенное и в то же время расслабляющее путешествие.
На комфортабельной яхте вы позагораете в открытом море и поныряете с маской в волшебном месте с кораллами. А на Райском острове отдохнёте от суеты и насладитесь спокойствием его дикой и невероятной природы.
Перед заплывом. Автобус с представителем заберёт вас из отеля с 8:00 до 8:45 и на автомобиле с кондиционером отвезёт на причал, где вас будет ждать корабль. Перед отплытием вы получите всё необходимое для снорклинга (маски, трубки, ласты и жилеты), а также прослушаете короткий инструктаж по использованию снаряжения.
Отдых на корабле. Путь до острова займёт примерно 45 минут. Время пролетит незаметно, однако, можно успеть пофотографироваться на судне, позагорать и просто насладиться морской прогулкой.
Египетские Мальдивы. До экзотического острова вас доставят на небольшой лодке. У вас будет 1,5 часа, чтобы насладиться отдыхом в вип-зоне с шезлонгами и зонтами и искупаться в Красном море.
Обед и снорклинг. После расслабляющего времяпрепровождения на острове вы возвращаетесь на корабль, точно к вашему приходу подготовят обеденный стол. На протяжении всей поездки также предоставляются безалкогольные напитки. В завершение вас отвезут в фантастичекое место с коралловыми рифами, где вы познакомитесь с красотой подводного мира Красного моря. В конце вас развезут по отелям.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится
При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
За решением всех вопросов по видео- и фотосъёмке обращайтесь, пожалуйста, напрямую к фотографу
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 4 лет
Бесплатно
Стандартный билет
$35
Дети 5-11 лет
$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Марина
Брали экскурсию на остров Ола Ола, на русском никто не говорил, переплатила за экскурсию ровно в два раза 40 $ за взрослого и по 20 $ за детей (можно найти от 20 за взрослого и 11 за детей) организатору написала после поездки, не ответил)). Остров понравился, позже поехали еще раз, но с другими.
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П
Павел
Всё соответствовала описанию морской прогулки. Из отеля забрали на индивидуальном трансфере. После отдыха на острове был очень вкусный обед на корабле. Очень красивый и увлекательный снорклинг. Остановка в двух локациях которые отличаются друг от друга.
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