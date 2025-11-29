Приглашаем на экскурсию по Красному, Белому и Монастырю мучеников близ Сохага, где вы увидите шедевры коптского искусства и архитектуры V века. Погрузитесь в атмосферу раннего христианства, вдохновляющую на духовные размышления. Идеально для любителей истории, религии и искусства.
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в путешествие к истокам раннего христианства, в мир древних коптских монастырей — Красного монастыря, Белого монастыря и Монастыря мучеников в Ахмиме, расположенных близ города Сохаг в Египте.
Погружение в историю и архитектуру
Красный монастырь (V век), изначально известный как монастырь Аббаса эль-Фурум, получил свое название благодаря характерному красному кирпичу стен. Это одна из важнейших сохранившихся базилик Восточной Римской империи, сыгравшая ключевую роль в становлении христианства. Вы узнаете о строительных технологиях раннего средневековья и уникальной архитектуре, сохранившей дух той эпохи. Белый монастырь, тесно связанный с Красным, знаменит своей библиотекой, рукописи которой открыли для европейской науки сокровища коптской литературы. Название монастыря, полученное в арабский период, отражает белый цвет его стен, создающий контраст с Красным монастырем. Монастырь мучеников в Ахмиме расскажет о драматических страницах истории христианства, связанных с гонениями в эпоху императора Диоклетиана. Это место хранит память о стойкости и вере ранних христиан.
Искусство и духовность
Путешественники познакомятся с коптской художественной школой, представленной уникальной настенной живописью и декоративной архитектурой. Каждый образ и элемент декора раскрывает мистический мир символов, выражающих глубокие переживания ранних христиан — любовь, жертвенность, смирение и силу духа. Через рассказы опытных гидов вы погрузитесь в историю и смыслы, скрытые в этих произведениях искусства.
Атмосфера внутреннего покоя
Атмосфера монастырей вдохновляет на размышления о вечных вопросах бытия. Даже неверующие гости почувствуют мощное эмоциональное воздействие внутреннего пространства соборов, которое открывает путь к самоанализу и внутренней гармонии. Это место, где время словно замирает, позволяя обрести покой и душевное равновесие.
Уникальные сокровища
Красный монастырь — единственный в Средиземноморье монументальный ансамбль, сохранивший скульптуру и живопись греческой, римской и поздней античной эпох. Полностью покрытые краской участки стен создают потрясающий визуальный эффект, перенося вас в мир древнего искусства.
Выезд в 6:00 утра (с понедельника по воскресенье)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белый монастырь
- Красный монастырь
- Горная церковь
- Руины женского монастыря
- Руины древнеегипетского города Атрип и храма, находящего там
- Монастырь Ахмимских мучеников
- Церковь Девы Марии
- Церковь Архангела Михаила
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Услуги гида-историка
- Страховка
- Билеты на все локации
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда и личные траты
Место начала и завершения?
Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 6:00 утра (с понедельника по воскресенье)
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 06:30
30 ноя в 05:00
$476 за всё до 8 чел.
Групповая
Луксор: когда главное уже посмотрели
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив Луксорский храм, Колоссы Мемнона и другие уникальные места. Путешествие из Хургады станет незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 04:00
1 дек в 04:00
4 дек в 04:00
$58 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Эль-Гуна: Венеция в песках Египта
Откройте для себя уникальный город Эль-Гуна, где каналы и острова создают атмосферу Венеции. Прогулка на лодке и виды с высоты птичьего полёта ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за человека