дамир

Очень хорошая экскурсия по бюджетной цене, если не хотите брать индивидуальные.

Автобус сам забирает из отеля и сам привозит, гид(Мухамед) объяснил все подвохи местных, чтоб не попадаться на скандал.

Рассказал увлекательно историю Древнего Египта и обычаи местных.

Единственное, что утомляет дорога, поэтому те кому тяжело находиться более 4-х часов в автобусе, лучше берите экскурсию с быстрым трансфером(самолет и т. д)