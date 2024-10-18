Путешествие в Луксор - это шанс увидеть величественные храмы и гробницы, сохранившие дух Древнего Египта. За 5 часов на автобусе вы окажетесь в столице фараонов - Фивах. Здесь вас ждут
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные древние храмы
- 🚤 Переправа через Нил
- 🍽 Обед в формате шведского стола
- 🗿 Величественные Колоссы Мемнона
- 🛶 Прогулка по Нилу
Что можно увидеть
- Луксорский храм
- Аллея сфинксов
- Храм Рамзеса III
- Колоссы Мемнона
- Гробницы знати
Описание экскурсии
- Луксорский храм. Считается одним из самых красивых религиозных комплексов эпохи фараонов. Долгое время был скрыт под слоями песка. Гид расскажет, каким богам здесь поклонялись и для чего именно храм использовался в древности
- Аллея сфинксов. Вы пройдёте по «Священному пути», который соединял Луксорский и Карнакский храмы. Узнаете о древнеегипетских церемониальных шествиях и истории археологических раскопок
- Переправа через Нил. На моторной лодке вы попадёте из Города живых в Город мёртвых
- Обед в кафе. В местном заведении на берегу реки вы пообедаете в формате «шведский стол»
- Храм Рамзеса III в Мединет-Абу. Вы посетите один из крупнейших заупокойных храмов Древнего Египта. И, рассматривая изображения на стенах, узнаете об одном из важнейших событий в истории человечества — катастрофе бронзового века, которая уничтожила многие древние цивилизации
- Колоссы Мемнона. Две массивные каменные статуи воплощают величие Аменхотепа III и его эпохи. Гид познакомит вас с историей возведения «поющих» монументов и расскажет, какой храм они украшали во времена правления фараонов
- Гробницы знати (некрополь). В этих скальных гробницах, общее число которых — более 400, захоронены останки видных государственных деятелей: чиновников, военачальников, губернаторов и жрецов. Здесь речь пойдёт о погребальных традициях в Древнем Египте
В завершение можно отправиться на прогулку по Нилу с посещением Бананового острова (40-60 минут). Оставшаяся часть группы в это время сможет погулять по набережной и отдохнуть перед дорогой обратно.
Организационные детали
- Поездка проходит на большом комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом. На маршрут мы отправляемся с двумя водителями и охраной
- Дорога до Луксора занимает 4–4,5 часа, в пути предусмотрена остановка
- В стоимость включён трансфер, переправа через Нил, сопровождение русскоговорящего гида, входные билеты и обед (шведский стол)
- Дополнительные расходы: трансфер из отелей Эль-Гуны и Сахль-Хашиша — $5 с человека, опциональная прогулка по Нилу с посещением Бананового острова после экскурсии — $10 с человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 05:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$52
|Дети до 12 лет
|$39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Провела экскурсии для 182 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
дамир
18 окт 2024
Очень хорошая экскурсия по бюджетной цене, если не хотите брать индивидуальные.
Автобус сам забирает из отеля и сам привозит, гид(Мухамед) объяснил все подвохи местных, чтоб не попадаться на скандал.
Рассказал увлекательно историю Древнего Египта и обычаи местных.
Единственное, что утомляет дорога, поэтому те кому тяжело находиться более 4-х часов в автобусе, лучше берите экскурсию с быстрым трансфером(самолет и т. д)
Автобус сам забирает из отеля и сам привозит, гид(Мухамед) объяснил все подвохи местных, чтоб не попадаться на скандал.
Рассказал увлекательно историю Древнего Египта и обычаи местных.
Единственное, что утомляет дорога, поэтому те кому тяжело находиться более 4-х часов в автобусе, лучше берите экскурсию с быстрым трансфером(самолет и т. д)
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