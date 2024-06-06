1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
«Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс»
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352€247 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
«Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
«Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325€195 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
«Он был центром религиозной и политической власти фараонов»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€80 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
«Это главный действующий храм города»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Центральная мечеть Хургады Эль-Мина с великолепным убранством: большими хрустальными люстрами, дорогими коврами и украшениями»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«Грандиозные облик и история Карнакского храма»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
«После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
€250 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет»
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
«Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения»
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312€219 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь главной мечетью города — Эль-Миной с 40-метровыми минаретами и богато декорированными фасадами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Индивидуальная
4 часа
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
«Мечеть Эль-Мина — главный действующий храм города»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€30 за всё до 3 чел.
Мини-группа
16 часов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
«посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта»
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Билеты
22 часа
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
«На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
«Мы посетим один из самых больших религиозных комплексов в мире, посвящённый богу Амону-Ра»
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
€527 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Начало: в вашем отеле
«Это самый древний монастырь в Египте, основанный в 4 веке н»
11 июня в 02:30
14 июня в 02:30
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
«Дендера, одна из лучших достопримечательностей Луксора, первоначально называвшаяся Тентирис, была одним из важнейших религиозных центров Древнего Египта»
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
«Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха»
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400€340 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Монастыри святого Антония и святого Павла в Египте
Начало: Место вашего пребывания
«Вас ждет настоящее религиозное путешествие»
Расписание: В любой день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Посетим храм царицы Хатшепсут и заглянем на фабрику каменных изделий»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
- ННиколай5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
- ННиколай4 июня 2024Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
- ААлина4 июня 2024Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ЮЮлия3 июня 2024Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ООльга29 мая 2024Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
- ММария29 мая 2024Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
- ЕЕкатерина28 мая 2024Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Святые места»
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