Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Отправляясь в экскурсию из Хургады, вы не только увидите знаменитые пирамиды, но и окунетесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе.
Эти места являются жемчужинами читать дальшеуменьшить
архитектуры и хранят в себе уникальные рельефы, которые расскажут вам о жизни и верованиях древних египтян. Ваш личный гид раскроет секреты древнеегипетской цивилизации, познакомит с традициями и обычаями.
Вас ждет комфортабельный трансфер, русскоговорящий гид и незабываемые впечатления от великолепия древних храмов. После экскурсии мы предложим вам отдохнуть и насладиться местной кухней. Эта поездка станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Египте
В этой поездке вы узнаете больше и о Древнем Египте, и о современной жизни страны. Мы развеем популярные мифы, погрузим в историю, познакомим с традициями и обычаями нашей родины.
Храм богини Хатхор. В египетской мифологии Хатхор считается одной из самых значимых богинь. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами и рогами. Хатхор — богиня неба, любви, материнства, плодородия, покровительница радости, веселья и танцев. Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения.
Абидос. Один из древнейших городов Египта и мира, центр культа бога мёртвых Осириса. Главная его достопримечательность — заупокойный храм Сети I, фараона 19 династии, отца знаменитого фараона-строителя Рамзеса II. Это один из лучших храмов, сохранившихся в Египте, и вы узнаете почему.
После посещения достопримечательностей мы сделаем остановку на обед.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Хургаде и по окончании отвезём обратно
Приготовьтесь к неблизкой дороге: переезды между городами занимают от 2 часов. В Дендере остановка 2 часа, в Абидосе — 1–1,5 часа.
В стоимость входит
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
Услуги русскоговорящего гида (не водитель)
Дополнительные расходы
Вход в храм Хатхор — 10$
Вход в храм Сети I — 5$
Обед — 10$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из хургады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1889 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Элла
25 февраля путешествовали с гидом Махмудом в Дендеру и Абидос. хорошая машина,клиентоориентированный сервис. Гид очень заботился о том,чтобы мы получили максимальные впечатления и удовольствие. Когда понял,что мы не поверхностные путешественники,предложил читать дальшеуменьшить
углубленную программу и показал несколько сакральных мест,которые нас интересовали и давал нам достаточно времени,для того,чтобы мы могли осмотреть храмы и места нашего интереса. Еще гид оказался потрясающим мастером фотографий, которые займут достойное место в альбоме. Знание истории на высоте! Очень рекомендую эту поездку! с Таха! Если Вы не бывали в Абидосе и Дендеры,вы не видели Египет!
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С
Сапожникова
Общение в Ватсаппе, отвечают быстро и развернуто. Машина приехала во время, состояние автомобиля отличное. Водитель аккуратный и осторожный. Гид Шаркави выше всяких похвал: посоветовал сначала поехать в Абидос (в Дендере читать дальшеуменьшить
я была накануне), и это было правильным решением. Рассказал и показал все внутри комплекса, отвечал на вопросы полностью. Дал время на самостоятельный осмотр. Затем поехали в Дендеру, хоть я и была до этого на групповой экскурсии, но Шаркави рассказал и показал то, о чем вообще не упоминали это этого. Очень грамотный специалист, любящий свое дело. Общение в обоими сопровождающими было лёгкое, непринужденное. Никто не торопил, все объясняли, отвечали на вопросы не только про историю Древнего Египта, но и при настоящее время. Рекомендую данную экскурсию и гида.
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А
Анна
хочу поделится впечатлениями о поездки в Абидос и Дендеру в храм Хатхор и Сети 1. Рекомендую эту экскурсию тем, кто точно понимает куда он едет и что вы там увидите. читать дальшеуменьшить
в противном случае будите разочарованы, потому что в цену поездки входит посещение эти двух храмом и выстроенная до них логистика. Я впечатлилась лекция египтолога Виктора, поэтому у меня была ценность и понимание для чего мне нужно ехать почти 800 км за день. Сами храмы просто потрясающие с сохранившимися фресками и красками, там практически нет туристов и все можно внимательно осмотреть. рекомендую почитать перед поездкой и заранее ознакомиться куда вы едите, тогда будите очаровыны этими потрясающиеми местами.
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Евгений
Отличная экскурсия, но немного утомительно дорога, будьте готовы к 15ти часам (+/-). Гид Шаркави - все понравилось. 2й раз ездим через организатора Таху. Претензий нет, всё хорошо.
+2
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Д
Дмитрий
Сама экскурсия понравилась. Храмы потрясающие. Организация хорошая, скорректировали время выезда, чтобы не пересекаться с большими экскурсионными группами. Организатор подобрал хорошую машину и гида. Из Сахл-Хашиш выехали в 4 утра. Храм Дендера читать дальшеуменьшить
великолепный. Ввиду того, что приехали раньше больших групп в храме было не многолюдно. Гид Ахмед интересно рассказывал и сопровождал нас на всем маршруте, давал дельные советы, ответил на все вопросы. Гид не навязчивый, времени на осмотр давал достаточно. На маршруте проявил гостеприимство, угощал. Переезд в Абидос занял 2 часа. Видимо этот храм не сильно популярен, народу там почти не было. Пока мы там были паломники совершали песнопения, атмосфера была погружающая. Одну звезду снял за тяжёлую дорогу, что совсем не зависит от организатора. В общей сложности в машине провели 10 часов. Очень много на трассе лежачих полицейских (на КПП) и битый асфальт. В машине сильно трясло. Ребенка 6 лет укочало дважды и беременной жене было тяжелова-то. В целом экскурсию рекомендую, но нужно быть готовым к переездам.
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Елена
Ездили на экскурсию всей семьей, трое детей 25 августа 2025г. Однозначно рекомендую! Автомобиль комфортный, дорога прошла легко и быстро. Гид- Ахмед, с хорошим знанием русского языка и истории. Это важно! Ему огромное спасибо за интересный рассказ, за знакомство с местной кухней! В Дендеру приехали рано и успели пройти до больших групп и жары.
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