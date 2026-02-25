Отправляясь в экскурсию из Хургады, вы не только увидите знаменитые пирамиды, но и окунетесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе.Эти места являются жемчужинами

архитектуры и хранят в себе уникальные рельефы, которые расскажут вам о жизни и верованиях древних египтян. Ваш личный гид раскроет секреты древнеегипетской цивилизации, познакомит с традициями и обычаями. Вас ждет комфортабельный трансфер, русскоговорящий гид и незабываемые впечатления от великолепия древних храмов. После экскурсии мы предложим вам отдохнуть и насладиться местной кухней. Эта поездка станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем отдыхе в Египте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В этой поездке вы узнаете больше и о Древнем Египте, и о современной жизни страны. Мы развеем популярные мифы, погрузим в историю, познакомим с традициями и обычаями нашей родины.

Храм богини Хатхор. В египетской мифологии Хатхор считается одной из самых значимых богинь. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами и рогами. Хатхор — богиня неба, любви, материнства, плодородия, покровительница радости, веселья и танцев. Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения.

Абидос. Один из древнейших городов Египта и мира, центр культа бога мёртвых Осириса. Главная его достопримечательность — заупокойный храм Сети I, фараона 19 династии, отца знаменитого фараона-строителя Рамзеса II. Это один из лучших храмов, сохранившихся в Египте, и вы узнаете почему.

После посещения достопримечательностей мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Хургаде и по окончании отвезём обратно

Приготовьтесь к неблизкой дороге: переезды между городами занимают от 2 часов. В Дендере остановка 2 часа, в Абидосе — 1–1,5 часа.

В стоимость входит

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером

Услуги русскоговорящего гида (не водитель)

Дополнительные расходы