Из Хургады - в Дендеру и Абидос

Два древних города - два погружения в прошлое Египта

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Древнеегипетская цивилизация оставила нам не только пирамиды.

Вы убедитесь в этом, побывав в уникальном храме Хатхор в Дендере и рассмотрев рельефные изображения, сплошь покрывающие стены, потолок, колонны. А затем окажетесь в Абидосе — одном из древнейших городов Египта и всего мира. Здесь тоже сохранилось святилище с поразительными рельефами — храм Сети I.
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
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Описание

Что вас ожидает

В этой поездке вы узнаете больше и о Древнем Египте, и о современной жизни страны. Мы развеем популярные мифы, погрузим в историю, познакомим с традициями и обычаями нашей родины.

Храм богини Хатхор. В египетской мифологии Хатхор считается одной из самых значимых богинь. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами и рогами. Хатхор — богиня неба, любви, материнства, плодородия, покровительница радости, веселья и танцев. Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения.

Абидос. Один из древнейших городов Египта и мира, центр культа бога мёртвых Осириса. Главная его достопримечательность — заупокойный храм Сети I, фараона 19 династии, отца знаменитого фараона-строителя Рамзеса II. Это один из лучших храмов, сохранившихся в Египте, и вы узнаете почему.

После посещения достопримечательностей мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Хургаде и по окончании отвезём обратно
  • Приготовьтесь к неблизкой дороге: переезды между городами занимают от 2 часов. В Дендере остановка 2 часа, в Абидосе — 1–1,5 часа.

В стоимость входит

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида (не водитель)

Дополнительные расходы

  • Вход в храм Хатхор — 10$
  • Вход в храм Сети I — 5$
  • Обед — 10$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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