читать дальше людей, и можно насладиться солнцем, морем, коктейлем, есть фотозоны. На нас двоих отдыхающих с нами вышли два сопровождающих, которые за нами следили. Команда на яхте веселая, ни разу не заскучали.

Очень понравилась экскурсия. Особенно тем, что из примерно 30 отдыхающих только двое были на Немо. Это пляж, где относительно мало