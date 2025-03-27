Мини-группа
до 1 чел.
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$20 за человека
Водная прогулка
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
11 апр в 08:30
$24 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:00
12 апр в 04:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия27 марта 2025Все было классно! Не пожалеете!
- ССветлана19 марта 2025Маленькие Мальдивы в Красном море, море лазурного цвета, много фантазии для фотосесси, фото получились шикарные. По маршруту остановка на рифовом
- ССветлана16 марта 2025Релакс отличный! Хамам чистый, джакузи расслабляет, массажисты девочки молодцы, делают массаж на совесть. Хотелось бы чая и включить в стоимость рыбок, они прикольные🤝
- ММария12 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Особенно тем, что из примерно 30 отдыхающих только двое были на Немо. Это пляж, где относительно мало
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Коптская церковь Святой Марии»
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