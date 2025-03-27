Коптская церковь Святой Марии – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Коптская церковь Святой Марии» в Хургаде, цены от $20. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
На автобусе
2 часа
62 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$20 за человека
Из Хургады на волшебные острова
8 часов
29 отзывов
Водная прогулка
Из Хургады на волшебные острова
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
11 апр в 08:30
$24 за человека
Золотой Луксор с Долиной царей
На автобусе
16 часов
142 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:00
12 апр в 04:00
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    27 марта 2025
    Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
    Все было классно! Не пожалеете!
  • С
    Светлана
    19 марта 2025
    Из Хургады на волшебные острова
    Маленькие Мальдивы в Красном море, море лазурного цвета, много фантазии для фотосесси, фото получились шикарные. По маршруту остановка на рифовом
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    островке, плавание в масках, кормление рыбок👍. Катание на банане и подушке. Все отлично! Хотелось бы больше анимации на яхте для настроения🤝

  • С
    Светлана
    16 марта 2025
    Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
    Релакс отличный! Хамам чистый, джакузи расслабляет, массажисты девочки молодцы, делают массаж на совесть. Хотелось бы чая и включить в стоимость рыбок, они прикольные🤝
  • М
    Мария
    12 марта 2025
    Из Хургады на волшебные острова
    Очень понравилась экскурсия. Особенно тем, что из примерно 30 отдыхающих только двое были на Немо. Это пляж, где относительно мало
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    людей, и можно насладиться солнцем, морем, коктейлем, есть фотозоны. На нас двоих отдыхающих с нами вышли два сопровождающих, которые за нами следили. Команда на яхте веселая, ни разу не заскучали.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Коптская церковь Святой Марии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
  2. Из Хургады на волшебные острова
  3. Золотой Луксор с Долиной царей
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
  7. Остров Гифтун
  8. Остров Махмея
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в апреле 2025
Сейчас в Хургаде в категории "Коптская церковь Святой Марии" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 60. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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