Во время тура вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод, который расскажет вам обо всех местах, которые вы посетите, и займется переводом, если вам нужно будет разговаривать с местными жителями, например на рынке. Этот тур длится около трех часов и будет начинаться прямо от вашего отеля в Хургаде.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Новая Марина
- Коптская Церковь
- Мечеть Эль-Мина
- Старая часть города
- Старый Ширатон
- Панорама города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Курортный город Египта.
- Узнайте секреты Хургады в индивидуальном туре с русскоговорящим гидом. Во время экскурсии вы посетите старый Шератон — это историческая достопримечательность и один из первых отелей в Хургаде. Новую Марину — порт, где собрано много различных магазинов и ресторанов, попробуете местный деликатес — фалафель, посетите Критскую церковь и мечеть Эль-Мина, а также рыбные рынки и старую часть города, где можно увидеть множество сувенирных лавок и местных жителей. Все секреты Хургады откроются перед вами благодаря нашему гиду.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Напитки и еда по желанию
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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