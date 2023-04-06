Во время тура вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод, который расскажет вам обо всех местах, которые вы посетите, и займется переводом, если вам нужно будет разговаривать с местными жителями, например на рынке. Этот тур длится около трех часов и будет начинаться прямо от вашего отеля в Хургаде.