По Хургаде по-настоящему

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Во время тура вас будет сопровождать профессиональный экскурсовод, который расскажет вам обо всех местах, которые вы посетите, и займется переводом, если вам нужно будет разговаривать с местными жителями, например на рынке. Этот тур длится около трех часов и будет начинаться прямо от вашего отеля в Хургаде.
По Хургаде по-настоящему
По Хургаде по-настоящему
По Хургаде по-настоящему
По Хургаде по-настоящему
По Хургаде по-настоящему
По Хургаде по-настоящему
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Новая Марина
  • Коптская Церковь
  • Мечеть Эль-Мина
  • Старая часть города
  • Старый Ширатон
  • Панорама города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Курортный город Египта.
  • Узнайте секреты Хургады в индивидуальном туре с русскоговорящим гидом. Во время экскурсии вы посетите старый Шератон — это историческая достопримечательность и один из первых отелей в Хургаде. Новую Марину — порт, где собрано много различных магазинов и ресторанов, попробуете местный деликатес — фалафель, посетите Критскую церковь и мечеть Эль-Мина, а также рыбные рынки и старую часть города, где можно увидеть множество сувенирных лавок и местных жителей. Все секреты Хургады откроются перед вами благодаря нашему гиду.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Напитки и еда по желанию
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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