Мечеть Эль-Мина – экскурсии в Хургаде

Найдено 6 экскурсий в категории «Мечеть Эль-Мина» в Хургаде, цены от €10, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6048 за всё до 10 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 за человека
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
123 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Спасибо организатору и гиду Омару за увлекательную и интересную экскурсию по Хургаде! Гид Омар интересно рассказывает о жизни страны, истории Египта, жителях и традициях. Дружелюбный и веселый)) Набережная Марина очень живописная, прекрасные фото получаются))
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических
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    мест. Посетили новый исторический музей в Хургаде - очень неплохой, не супер богатая коллекция - но достойная, учитывая, что это все-таки Хургада, а не Каир! Гуляли по набережной, были на рыбном и фруктовом рынках (must have), пили настоящий кофе, посетили мечеть, очень довольны выбором экскурсии! Настоятельно рекомендую!

    Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Такая разная Хургада
    Ездили на экскурсию по Хургаде с Джихан. Очень позитивно, познавательно и интересно. Отель наш был в 30 км от Хургады и все это время Джихан нам рассказывала исторические моменты. Очень понравилось.
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Покатали по магазинам и на набережную , большего ожидать не стоит))
  • Г
    Геля
    16 апреля 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не хотелось. Отдых набирал свою
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    силу, мысли приходили в порядок) Подумала, что без представления о городе, впечатления будут не полными. Очень поздно забронировала экскурсию и гид оперативно подтвердил. Экскурсия индивидуальная, время и маршрут могут быть подстроены под ваши пожелания. Мохамед отлично говорит по русски, глубоко владеет материалом. Хургада - скромный городок, основные же локации мы посетили, представление о городе есть! Впечатления только положительные!

    В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего неВ Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего неВ Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего неВ Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не
  • J
    Julia
    8 апреля 2024
    Такая разная Хургада
    Были на экскурсии "Такая разная Хургада" 08.04.2024. Остались довольны. Очень понравилось, что Джихан учитывала наши предпочтения, время пролетело незаметно, осталось много хороших воспоминаний. Рекомендуем!
  • А
    Александра
    2 апреля 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    Отличная короткая, но познавательная экскурсия. Приятный интеллигентный гид - рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Мечеть Эль-Мина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
  2. Хургада: самое главное за 5 часов
  3. Знакомство с Хургадой в мини-группе
  4. Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
  5. Такая разная Хургада
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Мечеть Эль-Мина" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 10 до 123 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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