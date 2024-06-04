1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Индивидуальная
4 часа
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€30 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€123 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- ККсения14 мая 2024Спасибо организатору и гиду Омару за увлекательную и интересную экскурсию по Хургаде! Гид Омар интересно рассказывает о жизни страны, истории Египта, жителях и традициях. Дружелюбный и веселый)) Набережная Марина очень живописная, прекрасные фото получаются))
- ААлександра8 мая 2024Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
- ННадежда6 мая 2024Ездили на экскурсию по Хургаде с Джихан. Очень позитивно, познавательно и интересно. Отель наш был в 30 км от Хургады и все это время Джихан нам рассказывала исторические моменты. Очень понравилось.
- ААнна29 апреля 2024Покатали по магазинам и на набережную , большего ожидать не стоит))
- ГГеля16 апреля 2024В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не хотелось. Отдых набирал свою
- JJulia8 апреля 2024Были на экскурсии "Такая разная Хургада" 08.04.2024. Остались довольны. Очень понравилось, что Джихан учитывала наши предпочтения, время пролетело незаметно, осталось много хороших воспоминаний. Рекомендуем!
- ААлександра2 апреля 2024Отличная короткая, но познавательная экскурсия. Приятный интеллигентный гид - рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Мечеть Эль-Мина»
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