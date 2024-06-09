Поездка в Мединет Хабу в Луксоре из Хургады

Погрузитесь в историю Древнего Египта с эксклюзивным трансфером в Луксор из Хургады. Вас ждет незабываемое путешествие по древним храмам
Мединет Хабу, величественный погребальный храм Рамсеса III, расположенный на западном берегу Нила в Луксоре, представляет собой уникальное архитектурное творение, которое по своим размерам и сохранности уступает лишь Карнакскому храму.

Несмотря на
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то, что Мединет Хабу не так широко известен среди туристов, как другие достопримечательности Египта, он является настоящей жемчужиной, способной удивить каждого посетителя своей историей и великолепием.

Поездка из Хургады в Луксор открывает возможность не только увидеть этот уникальный храм, но и посетить другие знаковые места, такие как Долина царей, где покоятся великие фараоны, и Карнакский храм, самый крупный религиозный комплекс в мире.

Этот трансфер предлагает не просто экскурсию, а погружение в мир древних тайн и открытий, где каждый камень и каждая статуя рассказывают свою историю.

Путешествие завершится возвращением в Хургаду, но впечатления и знания, полученные во время этой поездки, останутся с вами навсегда

Поездка в Мединет Хабу в Луксоре из Хургады
Поездка в Мединет Хабу в Луксоре из Хургады
Поездка в Мединет Хабу в Луксоре из Хургады
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Что вас ожидает:

  • Погребальный храм царя Рамсеса III (Мединет Хабу)
  • Долина царей
  • Статуя Мемнона
  • Карнакский храм

Описание экскурсии

Приготовьтесь к поездке в Мединет Хабу в Луксоре, непохожей ни на одну из предыдущих. Новая программа, которая отличается от любых других программ. Вас ждет посещение погребального храма царя Рамсеса III — последнего могущественного царя, правившего Египтом в истории современного государства. Рядом с его храмом-усыпальницей также есть частный дворец, так что вы увидите и храм-усыпальницу и личный дворец короля. После этого мы с вами посетим две гигантские статуи Мемнона, которые являются тем, что осталось от погребального храма царя Аменхотепа III, а потом мы отправимся дальше, чтобы посетить Долину царей. Мы прибудем в ресторан на обед, а затем переправимся на лодке к Восточному берегу Нила. После этого начинается часть нашего путешествия, не менее захватывающая, чем предыдущая, а именно посещение Карнакского храма — самого роскошного и большого храма в Древнем Египте. Затем вы сможете возвратиться в Хургаду, в свой отель.

Каждый день недели в шесть утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Погребальный храм царя Рамсеса III (Мединет Хабу)
  • Долина царей
  • Статуя Мемнона
  • Карнакский храм
Что включено
  • Трансфер в Луксор из Хургады.
  • Экскурсовод
  • Минеральная вода.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в храмы.
  • Обед (обойдется вам в 5 евро с человека).
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии Из вашего отеля в Хургаде. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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