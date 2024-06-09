то, что Мединет Хабу не так широко известен среди туристов, как другие достопримечательности Египта, он является настоящей жемчужиной, способной удивить каждого посетителя своей историей и великолепием. Поездка из Хургады в Луксор открывает возможность не только увидеть этот уникальный храм, но и посетить другие знаковые места, такие как Долина царей, где покоятся великие фараоны, и Карнакский храм, самый крупный религиозный комплекс в мире. Этот трансфер предлагает не просто экскурсию, а погружение в мир древних тайн и открытий, где каждый камень и каждая статуя рассказывают свою историю. Путешествие завершится возвращением в Хургаду, но впечатления и знания, полученные во время этой поездки, останутся с вами навсегда

Описание экскурсии

Приготовьтесь к поездке в Мединет Хабу в Луксоре, непохожей ни на одну из предыдущих. Новая программа, которая отличается от любых других программ. Вас ждет посещение погребального храма царя Рамсеса III — последнего могущественного царя, правившего Египтом в истории современного государства. Рядом с его храмом-усыпальницей также есть частный дворец, так что вы увидите и храм-усыпальницу и личный дворец короля. После этого мы с вами посетим две гигантские статуи Мемнона, которые являются тем, что осталось от погребального храма царя Аменхотепа III, а потом мы отправимся дальше, чтобы посетить Долину царей. Мы прибудем в ресторан на обед, а затем переправимся на лодке к Восточному берегу Нила. После этого начинается часть нашего путешествия, не менее захватывающая, чем предыдущая, а именно посещение Карнакского храма — самого роскошного и большого храма в Древнем Египте. Затем вы сможете возвратиться в Хургаду, в свой отель.