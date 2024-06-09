Мединет Хабу, величественный погребальный храм Рамсеса III, расположенный на западном берегу Нила в Луксоре, представляет собой уникальное архитектурное творение, которое по своим размерам и сохранности уступает лишь Карнакскому храму.
Несмотря на
Несмотря на
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Погребальный храм царя Рамсеса III (Мединет Хабу)
- Долина царей
- Статуя Мемнона
- Карнакский храм
Описание экскурсии
Приготовьтесь к поездке в Мединет Хабу в Луксоре, непохожей ни на одну из предыдущих. Новая программа, которая отличается от любых других программ. Вас ждет посещение погребального храма царя Рамсеса III — последнего могущественного царя, правившего Египтом в истории современного государства. Рядом с его храмом-усыпальницей также есть частный дворец, так что вы увидите и храм-усыпальницу и личный дворец короля. После этого мы с вами посетим две гигантские статуи Мемнона, которые являются тем, что осталось от погребального храма царя Аменхотепа III, а потом мы отправимся дальше, чтобы посетить Долину царей. Мы прибудем в ресторан на обед, а затем переправимся на лодке к Восточному берегу Нила. После этого начинается часть нашего путешествия, не менее захватывающая, чем предыдущая, а именно посещение Карнакского храма — самого роскошного и большого храма в Древнем Египте. Затем вы сможете возвратиться в Хургаду, в свой отель.
Каждый день недели в шесть утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Погребальный храм царя Рамсеса III (Мединет Хабу)
- Долина царей
- Статуя Мемнона
- Карнакский храм
Что включено
- Трансфер в Луксор из Хургады.
- Экскурсовод
- Минеральная вода.
Что не входит в цену
- Входные билеты в храмы.
- Обед (обойдется вам в 5 евро с человека).
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии Из вашего отеля в Хургаде. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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