Невозможно переоценить значимость Луксора. Здесь писалась история египетской цивилизации и расположена треть древнейших памятников страны. В комфортном и безопасном путешествии вы познакомитесь с главными из них: монументальным Карнакским храмом, загадочными колоссами Мемнона и скальным храмом Хатшепсут. А после погружения в прошлое побываете на острове банановых деревьев и на фабриках алебастра и египетских масел.

Описание экскурсии

Из вашего отеля в Хургаде вы отправитесь в город Луксор, который Нил делит на две части — «город мертвых» на западе и «город живых» на востоке. Вы в деталях изучите главные достопримечательности обоих городов.

Грандиозные облик и история Карнакского храма

Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма не прекращалось две тысячи лет: я расскажу о главных страницах этих хроник и о поклонении богу Амону, которому египтяне посвятили комплекс. Поговорим и о значении символов в древней цивилизации: один из них — скульптуру гигантского жука-скоробея — вы увидите у священного озера.

Древности «города мертвых»

Чтобы попасть в западный Луксор, вы переправитесь на лодках по Нилу! Здесь в центре внимания окажутся следующие исторические места:

Колоссы Мемнона — у двух статуй, восседающих на каменных постаментах, благодаря рассказам оживет некогда величественный погребальный храм. Вы узнаете о его истории и о загадочном голосе «низвергнутого бога», который в прошлом исходил из статуи на восходе.

Храм Хатшепсут, чьи три террасы высечены в скале: здесь вы погрузитесь в историю единственной женщины-фараона. О ее судьбе, достижениях и сильном характере вы узнаете, рассматривая скульптуры, барельефы и рисунки на стенах.

💎 🍌 По пути вы также заглянете на две фабрики — алебастра и парфюмерных масел — на которых можно купить традиционные сувениры. В конце экскурсии, по желанию, вы заедете на банановый остров, где узнаете о растущих здесь деревьях и попробуете сезонные фрукты.

Организационные детали