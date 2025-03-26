В комфортном и безопасном путешествии вы познакомитесь с главными из них: монументальным Карнакским храмом, загадочными колоссами Мемнона и скальным храмом Хатшепсут.
А после погружения в прошлое побываете на острове банановых деревьев и на фабриках алебастра и египетских масел.
Описание экскурсии
Из вашего отеля в Хургаде вы отправитесь в город Луксор, который Нил делит на две части — «город мертвых» на западе и «город живых» на востоке. Вы в деталях изучите главные достопримечательности обоих городов.
Грандиозные облик и история Карнакского храма
Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма не прекращалось две тысячи лет: я расскажу о главных страницах этих хроник и о поклонении богу Амону, которому египтяне посвятили комплекс. Поговорим и о значении символов в древней цивилизации: один из них — скульптуру гигантского жука-скоробея — вы увидите у священного озера.
Древности «города мертвых»
Чтобы попасть в западный Луксор, вы переправитесь на лодках по Нилу! Здесь в центре внимания окажутся следующие исторические места:
- Колоссы Мемнона — у двух статуй, восседающих на каменных постаментах, благодаря рассказам оживет некогда величественный погребальный храм. Вы узнаете о его истории и о загадочном голосе «низвергнутого бога», который в прошлом исходил из статуи на восходе.
- Храм Хатшепсут, чьи три террасы высечены в скале: здесь вы погрузитесь в историю единственной женщины-фараона. О ее судьбе, достижениях и сильном характере вы узнаете, рассматривая скульптуры, барельефы и рисунки на стенах.
💎 🍌 По пути вы также заглянете на две фабрики — алебастра и парфюмерных масел — на которых можно купить традиционные сувениры. В конце экскурсии, по желанию, вы заедете на банановый остров, где узнаете о растущих здесь деревьях и попробуете сезонные фрукты.
Организационные детали
- При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
- В стоимость включен обед (напитки оплачиваются дополнительно)
- Возьмите с собой воду, головной убор и теплые вещи (в зимнее время)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- За решением всех вопросов по видео- и фотосъёмке обращайтесь, пожалуйста, напрямую к фотографу
ежедневно в 04:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
|Дети 7-10 лет
|€30
|Дети до 6 лет
|€10
