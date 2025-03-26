Мои заказы

Из Хургады в древний Луксор

Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
Невозможно переоценить значимость Луксора. Здесь писалась история египетской цивилизации и расположена треть древнейших памятников страны.

В комфортном и безопасном путешествии вы познакомитесь с главными из них: монументальным Карнакским храмом, загадочными колоссами Мемнона и скальным храмом Хатшепсут.

А после погружения в прошлое побываете на острове банановых деревьев и на фабриках алебастра и египетских масел.
4.1
11 отзывов
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний ЛуксорФото из отзыва от Svetlana
Из Хургады в древний ЛуксорФото из отзыва от Svetlana
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 04:30

Описание экскурсии

Из вашего отеля в Хургаде вы отправитесь в город Луксор, который Нил делит на две части — «город мертвых» на западе и «город живых» на востоке. Вы в деталях изучите главные достопримечательности обоих городов.

Грандиозные облик и история Карнакского храма

Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма не прекращалось две тысячи лет: я расскажу о главных страницах этих хроник и о поклонении богу Амону, которому египтяне посвятили комплекс. Поговорим и о значении символов в древней цивилизации: один из них — скульптуру гигантского жука-скоробея — вы увидите у священного озера.

Древности «города мертвых»

Чтобы попасть в западный Луксор, вы переправитесь на лодках по Нилу! Здесь в центре внимания окажутся следующие исторические места:

  • Колоссы Мемнона — у двух статуй, восседающих на каменных постаментах, благодаря рассказам оживет некогда величественный погребальный храм. Вы узнаете о его истории и о загадочном голосе «низвергнутого бога», который в прошлом исходил из статуи на восходе.
  • Храм Хатшепсут, чьи три террасы высечены в скале: здесь вы погрузитесь в историю единственной женщины-фараона. О ее судьбе, достижениях и сильном характере вы узнаете, рассматривая скульптуры, барельефы и рисунки на стенах.

💎 🍌 По пути вы также заглянете на две фабрики — алебастра и парфюмерных масел — на которых можно купить традиционные сувениры. В конце экскурсии, по желанию, вы заедете на банановый остров, где узнаете о растущих здесь деревьях и попробуете сезонные фрукты.

Организационные детали

  • При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе
  • В стоимость включен обед (напитки оплачиваются дополнительно)
  • Возьмите с собой воду, головной убор и теплые вещи (в зимнее время)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • За решением всех вопросов по видео- и фотосъёмке обращайтесь, пожалуйста, напрямую к фотографу

ежедневно в 04:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Дети 7-10 лет€30
Дети до 6 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 1143 туристов
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
4
3
3
2
1
В
Виктория
26 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️
Впечатлила даже больше, чем поездка на пирамиды)
Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️Спасибо за экскурсию. Ездили в прошлом году, а воспоминания греют до сих пор ☀️
DMITRII
DMITRII
6 окт 2023
Организация экскурсии просто ужасна - полтора часа выезжали из Хургады, собирали всех по отелям, крутились возле этих отелей кругами, чтобы собрать участников экскурсии. Обратно развозили по отелям так же -
читать дальше

потратили час, чтобы попасть в свой отель. Обещали группу в 30 человек, а участников было гораздо больше. Потом по пути в Луксор свернули с дороги километров на 10 в сторону и заехали в какое-то прикормленное кафе, чтобы попить кофе и сходить в платный туалет. Сама экскурсия интересная, выше всяких похвал, гид Нина великолепно владеет материалом и у нее русский язык на достаточно высоком уровне (не каждый носитель языка может с ней сравниться; она присоединилась к группе уже в Луксоре), но ее организация в Хургаде - у меня не хватает литературных слов, чтобы охарактеризовать ее.

Саид
Саид
Ответ организатора:
Добрый день. Извините но такая система проведения экскурсии по всему Египту у всех туроператоров. В 4 утра собираются туристы из
читать дальше

разных отелей. Кого то приходиться ждать, кто то проспал, поэтому долго… затем на середине дороги в Луксор остановка, потому что дорога очень долгая и останавливаються чтоб сходить в туалет и попить кофе. И назад тоже самое так же туристы рпзвощяться по отелям. Исключение в организации составляют индвивидуальные экскурссии, а общие автобусные всегда проходят именно так. Спасибо

Svetlana
Svetlana
15 июл 2023
Начну по порядку:
Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который сразу предупредил, что гид будет только в Луксоре. Для меня
читать дальше

это не минус, так как дорога долгая и ранняя, поэтому можно спокойно поспать и посмотреть кино.
От
Дорога заняла примерно 4.5 часа. Была 1 остановка с платным туалетом (10 египетских фунтов), можно платить долларами и евро, сдачу дают местными деньгами.
В Луксоре познакомилась с гидом. У нас была гид- женщина, как она сама сказала: единственный гид - женщина. Я забыла её настоящее имя, по-русски просто Нина))
Мне понравился её рассказ, достаточно лаконично, самое главное. Для меня такой формат вполне приемлем, так как я люблю смотреть больше сама: не стоять там, где не зацепило и провести больше времени там, где понравилось.
Следует опасаться местных продавцов, которые зазывают тем, что у них всё по 1 доллару, а на самом деле 11, 12, 15)) Тут главное не останавливаться, идти мимо. В этом случае, цепляются по минимуму.

После Карнакского храма наша экскурсия поделилась временно на 2 группы: те, кто пошёл в долину Царей и Долину Цариц. (Это не входит в базовую стоимость,
доплачивали отдельно-15 дол с человека, обсудили это сразу до экскурсии). По итогу смотрели долины параллельно, никто никого не ждал в автобусе, все встретились в назначенное время.
В целом всё исторические достопримечательности стоят того, чтобы их увидеть.
Их всей программы мне не зашёл только банановый остров, но опять таки субъективные мнение. Плюс животные в клетках-это точно не то, что я хочу смотреть.

В целом, отмечу, что организация прошла хорошо, мы двигались в тайминге, но и группа попалась организованная, все возвращались вовремя. Как итог - мы выехали домой на 40 минут раньше.
Из минусов: жара, но на неё трудно повлиять, банановый остров.

Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:
Светлана
Светлана
21 фев 2023
13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно, комфортно. Информация, которую гид дал по Луксору, небольшая, но достаточно для экскурсии на отдыхе, мозг не перегружают и вполне интересно. Эмоции положительные получены. Спасибо организаторам и гиду за положительные эмоции.
13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно,13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно,13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно,
Д
Денис
9 фев 2023
Экскурсия понравилась, в целом замечаний нет. Гид хороший, интересно рассказывал.
Кристина
Кристина
7 ноя 2022
Добрый день.
Не первый раз пользуюсь услугой через данный сайт.
Полностью отдаю отчет что это групповая экскурсия, и не жду индивидуального отношения.
Но!!!
В данном случае автобус в ужасном состоянии, кресла сломаны. Пассажир, который
читать дальше

сидел впереди меня просто лежал у меня на коленях, так как спинка его кресла не фиксировалась.
Микрофон в автобусе сломан, постоянное шипение и помехи не давали услышать ничего, что говорит гид.
Не могу оценить знания и работу гида, из за работы микрофона.
Перед покупкой экскурсии, я специально поинтересовалась будет ли нас сопровождать гид по храмам. Ответ был: Да.
По факту в первом храме пробежали по трем местам со скоростью света и 40 мин свободного посещения.
В храме Хатшепсут вообще нас посадила на машинку,которая отвозит к храму и все, сами гулями и смотрели.
При покупке экскурсии не было указано что это сокращенная программа. Только в поездке узнали что у нас самая короткая программа. Те кто с нами были посетили еще 2 места, а мы остались сидеть в автобусе(это было не приятно)
В целом послевкусие после данной экскурсии не очень положительные. По приезду я начала изучать самостоятельно те места, которые мы посещали при помощи интернета.

Саид
Саид
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю вас за ваш отзыв. Благодаря вам, мы постараемся сделать наш сервис более комфортным для вас. Позвольте более подробно
читать дальше

ответить вам. По-поводу программы: это стандартная программа расчитанная для проведения экскурсии в Карнакском храме. Она расчитана на 2 часа прибывания, т. к. храм очень большой то за 1 день невозможно посмотреть всю его красоту и величие. Поэтому гид делает краткий экскурс по основным достопримечательности и затем даётся свободное время туристам чтоб они сами посмотрели что захотят.
У вас была выбрана программа без долины ЦАРЕЙ, те ктотездил с вами в автобусе они выбрали программу с посещением дополнительных достопримечательностей. Если вы сказали что вы хотите это,или нам написали или гиду в автобусе хотябы сказали в последний момент. То доплатив 5$ вы бы их посмотрели. Мы не можем навязывать нашим путешественникам дополнительные услуги. Без их согласия. Все программы подробно расписаны на сайте. Приносим вам свои извинения за неоправданно ваших желаний. Постараемся в предь учесть ваш опыт доя улучшения нашего сервиса. Спасибо!

Анна
Анна
25 авг 2022
Путешествие довольно сложное, Долгая дорога, жара. Не понравилось то что всех собирали и развозили после экскурсии по всей Хургаде, а это это ещё + более 3 часов ко времени экскурсии.
читать дальше

Автобусы нормальные оборудованы туалетом, которым просят не пользоваться, что странно. Также удивила цена на экскурсию, она для всех была разная, похоже кто и на сколько договорился)) Экскурсовод прекрасная, умница, много знает и интересно рассказывает. Но вы встречаете её уже в Луксоре. По дороге туда и обратно без рассказов, просто решение организационных вопросов и отдых.
В целом хорошая экскурсия, для любителей истории и новых впечатлений)) своих денег стоит.

A
Anton
3 сен 2021
Основная проблема этой экскурсии оказалась в отсутствии трансферного гида (сопровождающего от Хургада до Луксора и назад). Точнее он был, но по-русски практически не говорил, историей Древнего Египта хоть сколько-нибудь не
читать дальше

владел и общался с туристами в основном посредством "Элла, Элла". План экскурсии в самом начале со всеми возможными опциями нам никто не объяснил (что между долиной царей и цариц надо выбрать только одно или ничего).
Но перед входом на территорию Карнакского храма мы наконец встретили его: настоящего гида. К новому гиду нет абсолютно никаких претензий, говорил понятно и интересно, а на фоне первого вообще смотрелся, как бог. С ним мы не расставались до выезда из Луксора.
Ещё раз напомню, что в эту экскурсию входит только Карнакский храм, Храм Хатшепсут и обед. За долину царей или цариц надо заплатить на месте, но узнаете вы об этом только в самом конце. Банановый остров тоже не входит, но на пытки животных в клетках не особо и хотелось смотреть, лучше бы в Луксорский храм свозили.
Экскурсия очень тяжёлая физически, поэтому советую лучше переплатить 30 долларов у отельного гида и будет вам счастье и сервис.

Д
Дмитрий
28 июн 2021
Спасибо. Такая содержательная экскурсия. И в Карнакском храме были в тех залах, где не бывает туристов) Экскурсоводу Бесаме большое спасибо!!!
М
Марина
12 апр 2021
Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Удобно, что посещение храмов чередуется с отдыхом (прогулка по Нилу).
Н
Наталья
17 мар 2021
Спасибо за чудесную экскурсию!

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
5%
26 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
Увидеть памятники времён фараонов: старинные храмы и поющие колоссы Мемнона
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
11 ноя в 04:00
13 ноя в 04:00
$100$105 за человека
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
На машине
12 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
Сегодня в 17:00
Завтра в 04:30
$260$288 за всё до 8 чел.
Познакомиться с Луксором - из Хургады
На машине
10 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Познакомиться с Луксором - из Хургады
Побывать в самом сердце цивилизации фараонов, увидеть древние храмы и узнать, как их строили
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 03:00
12 ноя в 03:00
14 ноя в 03:00
$150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде