В вашем распоряжении будут сауна, паровая комната, пилинг варежкой и пенный массаж, а также джакузи с гидромассажем (по желанию) и расслабляющий массаж всего тела.
Позвольте нам позаботиться о вас — наши ритуалы красоты и здоровья помогут восстановить силы и подарить радость душе!
Позвольте нам позаботиться о вас — наши ритуалы красоты и здоровья помогут восстановить силы и подарить радость душе!
Описание экскурсии
Оздоровительные ритуалы: хамам и массаж всего тела В вашем распоряжении будет сауна и паровая комната, а также пилинг варежкой и пенный массаж. После этого вы сможете отдохнуть с чашкой чая и воды. В свободное время вам предложат джакузи с гидромассажем (по желанию) и расслабляющий массаж всего тела продолжительностью 45 минут. Позвольте нам позаботиться о вас — удивительные ритуалы красоты и здоровья помогут восстановить силы, вернуть молодость телу и подарить радость душе! Важная информация: Нужно взять с собой:
Купальник / плавки, шлепанцы • Сухое сменное белье.
Ежедневно в 10:00, в 14:00 и в 16:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля
- Сауна, паровая
- Пилинг варежкой кесса и пенно
- Время для отдыха, вода & чай мыльный Массаж
- Свободное время: сауна, паровая, джакузи с гидромассажем (по желанию) /nМассаж всего тела 45 мин (расслабляющий массаж).
Что не входит в цену
- Доплата 5$ за гостя за трансфер из отелей Сахл Хашиш, Макади и Сафаги.
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, в 14:00 и в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Нужно взять с собой:
- Купальник / плавки, шлепанцы
- Сухое сменное белье
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Групповая
до 15 чел.
Бьюти-программа «Секреты красоты Клеопатры»
Побаловать себя сауной, спа-процедурами и массажем (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Завтра в 14:00
11 ноя в 14:00
$25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
Посетить уютный спа-комплекс с пенным массажем, сауной и парной
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем
Ощутите истинное расслабление в Хургаде! Хамам, джакузи и массаж помогут вам забыть о повседневных заботах и восстановить силы
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$20 за человека