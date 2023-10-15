Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
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даты
Описание
Экскурсия может быть проведена и для компаний более 3 человек. Подробности см. ниже.
Что вас ожидает
Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.
Египетский музей. Вы окажетесь в крупнейшем в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тыс. экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта!
Если вы захотите, помимо музея, посмотреть сам город, то можно будет прокатиться по Нилу на лодке (на машине передвигаться по Каиру некомфортно из-за пробок) за дополнительную плату.
Саккара. В этом селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Вы увидите первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад. Она же считается самой старой в мире постройкой из камня.
Организационные детали
Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена).
Как проходит экскурсия
- Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно
- Выезд — в 02:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
- В наших программах нет принудительного посещения магазинов
Транспорт
- Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
- Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата 40€)
Дополнительно оплачивается
- Вход на пирамиды — 13$/взрослые, 7$/дети 6–12 лет
- Музей — 10$/взрослые, 5$/дети
- Саккара — 10$/взрослые, 5$/дети
- Питание
- Прогулка на лодке по Нилу — 40$, если вас двое, 50$, если вас больше
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.