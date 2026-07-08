Побывать в столице Египта, полюбоваться одним из «Семи чудес света» и древнейшим некрополем
Как насчёт увидеть за один день всё то, что делает Египет Египтом? Его загадочные пирамиды и Сфинкса, колоритный мегаполис и музей с крупнейшей коллекцией древнеегипетского искусства, самую первую пирамиду — ступенчатую — в Саккаре… Программа будет насыщенной, а знакомство со страной — полноценным!
Экскурсия может быть проведена и для компаний более 3 человек. Подробности см. ниже.
Что вас ожидает
Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.
Большой Египетский музей, в котором собраны тысячи артефактов, включая полное собрание сокровищ Тутанхамона и уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики.
Если вы захотите, помимо музея, посмотреть сам город, то можно будет прокатиться по Нилу на лодке (на машине передвигаться по Каиру некомфортно из-за пробок) за дополнительную плату.
Организационные детали
Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена).
Как проходит экскурсия
Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно
Выезд — в 2:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию
В наших программах нет принудительного посещения магазинов
В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $40)
Транспорт
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — $30
Дополнительно оплачивается
Вход на пирамиды — $15/взрослые, $7/дети 6–12 лет
Музей — $33/взрослые, $17 /дети
Питание
Прогулка на лодке по Нилу — $55, если вас двое, $60, если вас больше
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1932 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года.
С радостью покажем вам нашу страну!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
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–
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Юлия
Были на экскурсии 7 июля 2026 г. Экскурсоводом у нас был Мохамед. Ездили на комфортабельном микроавтобусе, так как нас было четверо. Доплатили за транспорт. Экскурсовод за вход на пирамиды и читать дальшеуменьшить
в музей оплачивал сам, так как у нас были только доллары. Потом мы просто с ним рассчитались. Ехали с Хургады, долго, но это стоило времени. Пирамиды должен увидеть, наверно, в этой жизни каждый. Новый музей - мощный, масштабы и экспозиции поражают своей красотой, сохранностью и тем, что все экспонаты были созданы тысячелетия назад.
+1
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О
Ольга
Мы в полном восторге от поездки! Это было не просто отлично, а превосходно. Ни разу не пожалели, что выбрали именно вас. Ваша команда – настоящая находка!
Водитель прибыл точно в срок читать дальшеуменьшить
и забрал нас из отеля. Путешествие из Хургады в Каир на комфортабельном автомобиле пролетело незаметно. С ним было очень уютно и безопасно, настоящий профессионал своего дела.
В Каире к нам присоединился гид. Сразу почувствовалось, как сильно он любит свою страну и как много всего интересного хотел нам рассказать в музее. Честно говоря, этот музей настолько огромен, что за один день его просто невозможно обойти! Если вы хотите по-настоящему погрузиться в историю Египта, то Каир заслуживает отдельного, более продолжительного визита.
А пирамиды – это вообще отдельная история восхищения! Нам дали достаточно времени, чтобы всё спокойно осмотреть и сделать множество фотографий. По территории удобно перемещаться на автобусах с кондиционерами, и все необходимые удобства, включая туалеты, на месте.
После этого нас отвезли на обед, и мы отправились в обратный путь, полные впечатлений.
Большое спасибо!!!
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Евгения
Забронировали экскурсию к пирамидам на 29.06.2026г., для четверых человек. Двое взрослых и двое детей 10 и 15 лет. Мухаммед быстро откликнулся, быстро обговорили все нюансы. Для нас важно было, чтобы читать дальшеуменьшить
не было лишних остановок и как следствие потеря времени, т. к. оно было ограничено. Музей мы не захотели посещать, вместо этого Мухаммед посоветовал другие варианты интересные - прокатиться по Нилу, посетить мечеть, уже не помню что то еще было) Помимо посещения главного- пирамид. За нами приехал трансфер к 01:00 ночи к отелю (все четко). Мухаммед при встрече сразу располагает к себе) Максимально вовлек в свой рассказ детей, слушать было интересно, в перемешку с юмором. Скучно и монотонно точно не было) Приехали мы к пирамидам первыми из туристов и туристических автобусов, успели спокойно и без толпы сделать фото. К тому же гид знает все ракурсы красивых фото) И сам нас по фотографировал. В общем мы довольны экскурсией и нашим лучшим гидом 👍 Однозначно советую!
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Ольга
Увидеть своими глазами Чудо света, прокатиться на верблюдах в пустыне, посмотреть на величайшие реликвии древности. Это именно то, что непременно нужно получить от Египта. Спасибо Мухаммеду за сопровождение, четкие инструкции и прекрасные локации!
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Oksana
Мы были в четвертом,поэтому,как и написано в пояснении к экскурсии,предоставили микроавтобус. С нами работали два водителя - это песня. Отлично чувствуют машину, общительны, поморгают сделать поездку более комфортной. Мухаммед встретил нас читать дальшеуменьшить
в Каире и мы поехали кататься по Нилу. Потом был музей и там мы почерпнули самое важное. Далее отправились на пирамиды. Мухаммед - замечательный экскурсовод! Экскурсия пролетела на одном дыхании, интересно, с юмором, без переизбытка сухих фактов и дат. Индивидуальный подход. Не буду повторяться, тут много хороших отзывов и все они - чистая правда:) Огромное человеческое спасибо!
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Константин
Мухаммед отличный гид. Программа соответствовала заявленной, показал и рассказал все что было обещано. Отдельно хочу выделить работу с детьми: мы были с тремя детьми, и держать их внимание и концентрацию читать дальшеуменьшить
очень сложно, Мухаммед же справлялся с этим на отлично, в игровой форме доносил знания об истории и культуре страны, вовлекал детей в процесс и обсуждение. Нам все понравилось, дети довольны, все супер!
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