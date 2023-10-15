Как насчёт увидеть за один день всё то, что делает Египет Египтом? Его загадочные пирамиды и Сфинкса, колоритный мегаполис и национальный музей с крупнейшей коллекцией древнеегипетского искусства, самую первую пирамиду — ступенчатую — в Саккаре… Программа будет насыщенной, а знакомство со страной — полноценным!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия может быть проведена и для компаний более 3 человек. Подробности см. ниже.

Что вас ожидает

Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.

Египетский музей. Вы окажетесь в крупнейшем в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Коллекция насчитывает около 160 тыс. экспонатов всех исторических периодов Древнего Египта!

Если вы захотите, помимо музея, посмотреть сам город, то можно будет прокатиться по Нилу на лодке (на машине передвигаться по Каиру некомфортно из-за пробок) за дополнительную плату.

Саккара. В этом селении недалеко от Каира находится древнейший некрополь столицы Древнего царства — Мемфиса. Вы увидите первую пирамиду в истории, построенную 4700 лет назад. Она же считается самой старой в мире постройкой из камня.

Организационные детали

Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена).

Как проходит экскурсия

Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно

Выезд — в 02:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию

В наших программах нет принудительного посещения магазинов

Транспорт

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата 40€)

Дополнительно оплачивается