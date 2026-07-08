Как насчёт увидеть за один день всё то, что делает Египет Египтом? Его загадочные пирамиды и Сфинкса, колоритный мегаполис и музей с крупнейшей коллекцией древнеегипетского искусства, самую первую пирамиду — ступенчатую — в Саккаре… Программа будет насыщенной, а знакомство со страной — полноценным!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия может быть проведена и для компаний более 3 человек. Подробности см. ниже.

Что вас ожидает

Комплекс пирамид в Гизе. Куда без этого «чуда света»? Вы рассмотрите гигантские постройки, оцените уровень мастерства древнеегипетских зодчих и узнаете, какие тайны хранят в себе пирамиды.

Большой Египетский музей, в котором собраны тысячи артефактов, включая полное собрание сокровищ Тутанхамона и уникальные экспонаты, ранее недоступные для публики.

Если вы захотите, помимо музея, посмотреть сам город, то можно будет прокатиться по Нилу на лодке (на машине передвигаться по Каиру некомфортно из-за пробок) за дополнительную плату.

Организационные детали

Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 накануне экскурсии по египетскому времени. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена).

Как проходит экскурсия

Мы заберём вас из любого отеля Хургады и по окончании привезём обратно

Выезд — в 2:00 ночи. Дорога займёт 6–7 часов. Обратно вы вернётесь около 23:00

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Программа экскурсии может быть изменена по вашему желанию

В наших программах нет принудительного посещения магазинов

В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном легковом автомобиле для группы до 3 человек. Для большего количества человек предоставляем микроавтобус (доплата $40)

Транспорт

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащённом кондиционером и всем необходимым (доплата $40)

Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — $30

Дополнительно оплачивается