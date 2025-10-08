читать дальше

взяла индивидуальный тур за 250$ + дополнительно 45$ доплачивала.



Выезд из отеля состоялся в час ночи, водитель не русскоговорящий, ехали молча, привез с собой бутылочку воды и бутылочку фанты. Это в плюсы.

По прибытию встретил гид - историк, приехали чуть раньше открытия музея, всю дорогу он бегал по территории, оставляя меня одну.

Музей открылся, мы там погуляли, послушала историю/рассказы

Дальше по программе были обед и пирамиды.

И ТУТ НАЧАЛОСЬ)

В принудительном порядке мне нужно было выбрать либо магазин папируса, либо масел, я не хотела ни в один из предложенных вариантов, мне сказали, что я обязана, т. к. до обеда еще нужно ждать. Напоминаю, что экскурсия индивидуальная!!! В итоге я решила прокатиться по Нилу за доп плату, гид сказал, чтобы я приготовила 15$, села в лодку с другой группой и там был сопровождающий, подошла к нему отдать деньги, он сказал, что прогулка стоит 10$, а не 15$

Я отдала деньги вышла из лодки и вижу, как мой гид бежит получать свою долю

Обед был стандартный шведский стол, где останавливаются все групповые экскурсии

В обед, в магазине так же мне гид навязывал какие-то магнитики и прочую ерунду

Приехали на пирамиды, не успела выйти из машины, он мне говорит, ты сама выберешь на чем будешь кататься, колесница/лошади/верблюды

Он уже звонил разводящему фотографу и в очень назойливой форме требовал мой телефон для фото! Это ужас просто! Развод на каждом шагу.

Закончился этот ужас

По возвращению в гостиницу, этот не говорящий водитель, с наглым выражением лица просил еще деньги на чай!



Через день я взяла за 70$ групповую экскурсию в Луксор. Это было максимально комфортно, ненавязчиво, группы очень маленькие, мини-группы 4-8 человек и всего за 70$

Не переплачивайте индивидуальным экскурсиям!