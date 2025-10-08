Мои заказы

Из Хургады в Каир: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей

Увидеть всё самое главное и окунуться в историю Египта
В этой экскурсии мы объединили самые значимые исторические объекты: пирамиды с открыток, Сфинкса, Большой Египетский музей. Побывав здесь, вы испытаете полное погружение в культуру Древнего Египта.

Также мы покажем вам исламский Каир: Цитадель Саладина, Мечеть Мухаммеда Али с внушительной архитектурой. И напоследок посетите военный музей, рассмотрите оружие, транспорт и технику.
4.7
8 отзывов
Время начала: 01:30

Описание экскурсии

Великие пирамиды. Вы увидите пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микерина, которые расположены на скальном плато в Гизе.

Большой Сфинкс. Самая таинственная древняя скульптура с телом льва и головой сфинкса.

Большой Египетский музей. Огромный археологический музей, внутри вы рассмотрите множество артефактов Древнего Египта. А также прогуляетесь по прилегающей к музею территории.

Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.

Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.

Военный музей Каира. Вы ознакомитесь с историей страны, посетите несколько залов — воинской славы Египта, вооружения, военной таможни и другие. Среди экспонатов — различные виды оружия, транспортные средства, портреты полководцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость
  • По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию) — около $12за чел.
  • Большой Египетский музей — $35 за чел.
  • Пирамиды — $16 за чел.
  • Цитадель — $16 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха
Таха — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 1096 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
1
Елена
Елена
8 окт 2025
Как всегда все было идеально! Спасибо большое за организацию!
Елена
Елена
1 окт 2025
Спасибо большое за отличную организацию экскурсии. Родители и их друзья остались довольны, получили массу впечатлений. Все было четко, по плану, не утомительно, что немаловажно в их возрасте. Посетили все места куда мечтали попасть, вернутся еще с удовольствием!
Елена
Елена
3 сен 2025
Уже не первый раз заказываю экскурсии у гидов Таха и Ахмеда. Всегда на связи, все четко, по плану. В этот раз решили прилететь большой компанией. Побывали на величественных пирамидах, посетили
читать дальше

музей, гид рассказывал на отличном русском языке, с интересными историческими фактами, образованный.
Питание супер, вкусно, все довольны.
Трансфер комфортный, машина с кондиционером. Водитель профи,, отдельное ему спасибо!
Египет сказка в которую хочется возвращаться вновь и вновь.

Надежда
Надежда
26 авг 2025
Сегодня для туристов была организована поездка из Хургады в Каир. Все было очень хорошо организовано, организатор заранее связался и рассказал организационные моменты, сообщил место и время встречи. Спасибо огромное за трепетное и внимательное отношение, за индивидуальный подход, интересный рассказ и новые впечатления.
После экскурсии туристов привезли обратно в отель. Эмоций и впечатлений масса. Несмотря на усталость, только положительные эмоции и воспоминания.
Рекомендуем!!!
С
Светлана
28 июн 2025
Огромная благодарность организатору экскурсии Тазе, всё было идеально, продуманно до мелочей: встреча, комфортной автомобиль, билеты без очереди. Гид экскурсовод начитанный, не банально преподносит информацию, будет интересно и познавательно даже детям. Пирамиды впечатлили.
Музей, конечно же, обязательно стоит посетить! Много нового для себя узнали, исторические факты. Питание отличное. Гид внимательный, с чувством юмора, пунктуальный.
Водитель профессионал. Всё хорошо! Будем советовать друзьям и знакомым!
Елена
Елена
24 июн 2025
От этой экскурсии у нас осталось много положительных впечатлений.
В Египте уже далеко не первый раз, в Каире тоже. Есть места которые посещаем с удовольствием вновь и вновь. Ночью нас забрали
читать дальше

из отеля в назначенное время, в машине было комфортно, работал кондиционер. Водитель пунктуальный, вел аккуратно, мы даже немного поспали)

Программа экскурсии включает в себя посещение Сфинкса, музей, пирамиды
Мои подруги исполнили свою мечту, зашли наконец внутрь пирамиды Хеопса). Плюс прокатились на верблюдах). Запечатлели на фото древнеегипетские артефакты в Большом Национальном музее.

Гид интересно преподносит информацию, без воды, не утомительно, вежлив, прислушивался к нашим просьбам.
Обед был довольно вкусный, нам есть с чем сравнить.
Отдельное спасибо за небольшое угощение в виде воды, сока и мороженое, которое было кстати в такую жаркую погоду.
Было время когда мы ездили с группой на экскурсии, потом только я наткнулась на Трипстер, открыли для себя плюсы индивидуальных программ.

В общем, без суеты, очередей, в такую жару самое то!

Спасибо большое организатору, гиду и водителю!

Рекомендую данную экскурсию всем!

Наталья
Наталья
15 июн 2025
Лучше ездить в групповой экскурсии!

Организатор очень просил оставить хороший отзыв и «5 звезд», расскажу как было. Я в Египет приехала одна, это мое первое посещение этой страны, решила познакомиться подробнее,
читать дальше

взяла индивидуальный тур за 250$ + дополнительно 45$ доплачивала.

Выезд из отеля состоялся в час ночи, водитель не русскоговорящий, ехали молча, привез с собой бутылочку воды и бутылочку фанты. Это в плюсы.
По прибытию встретил гид - историк, приехали чуть раньше открытия музея, всю дорогу он бегал по территории, оставляя меня одну.
Музей открылся, мы там погуляли, послушала историю/рассказы
Дальше по программе были обед и пирамиды.
И ТУТ НАЧАЛОСЬ)
В принудительном порядке мне нужно было выбрать либо магазин папируса, либо масел, я не хотела ни в один из предложенных вариантов, мне сказали, что я обязана, т. к. до обеда еще нужно ждать. Напоминаю, что экскурсия индивидуальная!!! В итоге я решила прокатиться по Нилу за доп плату, гид сказал, чтобы я приготовила 15$, села в лодку с другой группой и там был сопровождающий, подошла к нему отдать деньги, он сказал, что прогулка стоит 10$, а не 15$
Я отдала деньги вышла из лодки и вижу, как мой гид бежит получать свою долю
Обед был стандартный шведский стол, где останавливаются все групповые экскурсии
В обед, в магазине так же мне гид навязывал какие-то магнитики и прочую ерунду
Приехали на пирамиды, не успела выйти из машины, он мне говорит, ты сама выберешь на чем будешь кататься, колесница/лошади/верблюды
Он уже звонил разводящему фотографу и в очень назойливой форме требовал мой телефон для фото! Это ужас просто! Развод на каждом шагу.
Закончился этот ужас
По возвращению в гостиницу, этот не говорящий водитель, с наглым выражением лица просил еще деньги на чай!

Через день я взяла за 70$ групповую экскурсию в Луксор. Это было максимально комфортно, ненавязчиво, группы очень маленькие, мини-группы 4-8 человек и всего за 70$
Не переплачивайте индивидуальным экскурсиям!

Таха
Таха
Ответ организатора:
Уважаемая, Наталья!

Нам очень жаль что у вас осталось плохое впечатление. С водителем и гидом мы обязательно проведем беседу. Постараемся чтобы такие неприятные моменты не повторялись вновь. Спасибо вам за обратную связь. Приятного вам вечера!
А
Александр
3 июн 2025
Экскурсия огонь, все заранее предлагали на выбор.
От нескольких мест отказались сами, т. к ребенок уже устал.
Организация на высоте, гид Ахмед так же профессионал, легко доносил информацию
Экскурсия огонь, все заранее предлагали на выбор.

