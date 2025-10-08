Также мы покажем вам исламский Каир: Цитадель Саладина, Мечеть Мухаммеда Али с внушительной архитектурой. И напоследок посетите военный музей, рассмотрите оружие, транспорт и технику.
Описание экскурсии
Великие пирамиды. Вы увидите пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микерина, которые расположены на скальном плато в Гизе.
Большой Сфинкс. Самая таинственная древняя скульптура с телом льва и головой сфинкса.
Большой Египетский музей. Огромный археологический музей, внутри вы рассмотрите множество артефактов Древнего Египта. А также прогуляетесь по прилегающей к музею территории.
Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.
Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.
Военный музей Каира. Вы ознакомитесь с историей страны, посетите несколько залов — воинской славы Египта, вооружения, военной таможни и другие. Среди экспонатов — различные виды оружия, транспортные средства, портреты полководцев.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость
- По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед (по желанию) — около $12за чел.
- Большой Египетский музей — $35 за чел.
- Пирамиды — $16 за чел.
- Цитадель — $16 за чел.
Отзывы и рейтинг
После экскурсии туристов привезли обратно в отель. Эмоций и впечатлений масса. Несмотря на усталость, только положительные эмоции и воспоминания.
Рекомендуем!!!
Музей, конечно же, обязательно стоит посетить! Много нового для себя узнали, исторические факты. Питание отличное. Гид внимательный, с чувством юмора, пунктуальный.
Водитель профессионал. Всё хорошо! Будем советовать друзьям и знакомым!
В Египте уже далеко не первый раз, в Каире тоже. Есть места которые посещаем с удовольствием вновь и вновь. Ночью нас забрали
Организатор очень просил оставить хороший отзыв и «5 звезд», расскажу как было. Я в Египет приехала одна, это мое первое посещение этой страны, решила познакомиться подробнее,
Нам очень жаль что у вас осталось плохое впечатление. С водителем и гидом мы обязательно проведем беседу. Постараемся чтобы такие неприятные моменты не повторялись вновь. Спасибо вам за обратную связь. Приятного вам вечера!
От нескольких мест отказались сами, т. к ребенок уже устал.
Организация на высоте, гид Ахмед так же профессионал, легко доносил информацию