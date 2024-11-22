Отправьтесь на экскурсию по историческому городу Луксор в рамках частной ночной экскурсии из Хургады.
Посетите известные места, такие как Храм Карнака и Хатшепсут, Долина царей, Луксорский храм и Колоссы Мемнона с опытным гидом-египтологом.
Посетите известные места, такие как Храм Карнака и Хатшепсут, Долина царей, Луксорский храм и Колоссы Мемнона с опытным гидом-египтологом.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
Насладитесь частной двухдневной поездкой в Луксор из Хургады. С нашим ночным туром у вас будет больше времени для знакомства с достопримечательностями этого древнего города. Что вас ожидает Рано утром мы заберем вас из вашего отеля в Хургаде на автомобиле с кондиционером, чтобы отвезти в Луксор. По прибытии вы встретитесь со своим частным гидом, который присоединится к вам, чтобы посетить:
- Карнакский храм.
- Луксорский храм.
- Колоссы Мемнона.
- Храм Хатшепсут.
Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:.
Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:.
• Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:
- Паспорта.
- Коробку для завтрака.
- Солнцезащитные очки.
- Крем для загара.
Каждый день недели в шесть утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина царей
- Карнакский храм
- Храм Хатшепсут
- Луксорский храм
Что включено
- Трансфер туда и обратно на минивэне с кондиционером
- Профессиональный гид-египтолог
- Проживание в отеле 1 ночь в 4-звездочном отеле (ужин, завтрак)
- Входные билеты
- Завтрак. Закуски, кола и вода по дороге
- Обед в хорошем ресторане Луксора
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста, не забудьте взять с собой:
- Паспорта
- Коробку для завтрака
- Солнцезащитные очки
- Крем для загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Хургады
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