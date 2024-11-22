Два дня в Луксоре - откройте для себя историю и сокровища Луксора

Отправьтесь на экскурсию по историческому городу Луксор в рамках частной ночной экскурсии из Хургады.

Посетите известные места, такие как Храм Карнака и Хатшепсут, Долина царей, Луксорский храм и Колоссы Мемнона с опытным гидом-египтологом.
Два дня в Луксоре - откройте для себя историю и сокровища Луксора
Два дня в Луксоре - откройте для себя историю и сокровища Луксора
Два дня в Луксоре - откройте для себя историю и сокровища Луксора
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Насладитесь частной двухдневной поездкой в Луксор из Хургады. С нашим ночным туром у вас будет больше времени для знакомства с достопримечательностями этого древнего города. Что вас ожидает Рано утром мы заберем вас из вашего отеля в Хургаде на автомобиле с кондиционером, чтобы отвезти в Луксор. По прибытии вы встретитесь со своим частным гидом, который присоединится к вам, чтобы посетить:
  • Карнакский храм.
  • Луксорский храм.
  • Колоссы Мемнона.
  • Храм Хатшепсут.
Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:.
Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:.
• Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:
  • Паспорта.
  • Коробку для завтрака.
  • Солнцезащитные очки.
  • Крем для загара.

Каждый день недели в шесть утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина царей
  • Карнакский храм
  • Храм Хатшепсут
  • Луксорский храм
Что включено
  • Трансфер туда и обратно на минивэне с кондиционером
  • Профессиональный гид-египтолог
  • Проживание в отеле 1 ночь в 4-звездочном отеле (ужин, завтрак)
  • Входные билеты
  • Завтрак. Закуски, кола и вода по дороге
  • Обед в хорошем ресторане Луксора
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, не забудьте взять с собой:
  • Паспорта
  • Коробку для завтрака
  • Солнцезащитные очки
  • Крем для загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хургады

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