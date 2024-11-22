Насладитесь частной двухдневной поездкой в Луксор из Хургады. С нашим ночным туром у вас будет больше времени для знакомства с достопримечательностями этого древнего города. Что вас ожидает Рано утром мы заберем вас из вашего отеля в Хургаде на автомобиле с кондиционером, чтобы отвезти в Луксор. По прибытии вы встретитесь со своим частным гидом, который присоединится к вам, чтобы посетить:

Карнакский храм.

Луксорский храм.

Колоссы Мемнона.

Храм Хатшепсут.

Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:.

Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой:.

• Долину царей. Между экскурсиями вас ждет обед в местном ресторане в Луксоре, а вечером (за дополнительную плату) вы сможете посетить звуковое и световое шоу в Карнаке. Важная информация Не забудьте взять с собой: