Посмотрите на сокровища фараона Тутанхамона в Египетском
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется заранее заказать завтрак с собой и поздний ужин в отеле.
Переезд Хургада – Каир занимает ~6 часов (предусмотрены санитарные остановки).
Ночь между днями тура туристы проводят в самостоятельно забронированном отеле.
Переезд в Александрию на 2-й день ~2,5 часа.
Возвращение из Александрии сразу в Хургаду без заездов в магазины.
Возможна корректировка маршрута, замена достопримечательностей и расширение тура до 3 дней.
За доплату возможен трансфер до/из других районов Каира.
Гид может забрать из любой точки Хургады (в т. ч. аэропорта) — стоимость обсуждается индивидуально.
Программа тура по дням
Пирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизнью
Встречаемся и отправляемся к пирамидам Гизы — единственному чуду света, сохранившемуся до наших дней. У пирамиды Хеопса вы услышите загадочные легенды и узнаете научные гипотезы о возведении этих гигантов. Затем подойдём к величественному Сфинксу — стражу некрополя — и поговорим об одной из старейших скульптурных форм мира, наполненной мистикой и символизмом.
Затем посетим Египетский национальный музей — хранилище более 1700 экспонатов: от крошечных амулетов до гигантских статуй. Рассмотрим саркофаги, папирусы, монеты, ювелирные изделия и великую коллекцию сокровищ фараона Тутанхамона.
Следующей остановкой станет цитадель Саладина — выдающееся сооружение эпохи Средневековья, служившее резиденцией правителей до конца 19 века. Осмотрим мечеть Мухаммеда Али — пример османской архитектуры, вдохновлённой мечетью Султана Ахмеда в Стамбуле.
По желанию можно совершить речную прогулку на традиционной фелуке по Нилу и насладиться панорамой города с воды, ощутить прохладу и умиротворение реки. В завершение дня вы познакомитесь с современной жизнью египтян: мы расскажем о семейных традициях, календарных системах, особенностях религиозных праздников, экономике, образовании и социальных аспектах.
По договорённости, можно заменить один из объектов на: колоритный рынок Хан эль-Халили с лавками мастеров и старинным кафе Эль-Фишави; религиозный квартал Старого Каира с храмами трёх религий; пирамиду Джосера в Саккаре — предшественницу пирамиды Хеопса; Мемфис — первую столицу объединённого Египта времён царя Менеса; Фараонскую деревню — живую реконструкцию жизни и быта эпохи фараонов; Каирскую башню; дворец Абдин; Коптский музей и Музей исламского искусства; район Мусорщиков, пещерный монастырь святого Симеона.
Достопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотека
Сегодня мы отправимся в Александрию — город, где восточная культура переплетается с эллинистическим наследием. Начнём с катакомб Ком-эль-Шукафа — крупнейшего римского подземного некрополя в Египте. Эти скальные усыпальницы, созданные при императоре Антонине Пии, позволяют заглянуть в историю первых веков нашей эры.
Далее увидим форт Кайт-Бей, выстроенный на руинах легендарного Фаросского маяка — одного из чудес древнего мира. Пройдём по внутренним этажам, где располагались тронный зал, казармы и склады оружия, а с верхнего уровня полюбуемся Средиземным морем. Затем нас ждёт римский амфитеатр, единственный на территории Египта. В нём было 13 рядов мраморных скамеек, способных вместить до 800 зрителей. Мы осмотрим трибуны, и вы услышите рассказ о театральной культуре античной Александрии.
Позже отправимся во дворец-музей королевских ювелирных украшений. Здесь в интерьерах с росписями на мифологические темы сохранились реликвии семьи Мухаммеда Али — правителя, основавшего династию. Этот музей поражает сочетанием восточной роскоши и европейской утончённости.
В завершение осмотрим снаружи Александрийскую библиотеку — современное архитектурное воплощение легендарного античного хранилища знаний. Футуристический фасад, стеклянный купол и стена с письменами на 120 языках мира делают её символом культурного возрождения. Вечером вернёмся в Хургаду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля в Хургаде
- Трансферы по маршруту
- Услуги русскоязычного гида-историка
- Экскурсионное сопровождение по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Хургады и обратно
- Проживание
- Питание - $8-10 с человека в день
- Личные расходы
- Доплата за трансфер из/в районы за пределами центра Каира
- Входные билеты:
- Пирамиды Гизы и Сфинкса - $16
- Пирамида Хеопса (по желанию) - $30
- Египетский национальный музей - $14
- Крепость Салах ад-Дина (Каир) - $14
- Прогулка по Нилу - по договорённости
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа - $7
- Форт Кайт-Бей - $7
- Римский амфитеатр - $7
- Музей королевских украшений - $8