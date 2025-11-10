Мои заказы

Легенды, сокровища, история: индивидуальный тур из Хургады в Каир и Александрию

Пронестись сквозь эпохи в сопровождении гида-историка и узнать о современной жизни египтян
Приглашаем вас в персональное путешествие по Древнему Египту, где каждый момент наполнен историей, тайнами и восточной атмосферой. Вы увидите легендарные пирамиды и загадочного Сфинкса.

Посмотрите на сокровища фараона Тутанхамона в Египетском
музее и шедевры королевской ювелирной коллекции. Мы побываем у средневековой цитадели Саладина и мечети Мухаммеда Али. Желающие прокатятся по Нилу и насладятся видом на Каир с воды.

На следующий день вас ждёт встреча с достопримечательностями античной Александрии: катакомбами Ком-эль-Шукафа, фортом Кайт-Бей и древнеримским амфитеатром.

Завершим маршрут внешним осмотром современной Александрийской библиотеки — архитектурного символа культурного возрождения.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 03:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется заранее заказать завтрак с собой и поздний ужин в отеле.
Переезд Хургада – Каир занимает ~6 часов (предусмотрены санитарные остановки).
Ночь между днями тура туристы проводят в самостоятельно забронированном отеле.
Переезд в Александрию на 2-й день ~2,5 часа.
Возвращение из Александрии сразу в Хургаду без заездов в магазины.
Возможна корректировка маршрута, замена достопримечательностей и расширение тура до 3 дней.
За доплату возможен трансфер до/из других районов Каира.
Гид может забрать из любой точки Хургады (в т. ч. аэропорта) — стоимость обсуждается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Пирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизнью

Встречаемся и отправляемся к пирамидам Гизы — единственному чуду света, сохранившемуся до наших дней. У пирамиды Хеопса вы услышите загадочные легенды и узнаете научные гипотезы о возведении этих гигантов. Затем подойдём к величественному Сфинксу — стражу некрополя — и поговорим об одной из старейших скульптурных форм мира, наполненной мистикой и символизмом.

Затем посетим Египетский национальный музей — хранилище более 1700 экспонатов: от крошечных амулетов до гигантских статуй. Рассмотрим саркофаги, папирусы, монеты, ювелирные изделия и великую коллекцию сокровищ фараона Тутанхамона.

Следующей остановкой станет цитадель Саладина — выдающееся сооружение эпохи Средневековья, служившее резиденцией правителей до конца 19 века. Осмотрим мечеть Мухаммеда Али — пример османской архитектуры, вдохновлённой мечетью Султана Ахмеда в Стамбуле.

По желанию можно совершить речную прогулку на традиционной фелуке по Нилу и насладиться панорамой города с воды, ощутить прохладу и умиротворение реки. В завершение дня вы познакомитесь с современной жизнью египтян: мы расскажем о семейных традициях, календарных системах, особенностях религиозных праздников, экономике, образовании и социальных аспектах.

По договорённости, можно заменить один из объектов на: колоритный рынок Хан эль-Халили с лавками мастеров и старинным кафе Эль-Фишави; религиозный квартал Старого Каира с храмами трёх религий; пирамиду Джосера в Саккаре — предшественницу пирамиды Хеопса; Мемфис — первую столицу объединённого Египта времён царя Менеса; Фараонскую деревню — живую реконструкцию жизни и быта эпохи фараонов; Каирскую башню; дворец Абдин; Коптский музей и Музей исламского искусства; район Мусорщиков, пещерный монастырь святого Симеона.

Пирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизньюПирамиды Гизы, Египетский музей, цитадель Саладина, знакомство с современной жизнью
2 день

Достопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотека

Сегодня мы отправимся в Александрию — город, где восточная культура переплетается с эллинистическим наследием. Начнём с катакомб Ком-эль-Шукафа — крупнейшего римского подземного некрополя в Египте. Эти скальные усыпальницы, созданные при императоре Антонине Пии, позволяют заглянуть в историю первых веков нашей эры.

Далее увидим форт Кайт-Бей, выстроенный на руинах легендарного Фаросского маяка — одного из чудес древнего мира. Пройдём по внутренним этажам, где располагались тронный зал, казармы и склады оружия, а с верхнего уровня полюбуемся Средиземным морем. Затем нас ждёт римский амфитеатр, единственный на территории Египта. В нём было 13 рядов мраморных скамеек, способных вместить до 800 зрителей. Мы осмотрим трибуны, и вы услышите рассказ о театральной культуре античной Александрии.

Позже отправимся во дворец-музей королевских ювелирных украшений. Здесь в интерьерах с росписями на мифологические темы сохранились реликвии семьи Мухаммеда Али — правителя, основавшего династию. Этот музей поражает сочетанием восточной роскоши и европейской утончённости.

В завершение осмотрим снаружи Александрийскую библиотеку — современное архитектурное воплощение легендарного античного хранилища знаний. Футуристический фасад, стеклянный купол и стена с письменами на 120 языках мира делают её символом культурного возрождения. Вечером вернёмся в Хургаду.

Достопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотекаДостопримечательности Александрии: некрополь, форт Кайт-Бей, ювелирный музей, библиотека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля в Хургаде
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоязычного гида-историка
  • Экскурсионное сопровождение по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Хургады и обратно
  • Проживание
  • Питание - $8-10 с человека в день
  • Личные расходы
  • Доплата за трансфер из/в районы за пределами центра Каира
  • Входные билеты:
  • Пирамиды Гизы и Сфинкса - $16
  • Пирамида Хеопса (по желанию) - $30
  • Египетский национальный музей - $14
  • Крепость Салах ад-Дина (Каир) - $14
  • Прогулка по Нилу - по договорённости
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа - $7
  • Форт Кайт-Бей - $7
  • Римский амфитеатр - $7
  • Музей королевских украшений - $8
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля в Хургаде, 3:00. Также возможна встреча в аэропорту Хургады - по договорённости
Завершение: Ваш отель в Хургаде, около 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 2976 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

