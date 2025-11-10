Встречаемся и отправляемся к пирамидам Гизы — единственному чуду света, сохранившемуся до наших дней. У пирамиды Хеопса вы услышите загадочные легенды и узнаете научные гипотезы о возведении этих гигантов. Затем подойдём к величественному Сфинксу — стражу некрополя — и поговорим об одной из старейших скульптурных форм мира, наполненной мистикой и символизмом.

Затем посетим Египетский национальный музей — хранилище более 1700 экспонатов: от крошечных амулетов до гигантских статуй. Рассмотрим саркофаги, папирусы, монеты, ювелирные изделия и великую коллекцию сокровищ фараона Тутанхамона.

Следующей остановкой станет цитадель Саладина — выдающееся сооружение эпохи Средневековья, служившее резиденцией правителей до конца 19 века. Осмотрим мечеть Мухаммеда Али — пример османской архитектуры, вдохновлённой мечетью Султана Ахмеда в Стамбуле.

По желанию можно совершить речную прогулку на традиционной фелуке по Нилу и насладиться панорамой города с воды, ощутить прохладу и умиротворение реки. В завершение дня вы познакомитесь с современной жизнью египтян: мы расскажем о семейных традициях, календарных системах, особенностях религиозных праздников, экономике, образовании и социальных аспектах.

По договорённости, можно заменить один из объектов на: колоритный рынок Хан эль-Халили с лавками мастеров и старинным кафе Эль-Фишави; религиозный квартал Старого Каира с храмами трёх религий; пирамиду Джосера в Саккаре — предшественницу пирамиды Хеопса; Мемфис — первую столицу объединённого Египта времён царя Менеса; Фараонскую деревню — живую реконструкцию жизни и быта эпохи фараонов; Каирскую башню; дворец Абдин; Коптский музей и Музей исламского искусства; район Мусорщиков, пещерный монастырь святого Симеона.