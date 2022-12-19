2 дня
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
3 авг в 05:00
10 авг в 05:00
$175 за человека
4 дня
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
Начало: Хургада, ваш отель
Расписание: Выезд в любой день кроме пятницы с 04:00 до 23:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 04:00
$380 за человека
скидка
5%
2 дня
Двухдневная экскурсия по Луксору
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
600$570 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна19 декабря 2022Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
- OOlesya10 декабря 2022Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Луксор»
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