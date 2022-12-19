Туры в Луксор из Хургады

Найдено 3 тура в категории «Луксор» в Хургаде, цены от $175, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Луксор на 2 дня из Хургады
На автобусе
21 отзыв
2 дня
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
3 авг в 05:00
10 авг в 05:00
$175 за человека
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
2 отзыва
4 дня
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
Начало: Хургада, ваш отель
Расписание: Выезд в любой день кроме пятницы с 04:00 до 23:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 04:00
$380 за человека
Двухдневная экскурсия по Луксору
скидка
5%
2 дня
Двухдневная экскурсия по Луксору
Начало: Место вашего пребывания
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
600$570 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    19 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Спасибо за организацию экскурсии. Первый день - групповая гид Хамада. Отличный гид, хорошо организована экскурсия. Второй день экскурсия индивидуальная гид Махмуд.
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    Очень грамотный и очень приятный. Махмуду отдельная благодарность очень много и интересно рассказывал, узнали много нового и интересного. Приятный в общении. Умничка просто! Спасибо! Совет туристам: обязательно посетите ночное шоу в Карнакском храме 370 египетских фунтов на человека, аудиогид выдают по документу, нужно взять с собой

  • O
    Olesya
    10 декабря 2022
    В Луксор на 2 дня из Хургады
    Великолепный экскурсия, просто не жалко этих денег, за все увиденное и отличную организацию экскурсии, в первый день посмотрели Карнакский храм,
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    гробницы фараонов, Колос Мемнона, храмы, и др, вечером отвезли в отличную гостиницу в Люксоре, с утра порадовали бесплатным завтраком, к нам присоединился личный гид, отвез нас в музей Люкмора, храм Рамзеса, заехали в магазин за духами, папирусом, при этом все интересно рассказывал, и вместе прокатились по Нилу, спасибо организаторам за все! Браво!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Луксор»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Луксор на 2 дня из Хургады
  2. Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
  3. Двухдневная экскурсия по Луксору
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Луксор" можно забронировать 3 тура от 175 до 570 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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