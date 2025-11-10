Каир - город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались. В Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный Серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром Македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина Средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная, посвящена любителям истории. Программа: Первый день Каир и Гиза: По вашему желанию выбирайте один из следующих программ:

Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 -город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средновековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. После экскурсии в Каире переночуете в Каире в отеле 3 звезды. После завтрака поедем в Александрию. Ехать 3 часа. Программа в Александрии: 1 - римский катакомб Комальшокафа 2 - амфитеатр 3 - форт 15 века султана Каитбея 4 - набережная Александрии 5 - мечеть Алморси 6 - александрийская библиотека снаружи 7 - обед в рыбном ресторане на берегу средиземного моря Затем вернемся в Хургаду Важная информация: Дополнительные расходы: 1 - обед в Каире по 15$ за человека, в Александрии в рыбном ресторане по 20 $ за человека 2 - прогулка по Нилу или катание на верблюдах по желанию и на месте решить. 3 - входные билеты: Я перечисляю все входные билеты во все вышеупомянутые памятники и вы выбираете интересную вам программу:.

музей: взрос. 450 фунтов - реб. 230 фунтов *Пирамиды в гизе:540-270 ф *сакара:450 - 230 ф *серапем:270 - 135 ф *мемфис:150 - 75 ф *Цитадель:450 - 230 ф *старый коптский квартал:бесплатно *рынок ханильхалили и средновековый каир:бесплатно *монастырь святого семона в городе мусирщиков:бесплатно *катакомбы комельшокафа:150 - 75 ф *форт КАИТБЕЙ: 150 - 75 ф *амфитеатр:150 - 75 фунтов. 1$=46 фунтов И по фактическому курсу времени экскурсии Для вашего удобства мы принимаем перевод рублями на карту сбербанка по курсу 1$=100 рублей.

музей: взрос. 450 фунтов - реб. 230 фунтов *Пирамиды в гизе:540-270 ф *сакара:450 - 230 ф *серапем:270 - 135 ф *мемфис:150 - 75 ф *Цитадель:450 - 230 ф *старый коптский квартал:бесплатно *рынок ханильхалили и средновековый каир:бесплатно *монастырь святого семона в городе мусирщиков:бесплатно *катакомбы комельшокафа:150 - 75 ф *форт КАИТБЕЙ: 150 - 75 ф *амфитеатр:150 - 75 фунтов. 1$=46 фунтов И по фактическому курсу времени экскурсии Для вашего удобства мы принимаем перевод рублями на карту сбербанка по курсу 1$=100 рублей.

*музей: взрос. 450 фунтов - реб. 230 фунтов *Пирамиды в гизе:540-270 ф *сакара:450 - 230 ф *серапем:270 - 135 ф *мемфис:150 - 75 ф *Цитадель:450 - 230 ф *старый коптский квартал:бесплатно *рынок ханильхалили и средновековый каир:бесплатно *монастырь святого семона в городе мусирщиков:бесплатно *катакомбы комельшокафа:150 - 75 ф *форт КАИТБЕЙ: 150 - 75 ф *амфитеатр:150 - 75 фунтов. 1$=46 фунтов И по фактическому курсу времени экскурсии Для вашего удобства мы принимаем перевод рублями на карту сбербанка по курсу 1$=100 рублей