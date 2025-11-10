Каир и Александрия для Египта - это как Москва и Санкт-Петербург для России. Лицо и сердце, столица и культурный центр. Каир - это столица Египта в древнем Египте.
Занял особое место в римский период, знаменит Вавилоном, и знаменитыми христианскими объектами, старыми монастырями.
Описание тура
Каир - город контрастов, город тысячи минаретов. Город, где Иисус с девой Марии спрятались. В Каире есть самые интересные места для любителей культуры, архитектуры, старых минаретов, древних монастырей, интересных музеев. Неподалеку от Каира находятся пирамиды Хеопс, Хефренос, Микринос и мистический сфинкс. А также некрополь Сакара, где стоят самая первая пирамида в истории человечества, ступенчатая пирамида Джосара, пирамиды пятой, шестой династий и мистический загадочный Серапем: огромные масштабные саркофаги, до сих пор не понятно как делали, возили и зачем. Стоит также самая первая столица объединённого Египта город Мемфис, где лежит статуя Рамзеса весом 150 тонн высотой 10 метров. Вторая столица Египта: Город Александрия, который был построен Александром Македонским. Город, где жила легендарная столица Клеопатра седьмая. Александрия - жемчужина Средиземного моря. Европейский город на земле Египта. Программа насыщенная, интересная, посвящена любителям истории. Программа: Первый день Каир и Гиза: По вашему желанию выбирайте один из следующих программ:
- Первая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Вторая программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Третья программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Четвёртая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 -город мусорщиков и монастырь в скале 3 - цитадель 4 - средновековый Каир, улица Алмоаз и рынок Ханильхалили. После экскурсии в Каире переночуете в Каире в отеле 3 звезды. После завтрака поедем в Александрию. Ехать 3 часа. Программа в Александрии: 1 - римский катакомб Комальшокафа 2 - амфитеатр 3 - форт 15 века султана Каитбея 4 - набережная Александрии 5 - мечеть Алморси 6 - александрийская библиотека снаружи 7 - обед в рыбном ресторане на берегу средиземного моря Затем вернемся в Хургаду Важная информация: Дополнительные расходы: 1 - обед в Каире по 15$ за человека, в Александрии в рыбном ресторане по 20 $ за человека 2 - прогулка по Нилу или катание на верблюдах по желанию и на месте решить. 3 - входные билеты: Я перечисляю все входные билеты во все вышеупомянутые памятники и вы выбираете интересную вам программу:.
- музей: взрос. 450 фунтов - реб. 230 фунтов *Пирамиды в гизе:540-270 ф *сакара:450 - 230 ф *серапем:270 - 135 ф *мемфис:150 - 75 ф *Цитадель:450 - 230 ф *старый коптский квартал:бесплатно *рынок ханильхалили и средновековый каир:бесплатно *монастырь святого семона в городе мусирщиков:бесплатно *катакомбы комельшокафа:150 - 75 ф *форт КАИТБЕЙ: 150 - 75 ф *амфитеатр:150 - 75 фунтов. 1$=46 фунтов И по фактическому курсу времени экскурсии Для вашего удобства мы принимаем перевод рублями на карту сбербанка по курсу 1$=100 рублей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все исторические объекты:
- 1-в Гизе
- 2-в Каире
- 3-в Александрии
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Дополнительные расходы:
- 1 - обед в Каире по 15$ за человека, в Александрии в рыбном ресторане по 20 $ за человека
- 2 - прогулка по Нилу или катание на верблюдах по желанию и на месте решить
- 3 - входные билеты:
- Я перечисляю все входные билеты во все вышеупомянутые памятники и вы выбираете интересную вам программу:
- Музей: взрос. 450 фунтов - реб. 230 фунтов
- Пирамиды в гизе:540-270 ф
- Сакара:450 - 230 ф
- Серапем:270 - 135 ф
- Мемфис:150 - 75 ф
- Цитадель:450 - 230 ф
- Старый коптский квартал: бесплатно
- Рынок ханильхалили и средновековый каир: бесплатно
- Монастырь святого семона в городе мусирщиков: бесплатно
- Катакомбы комельшокафа:150 - 75 ф
- Форт КАИТБЕЙ: 150 - 75 ф
- Амфитеатр:150 - 75 фунтов
- 1$=46 фунтов
- И по фактическому курсу времени экскурсии
- Для вашего удобства мы принимаем перевод рублями на карту сбербанка по курсу 1$=100 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
