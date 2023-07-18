2 дня
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
2 авг в 01:00
$175 за человека
скидка
35%
1 день 17 часов
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
Завтра в 03:00
2 авг в 03:00
690$449 за всё до 8 чел.
2 дня
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна18 июля 2023Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
- ЕЕгор7 января 2022Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
- AAntonina15 ноября 2021Хороший маршрут. Возможность за поездку посмотреть довольно много.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Александрия»
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