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Авторский тур
2 дня
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Средиземное море
Начало: Ваш отель
«Далее вы посетите Египетский музей, в многочисленных залах которого, собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов»
Расписание: В указанные дни в 01:00, 02:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
$175 за человека
Авторский тур
1 день
Экскурсия в Каир на автобусе
«По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Авторский тур
1 день
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
«По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов»
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья29 сентября 2023Каир из ХургадыОчень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается
- ЕЕгор7 января 2022Не было цельной экскурсии, все по кусочкам, кое-где галопом. Я бы лучше в музее на час больше походил сам, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Музеи»
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Сейчас в Хургаде в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 59 до 175. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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