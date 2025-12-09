За 2 дня вы посетите все храмы в столице фараонов.
Река Нил делит город на две части: восточный берег Нила — Город живых; западный берег Нила — Город мертвых.
В Городе живых
Река Нил делит город на две части: восточный берег Нила — Город живых; западный берег Нила — Город мертвых.
В Городе живых
Описание тураСтолица фараонов Луксор — по праву относится к идеальным локациям для погружения в древнеегипетскую культуру и изучения бесценных памятников старины. Это полностью оправданно: именно в этих колоритных местах писались важнейшие главы египетской истории, тут расположена треть древнейших шедевров страны, которые однозначно достойны внимания гостей Египетской Республики. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желаниe
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый день: Комплекс Карнакских Храмов - В Городе Живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства. Проследите историю формирования ансамбля, который заложили еще в 20 веке до Н.Э. и непрерывно застраивали две тысячи лет. Исследуете символику главных памятников, осознаете мощь жреческого культа и увидите, как фараоны стремились превзойти в величии предшественников
- Луксорский Храм - Как и Карнакский комплекс, это величественное строение наши предки возвели в честь бога Солнца Амон-Ра. Большая его часть была построена во время правления Аменхотепа III. До XIX века храм был скрыт от глаз под грудой песка, но благодаря огромной работе археологов мы теперь можем любоваться им. Хотя по площади этот комплекс уступает Карнакскому, его огромные обелиски, статуи, колонны достойны не меньшего внимания, чем другие достопримечательности Египта. Об этом и о многих других интересных фактах вы узнаете на экскурсии
- Луксорский музей - хранилище сокровищ храмов, гробниц и дворцов. Несмотря на сравнительную молодость музея (он открылся в 1975 году), экспозиция здесь богата на шедевры
- Музей мумификации - здесь освещаются методы, которые использовали в древности египтяне для мумификации, а также здесь хранятся некоторые типовые традиционные образцы объектов, в которых погребали мертвых
- Второй день:
- Долина Царей - здесь, в глубине горы находится 63 гробницы фараонов, в том числе, легендарного Тутанхамона и Рамзеса II. Cчитают Долину царей кладезем истории не только Египта но и человечествта, поэтому является одной из самых значимых достопимечательностей мира, в 1979 году местность стала объектом, охраняемым Юнеско
- Храм Царицы Хатшепсут - Далее вы ознакомитесь с настоящим чудом инженерной мысли. Увидите три большие террасы, а на каждой из них - двор, помещения с колоннами и святилища, вырубленные в глубине скалы. Выясните, чем сооружение отличается от других храмов египетских царей и чем интересна история первой женщины-фараона
- Храм Мединет Хабу - один из самых лучших и хорошо сохранившихся храмов древнего Египта. По сути является мемориальным храмом древнеегипетского фараона Рамзеса III
- Поющие Колосы Мемнона - у двух грандиозных статуй - высотой 18 м и весом 700 т каждая - вы услышите историю памятников, установленных у несохранившегося храма царя Аменхотепа III. Узнаете о происхождении их названия и легендах, прославивших колоссы еще в античные времена
- Прогулка по Нилу с посещением Бананового острова «по желанию» - украшением поездки станет путешествие по Нилу. На моторной лодке с крышей вы отправитесь на остров, где расположены банановые плантации. Мы покажем банановые цветы, из которых получаются плоды, угостим свежими ароматными бананами и традиционным красным чаем. А еще в местном вольере вы увидите крокодилов
- Свободный вечер Бывая в Луксоре, не сможете спать, ночью Луксор оживает, можем выходить на ярко освещённые улицы города, поэтому по вашему желанию можете принимать участие в на экскурсии по центру города: пешком на 2 часа, посмотрим ориентальный рынок города, здания и улицы, планированные по чисто южно-египетскому стилю. сможете попробовать уличную еду: кофта, кебаб, фалафель и кошари
- Организационные моменты:
- Выезд в Луксор в 05:00. Одну ночь проведете в отеле, который забронируете самостоятельно. Вернетесь в Хургаду на второй день к 18:30. Советуем заказать себе в отеле завтрак с собой, а также поздний ужин
- Дорога до Луксора занимает 4 часa, предусмотрена одна санитарная остановка, и ещё другая, если понадобится (15-20 минут - завтрак и туалет)
- По вашему желанию и по предварительному согласованию с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки
- В программе не предусмотрены заезды в магазины
- Возможно расширять экскурсию, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор, в том числе дополнительный день в Абидос и Дендеру. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности
- Забeрем вас из любого отеля/места в Хургаде, в том числе аэропорта и привезем обратно
Что включено
- Частный транфер: для группы до 3 человек экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- Частный транфер: для большего количества до 8 человек на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2024 с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида-египтолога
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека):
- - Карнакский храм - 14$
- - Луксорский храм - 12$
- - Луксорский музей - 12$
- - Музей мумификации - 8$
- - Долинa Царей - 16$
- - Храм Царицы Хатшепсут - 12$
- - Храм Мединет Хабу - 8$
- - Программa / «Звук и Свет/» в храме Карнак - 48$ (по желанию)
- По желанию путешественников - прогулка по Нилу (Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке).
- (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - 50% скидка).
- Обед (10$).
- Личные расходы.
- Пребывание в отеле в Луксоре. Если вам нужна помощь по брони отелей, то мы готовы помочь.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Хургады
Похожие туры из Хургады
Двухдневная экскурсия в Каир и Александрию из Хургады
Начало: Место вашего пребывания
$300 за всё до 8 чел.
-
30%
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
$623
$890 за всё до 2 чел.
В Луксор на 2 дня из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: по субботам в 5:00
13 дек в 05:00
20 дек в 05:00
$195 за человека