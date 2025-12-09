Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Река Нил делит город на две части: восточный берег Нила — Город живых; западный берег Нила — Город мертвых.



В Городе живых читать дальше мы увидим два храма — Карнакский и Луксорский — и еще два музея: Луксорский музей и Музей мумификации.



В Городе мертвых расположены Долина Царей, Храм царицы Хатшепсут, грандиозные колоссы Мемнона и Храм Мединет Хабу.



Все эти достопримечательности без суеты, спешки и криков со всех сторон посетите в увлекательном индивидуальном путешествии с персональным гидом-историком. За 2 дня вы посетите все храмы в столице фараонов.

Столица фараонов Луксор — по праву относится к идеальным локациям для погружения в древнеегипетскую культуру и изучения бесценных памятников старины. Это полностью оправданно: именно в этих колоритных местах писались важнейшие главы египетской истории, тут расположена треть древнейших шедевров страны, которые однозначно достойны внимания гостей Египетской Республики. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

