Семейные развлекательные туры Хургады

Найдено 5 туров в категории «Можно с детьми» в Хургаде, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
1 880 за человека
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Экскурсия в Каир на автобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Экскурсия в Каир на автобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт в 10:00
$2 242 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
    читать дальше

    на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

  • В
    Виктория
    14 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
    Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
    читать дальше

    Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
  2. Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
  3. Экскурсия в Каир на автобусе
  4. Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
  5. В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Сколько стоит тур в Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 авторских туров от 59 до 2 242. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Хургаде на 2024 год по теме «Можно с детьми», 4 ⭐ отзыва, цены от €59. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам