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Авторский тур
8 дней
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€1 880 за человека
Авторский тур
2 дня
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
Авторский тур
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
28 окт в 10:00
$2 242 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 марта 2024Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
- ВВиктория14 февраля 2024Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
- ТТатьяна18 июля 2023Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит тур в Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 авторских туров от 59 до 2 242. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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