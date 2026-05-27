Добро пожаловать в Египетский национальный музей на площади Тахрир! Вы познакомитесь с древнеегипетскими шедеврами — от доисторических времён до эпохи греко-римского Египта.
Рассмотрите мумии фараонов, сокровища Тутанхамона и культовые артефакты, узнаете больше о загробной жизни и древних ритуалах. Наш аудиогид уже включает входной билет без очереди.
Рассмотрите мумии фараонов, сокровища Тутанхамона и культовые артефакты, узнаете больше о загробной жизни и древних ритуалах. Наш аудиогид уже включает входной билет без очереди.
Описание билета
Осмотреть более 100 тысяч экспонатов за один раз невозможно — наш аудиотур проведёт вас по самым значимым и культовым. Вы пройдёте по центральному выставочному залу и верхнему этажу.
И увидите:
- 11 мумий фараонов
- древние саркофаги
- предметы быта и искусства
- легендарные сокровища Тутанхамона
- фаюмские портреты
- реликвии повседневной и загробной жизни египтян
А ещё:
- окунётесь в мир роскоши и древней магии
- разгадаете тайны фараонов и раскроете их истории и ритуалы
- узнаете о жизни египтян через украшения, мебель, реликвии и погребальную утварь
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость включён входной билет в Египетский национальный музей
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каирского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Египетский национальный музей: билет и аудиоэкскурсия в приложении»
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$174
$315 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$169
$307 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
Сфинкс, наследие фараонов и дыхание древности (без очередей)
Начало: У вашего отеля в центральной части Каира
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$160 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$180
$200 за всё до 6 чел.
$45 за человека