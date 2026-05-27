Мои заказы

Египетский национальный музей: билет и аудиоэкскурсия в приложении

Окунуться в историю Древнего Египта - без очередей и в своём темпе
Добро пожаловать в Египетский национальный музей на площади Тахрир! Вы познакомитесь с древнеегипетскими шедеврами — от доисторических времён до эпохи греко-римского Египта.

Рассмотрите мумии фараонов, сокровища Тутанхамона и культовые артефакты, узнаете больше о загробной жизни и древних ритуалах. Наш аудиогид уже включает входной билет без очереди.
Египетский национальный музей: билет и аудиоэкскурсия в приложении
Египетский национальный музей: билет и аудиоэкскурсия в приложении
Египетский национальный музей: билет и аудиоэкскурсия в приложении

Описание билета

Осмотреть более 100 тысяч экспонатов за один раз невозможно — наш аудиотур проведёт вас по самым значимым и культовым. Вы пройдёте по центральному выставочному залу и верхнему этажу.

И увидите:

  • 11 мумий фараонов
  • древние саркофаги
  • предметы быта и искусства
  • легендарные сокровища Тутанхамона
  • фаюмские портреты
  • реликвии повседневной и загробной жизни египтян

А ещё:

  • окунётесь в мир роскоши и древней магии
  • разгадаете тайны фараонов и раскроете их истории и ритуалы
  • узнаете о жизни египтян через украшения, мебель, реликвии и погребальную утварь

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость включён входной билет в Египетский национальный музей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каирского музея
Когда и как рано покупать?
Когда: По выбранному вами времени
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальшеуменьшить

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Египетский национальный музей: билет и аудиоэкскурсия в приложении»

Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
-
45%
106 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$174$315 за всё до 8 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
На машине
8 часов
-
45%
76 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$169$307 за всё до 3 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
Сфинкс, наследие фараонов и дыхание древности (без очередей)
Начало: У вашего отеля в центральной части Каира
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$160 за всё до 5 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
На машине
5.5 часов
-
10%
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$180$200 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
$45 за человека