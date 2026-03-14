GEM — мечта каждого любителя Древнего Египта, ведь помимо богатой археологической коллекции здесь хранятся сокровища Тутанхамона! Однако попасть сюда непросто: официальный сайт не принимает российские карты, очереди — на полдня и билеты в кассе быстро заканчиваются. Мы решим обе проблемы и пришлём вам QR-код с билетом в музей на выбранный день.
Описание билета
Важно: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как это работает
- Цена включает сам билет в музей и услугу по его оформлению. У вас будет доступ к основным выставочным залам, Большой лестнице со статуями фараонов и обелиску Рамсеса II
- При бронировании собщите нам желаемую дату посещения музея, временной слот и количество билетов
- Мы принимаем переводы на российскую карту и наличные
- В течение 15–30 мин после подтверждения оплаты вам в WhatsApp или на почту придёт электронный билет в формате QR-кода
- В день посещения вам нужно пройти ко входу с указателем «E-Tickets / Online Booking» и показать QR-код на экране смартфона. Распечатывать билет не нужно. Если вы оформили студенческий тариф, возьмите с собой оригинал ISIC
- Мы рекомендуем бронировать билеты заранее — в пиковый сезон временные слоты разбирают быстро, и ближайшие даты в кассах нередко уже закрыты
Обратите внимание: это билет без экскурсии в музее, гид не будет сопровождать вас.
ежедневно в 08:30
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Большой Египетский музей
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 110 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо за отзывчивость и прекрасную экскурсию!
Я попросила организовать тур по Каиру совместно с египетским музеем.
Понравилось все ❤️
Я попросила организовать тур по Каиру совместно с египетским музеем.
Понравилось все ❤️
Ахмед
Ответ организатора:
Благодарим за теплые слова, Лилия! Нам было очень приятно организовать для вас этот тур. Рады, что вам всё понравилось ❤️ До новых встреч в Египте!
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Потрясающий гид!
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за невероятный день! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру. С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид сам приехал к нам, взял на себя все заботы с наличными и оперативно купил билеты. Нам не пришлось стоять в очередях и тратить на это драгоценное время.
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за невероятный день! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру. С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид сам приехал к нам, взял на себя все заботы с наличными и оперативно купил билеты. Нам не пришлось стоять в очередях и тратить на это драгоценное время.
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Входит в следующие категории Каира
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