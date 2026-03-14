Благодарим за теплые слова, Лилия! Нам было очень приятно организовать для вас этот тур. Рады, что вам всё понравилось ❤️ До новых встреч в Египте!

Спасибо за отзывчивость и прекрасную экскурсию! Я попросила организовать тур по Каиру совместно с египетским музеем. Понравилось все ❤️

Алексей

Потрясающий гид!

Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за невероятный день! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру. С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид сам приехал к нам, взял на себя все заботы с наличными и оперативно купил билеты. Нам не пришлось стоять в очередях и тратить на это драгоценное время.