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Билет в Большой Египетский музей (GEM) - без очередей и проблем с оплатой

Вы выбираете дату - а мы берём на себя всё остальное
GEM — мечта каждого любителя Древнего Египта, ведь помимо богатой археологической коллекции здесь хранятся сокровища Тутанхамона! Однако попасть сюда непросто: официальный сайт не принимает российские карты, очереди — на полдня и билеты в кассе быстро заканчиваются. Мы решим обе проблемы и пришлём вам QR-код с билетом в музей на выбранный день.
5
2 отзыва
Билет в Большой Египетский музей (GEM) - без очередей и проблем с оплатой
Билет в Большой Египетский музей (GEM) - без очередей и проблем с оплатой
Билет в Большой Египетский музей (GEM) - без очередей и проблем с оплатой

Описание билета

Важно: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как это работает

  • Цена включает сам билет в музей и услугу по его оформлению. У вас будет доступ к основным выставочным залам, Большой лестнице со статуями фараонов и обелиску Рамсеса II
  • При бронировании собщите нам желаемую дату посещения музея, временной слот и количество билетов
  • Мы принимаем переводы на российскую карту и наличные
  • В течение 15–30 мин после подтверждения оплаты вам в WhatsApp или на почту придёт электронный билет в формате QR-кода
  • В день посещения вам нужно пройти ко входу с указателем «E-Tickets / Online Booking» и показать QR-код на экране смартфона. Распечатывать билет не нужно. Если вы оформили студенческий тариф, возьмите с собой оригинал ISIC
  • Мы рекомендуем бронировать билеты заранее — в пиковый сезон временные слоты разбирают быстро, и ближайшие даты в кассах нередко уже закрыты

Обратите внимание: это билет без экскурсии в музее, гид не будет сопровождать вас.

ежедневно в 08:30

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Большой Египетский музей
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 110 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
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вам не просто увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажем не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажем истории, которые не пишут в путеводителях, и поможем понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города. Для нас важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо за отзывчивость и прекрасную экскурсию!

Я попросила организовать тур по Каиру совместно с египетским музеем.
Понравилось все ❤️
Спасибо за отзывчивость и прекрасную экскурсию!
Спасибо за отзывчивость и прекрасную экскурсию!
Спасибо за отзывчивость и прекрасную экскурсию!
Ахмед
Ахмед
Ответ организатора:
Благодарим за теплые слова, Лилия! Нам было очень приятно организовать для вас этот тур. Рады, что вам всё понравилось ❤️ До новых встреч в Египте!
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Алексей
Потрясающий гид!
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду за невероятный день! Это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру. С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид сам приехал к нам, взял на себя все заботы с наличными и оперативно купил билеты. Нам не пришлось стоять в очередях и тратить на это драгоценное время.
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