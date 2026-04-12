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Большой Египетский музей с русскоязычным гидом

Полное погружение в историю Древнего Египта
Вы проведёте почти целый день в Большом Египетском музее — крупнейшем музейном пространстве Египта! Не беспокойтесь, занимательный рассказ гида, перерыв на обед и спокойный ритм позволят насладиться искусством и не устать.

При этом никакого поверхностного осмотра: мы разберём ключевые эпохи, символы и артефакты Древнего Египта, чтобы лучше понять его.
5
3 отзыва
Большой Египетский музей с русскоязычным гидом
Большой Египетский музей с русскоязычным гидом
Большой Египетский музей с русскоязычным гидом

Описание экскурсии

Мы посвятим весь день Гранд-музею, выстроим хронологию эпох и поговорим о религии, власти фараонов и загробной жизни. Разберёмся, почему Хатшепсут изображали в мужском образе и чем уникальны артефакты Тутанхамона. И обратим внимание на важные детали, которое можно пропустить без помощи проводника.

Маршрут

  • Cтатуя с живыми глазами
  • Золотая маска Тутанхамона и другие сокровища
  • Подземный зал, посвящённый загробному миру
  • Солнечная ладья
  • Уникальный саркофаг додинастического периода
  • Мумия крокодила
  • Cамая большая в мире статуя Рамзеса II
  • Гранитная статуя царицы Хатшепсут в мужском образе

Организационные детали

  • Экскурсию проводят русскоязычные лицензированные гиды с опытом более 15 лет. Hаши гиды работали в Большом Египетском музее ещё до его официального открытия — в тестовом режиме

Дополнительно оплачивается

  • Входной билет и наушники — 1550 египетских фунтов (≈ $33)
  • Обед — по меню

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$65
Дети до 7 лет$33
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У The Grand Egyptian Museum
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 3024 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
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в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
В первую очередь организатору экскурсии нужно разобраться с планом экскурсии. Надежда, в приложении Трипстера заявлено 8 часов, в самом музее оказывается что 4 часа. Надежда, эта претензия к вам. Из-за
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неточностей на сайте случилась и неловка ситуация с гидом, который не рассчитывает на такой объем экскурсии и с нами, которые не понимали что происходит.
Ситуацию спас гид Махир. Человек, который искренне любит своё дело и готов был ответить даже на самые узкоспециализированные вопросы. Так как группа на наш день не набралась, он лично встретил нас у гостиницы и довез до музея. С ним мы посетили самые яркие достопримечательности музея. Он пошел к нам навстречу и задерживался у тех стеллажей, которые были нам интересны. Разумеется, гвоздь программы - залы Тутанхамона не оставили равнодушными. Все пять звезд из отзыва - для Махира и его профессионализма. Спасибо ему!

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Иван
Отличный гид, с хорошим знанием русского языка. Задавал ему много вопросов и ему искренне интересно было на них отвечать. Махир встретил нас на месте, согласовал с нами место начала и
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конца экскурсии.
По ощущениям немного не хватило времени, вся экскурсия заняла гораздо меньше времени (около 4 часов, в отличии от заявленных 8). Но было очень интересно. Честный гид-египтолог, а не залётный египтян с поверхностными знаниями.
За 50$ с человека - это подарок просто.

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Ф
Провел день с пользой в GEM. Гид Махир встретил у музея в 9 утра, когда там очень мало людей. Обошли все залы, посмотрели все интересное, успели передохнуть за кофе и поболтать о Каире и египетской истории.
Всем рекомендую и гида и музей и экскурсию, обязательны к посещению
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Входит в следующие категории Каира

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