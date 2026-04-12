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неточностей на сайте случилась и неловка ситуация с гидом, который не рассчитывает на такой объем экскурсии и с нами, которые не понимали что происходит.

Ситуацию спас гид Махир. Человек, который искренне любит своё дело и готов был ответить даже на самые узкоспециализированные вопросы. Так как группа на наш день не набралась, он лично встретил нас у гостиницы и довез до музея. С ним мы посетили самые яркие достопримечательности музея. Он пошел к нам навстречу и задерживался у тех стеллажей, которые были нам интересны. Разумеется, гвоздь программы - залы Тутанхамона не оставили равнодушными. Все пять звезд из отзыва - для Махира и его профессионализма. Спасибо ему!