Вы проведёте почти целый день в Большом Египетском музее — крупнейшем музейном пространстве Египта! Не беспокойтесь, занимательный рассказ гида, перерыв на обед и спокойный ритм позволят насладиться искусством и не устать.
При этом никакого поверхностного осмотра: мы разберём ключевые эпохи, символы и артефакты Древнего Египта, чтобы лучше понять его.
При этом никакого поверхностного осмотра: мы разберём ключевые эпохи, символы и артефакты Древнего Египта, чтобы лучше понять его.
Описание экскурсии
Мы посвятим весь день Гранд-музею, выстроим хронологию эпох и поговорим о религии, власти фараонов и загробной жизни. Разберёмся, почему Хатшепсут изображали в мужском образе и чем уникальны артефакты Тутанхамона. И обратим внимание на важные детали, которое можно пропустить без помощи проводника.
Маршрут
- Cтатуя с живыми глазами
- Золотая маска Тутанхамона и другие сокровища
- Подземный зал, посвящённый загробному миру
- Солнечная ладья
- Уникальный саркофаг додинастического периода
- Мумия крокодила
- Cамая большая в мире статуя Рамзеса II
- Гранитная статуя царицы Хатшепсут в мужском образе
Организационные детали
- Экскурсию проводят русскоязычные лицензированные гиды с опытом более 15 лет. Hаши гиды работали в Большом Египетском музее ещё до его официального открытия — в тестовом режиме
Дополнительно оплачивается
- Входной билет и наушники — 1550 египетских фунтов (≈ $33)
- Обед — по меню
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$65
|Дети до 7 лет
|$33
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У The Grand Egyptian Museum
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 3024 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В первую очередь организатору экскурсии нужно разобраться с планом экскурсии. Надежда, в приложении Трипстера заявлено 8 часов, в самом музее оказывается что 4 часа. Надежда, эта претензия к вам. Из-за
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Отличный гид, с хорошим знанием русского языка. Задавал ему много вопросов и ему искренне интересно было на них отвечать. Махир встретил нас на месте, согласовал с нами место начала и
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Ф
Провел день с пользой в GEM. Гид Махир встретил у музея в 9 утра, когда там очень мало людей. Обошли все залы, посмотрели все интересное, успели передохнуть за кофе и поболтать о Каире и египетской истории.
Всем рекомендую и гида и музей и экскурсию, обязательны к посещению
Всем рекомендую и гида и музей и экскурсию, обязательны к посещению
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