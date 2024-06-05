Экскурсии Каира об истории и архитектуре

Найдено 23 экскурсии в категории «История и архитектура» в Каире, цены от €48, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Сокровища Гизы и Саккары
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17588 за всё до 8 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
18090 за всё до 8 чел.
Каир для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Исторический тур для всей семьи по Каиру: древний Египет и Средневековье
Однодневное путешествие на машине времени по Каиру. Фараонова деревня, Каирская цитадель и пирамиды Гизы ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 5 чел.
Коптский Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Изучить культурное наследие столицы Египта и ощутить роскошь королевской жизни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
112 за всё до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230173 за всё до 8 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150128 за всё до 5 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21095 за всё до 8 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7.5 часов
2 отзыва
Каир: прогулка по Нилу и пирамиды Гизы с посещением музея
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
63 за человека
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
145 за всё до 8 чел.
Александрия из Каира с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
275 за всё до 10 чел.
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за человека
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Посетить нетуристические пирамиды и прикоснуться к их тайнам с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
250163 за всё до 6 чел.
Лучшее в Каире за 1 день
🚗 На машине
Круиз
8 часов
Лучшее в Каире за 1 день
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Первое свидание с Каиром
    Нам очень понравилось. Уже рекомендовала гида друзьям
  • Т
    Тагир
    19 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
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    обратно. Единственное отмечу что гид рассказывал только основную информацию во время экскурсии по пирамидам, и я, когда гулял самостоятельно вокруг пирамиды, просто просил у ChatGPT рассказать интересные факты про пирамиды. И потом просто слушал что он рассказывает. Что наверное даже круче.

  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    В сердце египетских пирамид
    Рекомендуем
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи, папирус и многое другое.
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    Эмад очень интересный рассказчик, знаток своего дела, профессионал. Особенно интересен был альтернативный взгляд на многие известные вещи. Большое Вам спасибо за экскурсию!!!!!

    Экскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специиЭкскурсия с Эмадом была потрясающе интересной. Каир был показан с разных сторон. Религиозные объекты, дворец, специи
  • А
    Алёна
    16 мая 2024
    Сокровища Гизы и Саккары
    Отличная экскурсия, Мухаммед прекрасно говорит по-русски, Рассказал про пирамиды, а также про современную жизнь египтян.
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Первое свидание с Каиром
    Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала, прекрасная подача. Показал много
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    всего интересного по программе и даже более того. В конце как вишенка на торте прокатились по Нилу. Как будто путешествовали со старым другом. Мы очень рады, что познакомились с этим человеком. Спасибо большое!!!!!

    Наша экскурсия проходила под чутким руководством Шерифа. Шериф действительно был великолепен во всем. Отличное знание материала
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
    Все супер! Отличный гид Валид, все понятно изьясняет, много интересного рассказал, показал классные места. Внимательный, все сам оплачива. Хорошая машина
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    с кондиционером и водителем. тут не работают наши кредитные карты, он сам все оплатил и мы отдали наличкой после, очень интересная экскурсия пирамиды Дахшур, Мемфис, Серрапиум, Саккара, Гиза, вообщем все на 5+. Очень рекомендуем. Потом еще и покушать завез в очень калоритное место с хорошей едой. Мы довольны на 100%. И в аэропорту встретил. Спасибо Валид! Если еще приедем то только с тобой везде.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за отличные туры и личное сопровождение во время всех четырёх экскурсий гиду Шерифу и водителю
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    Мохамеду. Отличная экскурсия, посмотрели основные пирамиды и то, что внутри, прогулялись и проехались вокруг, Шериф помог сделать отличные фото, всё интересно, познавательно и профессионально. Перепутала сама время начало экскурсии, подождали меня, спасибо вам и ещё раз извините, телефон показал на час назад.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «История и архитектура»

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  4. Сокровища Гизы и Саккары
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Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "История и архитектура" можно забронировать 23 экскурсии от 48 до 275 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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