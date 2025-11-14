Атмосферная прогулка по Каиру — пешком, на автомобиле и по воде.
Вы погрузитесь в мир древнего Египта в главном музее страны, прокатитесь по Нилу и откроете для себя христианские и исламские святыни столицы. История, живая городская среда и дружеское общение с местным гидом.
Вы погрузитесь в мир древнего Египта в главном музее страны, прокатитесь по Нилу и откроете для себя христианские и исламские святыни столицы. История, живая городская среда и дружеское общение с местным гидом.
Описание экскурсииМузей и дыхание древности Экскурсия начинается с погружения в историю Древнего Египта в главном музее страны — крупнейшем собрании египетских артефактов в мире. В течение нескольких часов вы будете бродить среди саркофагов, папирусов и реликвий фараонов, теряясь во времени среди предметов, созданных тысячи лет назад. После посещения музея вас ждёт кофе в ближайшем кафе — небольшой перерыв перед продолжением прогулки. Каир с воды — прогулка по Нилу Всего несколько минут на автомобиле — и вы оказываетесь на берегу Нила. Здесь начинается прогулка на традиционной лодке, во время которой вы увидите достопримечательности Каира с воды, поговорите об истории города и государства и насладитесь солнцем и городскими пейзажами. Святыни Каира Далее маршрут ведёт в Коптский квартал — самый старый район столицы, возникший ещё на месте римского Вавилона. Вы посетите церковь «Абу Серга», «Георгиевскую» и церковь «Святой Марии», заглянете внутрь и узнаете об этом островке христианства в мусульманском Каире. Завершением станет мечеть Амра ибн аль-Аса — первая мечеть Африки и символ начала новой эпохи в истории Египта. Важная информация:
- Пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь наличные деньги в местной валюте и в евро.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Нил
- Коптский квартал
- Церковь Абу Серга
- Георгиевская церковь
- Церковь Святой Марии
- Мечеть Амра ибн аль-Аса
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей (1450 фунтов/взрослый, 730 фунтов/студент или ребёнок), катание на лодке ($60)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь наличные деньги в местной валюте и в евро
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
14 ноя 2025
Просто нет слов!
Очень интересный рассказ про Каир, потрясающий рассказ и подробности по египетской истории, отлично подобранная программа.
Большой музей - это просто обязательное к посещению место!!!
С Мухаммедом очень комфортно и интересно.
Очень знающий гид да еще и с отличным чувством юмора, очень радушный и внимательный. Программа была скорректирована с учетом наших пожеланий и также дополнена Мухаммедом исходя из наших интересов.
Очень интересный рассказ про Каир, потрясающий рассказ и подробности по египетской истории, отлично подобранная программа.
Большой музей - это просто обязательное к посещению место!!!
С Мухаммедом очень комфортно и интересно.
Очень знающий гид да еще и с отличным чувством юмора, очень радушный и внимательный. Программа была скорректирована с учетом наших пожеланий и также дополнена Мухаммедом исходя из наших интересов.
А
Анна
4 авг 2025
Отличная, насыщенная экскурсия по старому Каиру с Мухаммедом. Отдельное спасибо за то, что удалось скорректировать программу в соответствии с моими пожеланиями. Мухаммед ответственный, эрудированный гид, с прекрасными знаниями. Хорошо составленная программа, отличная машина, все понравилось! Однозначно рекомендую!
М
Мария
8 мая 2025
Отличный день с Мухаммедом!
Мухаммед подстроился под наши интересы, скорректировал маршрут. Рассказ в музее был интересным и насыщенным. Много фактов, деталей, на которые без гида не обратили бы внимания. Познакомились не только с историей Египта, но и с современным Каиром.
Помог в приобретении билетов.
По нашей просьбе посоветовал прекрасный ресторан. Мы очень довольны сотрудничеством! Спасибо, Мухаммед!
Мухаммед подстроился под наши интересы, скорректировал маршрут. Рассказ в музее был интересным и насыщенным. Много фактов, деталей, на которые без гида не обратили бы внимания. Познакомились не только с историей Египта, но и с современным Каиром.
Помог в приобретении билетов.
По нашей просьбе посоветовал прекрасный ресторан. Мы очень довольны сотрудничеством! Спасибо, Мухаммед!
Е
Евгений
5 мая 2025
Это была самая лучшая, самая содержательная экскурсия из тех, что у меня были в Каире.
Спасибо большое, Мухаммед!
Спасибо большое, Мухаммед!
Е
Елена
12 фев 2025
День с Мухаммедом прошел очень познавательно, интересно и положительно эмоционально! Наш гид прекрасно владеет информацией, пробуждает интерес к давно забытым знаниям о древней цивилизации и зажигает своей заинтересованностью. Хороший русский, добрый юмор и обширные знания. Хотите хорошего гида - обращайтесь сюда
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
Индивидуальная
до 4 чел.
4 эпохи Каира: дворец Маниал, Музей мумий и Коптский квартал
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:30
21 дек в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160
$200 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$105 за человека