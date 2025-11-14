С Сергей Просто нет слов!

Очень интересный рассказ про Каир, потрясающий рассказ и подробности по египетской истории, отлично подобранная программа.

Большой музей - это просто обязательное к посещению место!!!

С Мухаммедом очень комфортно и интересно.

Очень знающий гид да еще и с отличным чувством юмора, очень радушный и внимательный. Программа была скорректирована с учетом наших пожеланий и также дополнена Мухаммедом исходя из наших интересов.

А Анна Отличная, насыщенная экскурсия по старому Каиру с Мухаммедом. Отдельное спасибо за то, что удалось скорректировать программу в соответствии с моими пожеланиями. Мухаммед ответственный, эрудированный гид, с прекрасными знаниями. Хорошо составленная программа, отличная машина, все понравилось! Однозначно рекомендую!

М Мария Отличный день с Мухаммедом!

Мухаммед подстроился под наши интересы, скорректировал маршрут. Рассказ в музее был интересным и насыщенным. Много фактов, деталей, на которые без гида не обратили бы внимания. Познакомились не только с историей Египта, но и с современным Каиром.

Помог в приобретении билетов.

По нашей просьбе посоветовал прекрасный ресторан. Мы очень довольны сотрудничеством! Спасибо, Мухаммед!

Е Евгений Это была самая лучшая, самая содержательная экскурсия из тех, что у меня были в Каире.

Спасибо большое, Мухаммед!