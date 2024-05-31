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доверительные отношения, он легко согласился поменять даты экскурсии местами. Он очень хорошо все рассказывал, старался не упускать важную информацию. Он мастер по фотографиям. Не упускал значимые места где нам стоит фотографироваться и сам предлагал фотографировать нас. Мы его просили не возить нас по разным "сувенирным местам". Защищал нас от назойливых местных, кто предлагал свои товары или услуги по завышенной цене, сэкономил нам деньги и время на разные услуги для туристов. В конце второго дня, я попросила Мухаммеда организовать нам еще один день экскурсии в Каире, экскурсии в Луксоре, Абидосе и Дандаре и трансфер из Луксора в Хургаду. Я ему вперед заплатила все расходы и это было приличная сумма и была уверена, что он не подведет, все на честном слове. Он с его командой организовали нам качественные экскурсии. Третий день в Каире нас сопровождал Ашур, он из команды Мухаммеда. Кстати Ашур преподаватель вуза и очень грамотный специалист, прекрасно говорит по русски и все свои исторические рассказы подкреплял малоизвестными фактами. В Луксоре, Абидосе и в Дандаре нас сопровождал другой Мухаммед из команды Мухаммеда. Он отличный рассказчик и не скупой на слова,знает все легенды связанные с памятниками архитектуры. Мы получила от всех экскурсий массу информации, сделали для себя удивительные открытия. Египет это страна, которую надо обязательно посетить, а Мухаммед человек, который поможет вам не потеряться в незнакомой стране и поможет максимально разумно использовать время и деньги. Прежде чем поехать на экскурсии прочтите из открытых источников информацию об этих местах, это поможет структурировать и подкрепить увиденное и услышанные от экскурсоводов. Мы обязательно вернемся в Египет.