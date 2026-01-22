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Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке

Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Это атмосферное путешествие по истории древнего Египта и одновременно дружеская прогулка по Каиру.

Вы потеряетесь во времени среди тысячи экспонатов в залах Каирского египетского музея; прокатитесь на лодке по Нилу, восхищаясь колоритом нашей столицы, и заглянете в святыни за православным духом в стране Ислама.
4.9
49 отзывов
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке

Описание экскурсии

Каирский египетский музей и 30 минут Каира с воды

Коллекции египетских экспонатов есть почти в каждой стране мира, но главная и самая большая — здесь, в Каире. На пару часов мы нырнём в мир саркофагов, папирусов и фараонов. Бродить по залам с вещицами, которые использовались несколько тысяч лет назад, — завораживает! После музея я угощу вас кофе в ближайшем кафе и продолжаем погружение в атмосферу Египта, но уже по воде. Пять минут на авто от кофейни до реки — и вас ждёт прогулка на традиционной лодке по Нилу: будем проплывать мимо достопримечательностей Каира, говорить об истории города и государства, наслаждаться солнцем и пейзажами.

Православная часть города

Коптский квартал — самый старый район столицы. На его месте еще до прихода мусульман существовал римский город Вавилон. Здесь сохранилось множество святынь: вы увидите церковь Абу Серга, Георгиевскую, церковь Святой Марии. У нас есть возможность посмотреть также убранство, поэтому в каждую церковь мы заглянем и поговорим об этом островке христианства в мусульманском Каире.

Мечеть Амра ибн аль-Аса

Первая мечеть во всей Африке и одно из самых значимых мест в Каире. Здесь вы встретитесь с истоком новой эпохи Египта, где камень и вера рассказывают историю длиной почти в полторы тысячи лет.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей (1450 фунтов/взрослый, 730 фунтов/студент или ребёнок), катание на лодке ($60)
  • Пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь наличные деньги в местной валюте и в евро
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Где место нахождения туристов в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
2
1
1
М
Очень рады, что выбрали Муххамеда, прекрасная организация и подача материала. У нас была большая компания 10 человек, было интересно всем и взрослым и детям, будем рекомендовать друзьям.
Очень рады, что выбрали Муххамеда, прекрасная организация и подача материала. У нас была большая компания 10
Очень рады, что выбрали Муххамеда, прекрасная организация и подача материала. У нас была большая компания 10
Очень рады, что выбрали Муххамеда, прекрасная организация и подача материала. У нас была большая компания 10
Очень рады, что выбрали Муххамеда, прекрасная организация и подача материала. У нас была большая компания 10
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Дарья
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная, обширная, очень содержательная. Гид выбрал подходящее время и построил маршрут таким образом, чтобы мы не зажарились под Каирским солнышком. Всё было продуманно до мелочей. Обязательно посетим другие предложенные места, очень хочется посмотреть Сокару и музей цивилизации 🫶🏼
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,+2
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
По совету хорошего человека связались с этим замечательным экскурсоводом - Мухаммадом. Экскурсия была очень интересная, познавательная,
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Кристина
Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру этой страны. Спасибо, все было замечательно.
Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру
Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру
Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру
Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру
Мухаммед очень интересный и приятный человек. Показал нам Каир с разных сторон, получилось погрузиться в культуру
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Мария
Спасибо огромное Мохаммеду. Счастливый случай - что мы его нашли) и оказалось, что мои близкие друзья также с ним путешествовали!!! Мы не удержались и два дня с Мохаммедом исследовали Каир
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и окрестности. Замечательный рассказ, очень знающий гид (а я довольно привередливый клиент))). Ценно внимание к мелочам. И с ним очень комфортно - уверена, что могу всем рекомендовать. Смело обращайтесь с любыми запросами, не подведет!!!

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Елена
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2 детей (7 и 5 лет) могли легко потеряться как и в жужжащем Каире, так
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и среди многочисленных экспонатов Каирского музея, но Мухаммед не дал нам этого сделать.
Организация - высший пилотаж. С первых минут оформления заказа гид был на связи, лучшая машина, отличный маршрут и самая крутая лодка на Ниле 😀 Мухаммед дополнил нашу экскурсию дополнительными местами (заранее согласовано), учитывал особенности передвижения с детьми и вобще было впечатление, что мы приехали в гости к доброму другу. Так и расставались! Спасибо большое и до новых встреч, Мухаммед!

Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2+2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
Благодарим Мухаммеда за прекрасную прогулку по Каиру в последний день месяца Рамадан. 4 взрослых и 2
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А
"Загадочный тур в Каире".
Это было невероятно, волшебно, познавательно и фантастически загадочно!
Экскурсия превзошла все самые смелые ожидания! Мы реально получилили гораздо больше, чем планировали изначально.
Нас встречал Мохаммед в аэропорту на комфортабельном
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автомобиле.
Кстати, он оказался невероятно умелым водитетелем, движение в Каире не для слабонервных!
Отдельно хотим отметить продуманность и в тоже время гибкость маршрута, а также умение гида прислушиваться к нашим запросам, всегда находить оптимальные решения и даже сэкономить деньги.
Оценка 5+, уважение и благодарность Мохаммеду. Рекомендуем на 150%

Немного о туре:
Мохаммеду была поставлена очень непростая задача:
За 1 сутки организовать экскурсию в Гизу к пирамидам и сфинксу, прогулку на верблюдах в закат, встречу заката в пустыне, у костра, с бедуинским чаем.
Затем, экскурсия по центральному рынку, которых оказалось целых 2: для жителей Каира и рынок для туристов.
Рассвет мы встречали на реке Нил, на парусной лодочке, только капитан, гид и мы… романтика)))
Ну а далее - обзорная по городу, архитектура, достопримечательности и конечно же вкусная местная еда с красивым колоритом местных заведений!
Заканчиваем наш тур поеданием голубей на исторической улице Хан эль-Халили.

"Загадочный тур в Каире".
"Загадочный тур в Каире".
"Загадочный тур в Каире".
"Загадочный тур в Каире".
"Загадочный тур в Каире".
"Загадочный тур в Каире".
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