Что вас ожидает

Музей и 45 минут Каира с воды

Коллекции египетских экспонатов есть почти в каждой стране мира, но главная и самая большая — здесь, в Каире. На пару часов мы нырнём в мир саркофагов, папирусов и фараонов. Бродить по залам с вещицами, которые использовались несколько тысяч лет назад, — завораживает! После музея я угощу вас кофе в ближайшем кафе и продолжаем погружение в атмосферу Египта, но уже по воде. Пять минут на авто от кофейни до реки — и вас ждёт прогулка на традиционной лодке по Нилу: будем проплывать мимо достопримечательностей Каира, говорить об истории города и государства, наслаждаться солнцем и пейзажами.

Православная часть города

Коптский квартал — самый старый район столицы. На его месте еще до прихода мусульман существовал римский город Вавилон. Здесь сохранилось множество святынь: вы увидите церковь Абу Серга, Георгиевскую, церковь Святой Марии. У нас есть возможность посмотреть также убранство, поэтому в каждую церковь мы заглянем и поговорим об этом островке христианства в мусульманском Каире.

Организационные детали