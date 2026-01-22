Вы потеряетесь во времени среди тысячи экспонатов в залах Каирского египетского музея; прокатитесь на лодке по Нилу, восхищаясь колоритом нашей столицы, и заглянете в святыни за православным духом в стране Ислама.
Описание экскурсии
Каирский египетский музей и 30 минут Каира с воды
Коллекции египетских экспонатов есть почти в каждой стране мира, но главная и самая большая — здесь, в Каире. На пару часов мы нырнём в мир саркофагов, папирусов и фараонов. Бродить по залам с вещицами, которые использовались несколько тысяч лет назад, — завораживает! После музея я угощу вас кофе в ближайшем кафе и продолжаем погружение в атмосферу Египта, но уже по воде. Пять минут на авто от кофейни до реки — и вас ждёт прогулка на традиционной лодке по Нилу: будем проплывать мимо достопримечательностей Каира, говорить об истории города и государства, наслаждаться солнцем и пейзажами.
Православная часть города
Коптский квартал — самый старый район столицы. На его месте еще до прихода мусульман существовал римский город Вавилон. Здесь сохранилось множество святынь: вы увидите церковь Абу Серга, Георгиевскую, церковь Святой Марии. У нас есть возможность посмотреть также убранство, поэтому в каждую церковь мы заглянем и поговорим об этом островке христианства в мусульманском Каире.
Мечеть Амра ибн аль-Аса
Первая мечеть во всей Африке и одно из самых значимых мест в Каире. Здесь вы встретитесь с истоком новой эпохи Египта, где камень и вера рассказывают историю длиной почти в полторы тысячи лет.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музей (1450 фунтов/взрослый, 730 фунтов/студент или ребёнок), катание на лодке ($60)
- Пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь наличные деньги в местной валюте и в евро
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Это было невероятно, волшебно, познавательно и фантастически загадочно!
Экскурсия превзошла все самые смелые ожидания! Мы реально получилили гораздо больше, чем планировали изначально.
Нас встречал Мохаммед в аэропорту на комфортабельном