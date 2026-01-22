Это атмосферное путешествие по истории древнего Египта и одновременно дружеская прогулка по Каиру. Вы потеряетесь во времени среди тысячи экспонатов в залах Каирского египетского музея; прокатитесь на лодке по Нилу, восхищаясь колоритом нашей столицы, и заглянете в святыни за православным духом в стране Ислама.

Описание экскурсии

Каирский египетский музей и 30 минут Каира с воды

Коллекции египетских экспонатов есть почти в каждой стране мира, но главная и самая большая — здесь, в Каире. На пару часов мы нырнём в мир саркофагов, папирусов и фараонов. Бродить по залам с вещицами, которые использовались несколько тысяч лет назад, — завораживает! После музея я угощу вас кофе в ближайшем кафе и продолжаем погружение в атмосферу Египта, но уже по воде. Пять минут на авто от кофейни до реки — и вас ждёт прогулка на традиционной лодке по Нилу: будем проплывать мимо достопримечательностей Каира, говорить об истории города и государства, наслаждаться солнцем и пейзажами.

Православная часть города

Коптский квартал — самый старый район столицы. На его месте еще до прихода мусульман существовал римский город Вавилон. Здесь сохранилось множество святынь: вы увидите церковь Абу Серга, Георгиевскую, церковь Святой Марии. У нас есть возможность посмотреть также убранство, поэтому в каждую церковь мы заглянем и поговорим об этом островке христианства в мусульманском Каире.

Мечеть Амра ибн аль-Аса

Первая мечеть во всей Африке и одно из самых значимых мест в Каире. Здесь вы встретитесь с истоком новой эпохи Египта, где камень и вера рассказывают историю длиной почти в полторы тысячи лет.

Организационные детали