Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке

Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу

Это атмосферное путешествие по истории древнего Египта и одновременно дружеская прогулка по Каиру.

Вы потеряетесь во времени среди тысячи экспонатов в залах музея; прокатитетсь на лодке по Нилу, восхищаясь колоритом нашей столицы, и заглянете в святыни за православным духом в стране Ислама.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке

Что вас ожидает

Музей и 45 минут Каира с воды

Коллекции египетских экспонатов есть почти в каждой стране мира, но главная и самая большая — здесь, в Каире. На пару часов мы нырнём в мир саркофагов, папирусов и фараонов. Бродить по залам с вещицами, которые использовались несколько тысяч лет назад, — завораживает! После музея я угощу вас кофе в ближайшем кафе и продолжаем погружение в атмосферу Египта, но уже по воде. Пять минут на авто от кофейни до реки — и вас ждёт прогулка на традиционной лодке по Нилу: будем проплывать мимо достопримечательностей Каира, говорить об истории города и государства, наслаждаться солнцем и пейзажами.

Православная часть города

Коптский квартал — самый старый район столицы. На его месте еще до прихода мусульман существовал римский город Вавилон. Здесь сохранилось множество святынь: вы увидите церковь Абу Серга, Георгиевскую, церковь Святой Марии. У нас есть возможность посмотреть также убранство, поэтому в каждую церковь мы заглянем и поговорим об этом островке христианства в мусульманском Каире.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей (200 фунтов/взрослый, 100 фунтов/студент или ребёнок), катание на лодке (30€)
  • Пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, чтобы иметь наличные деньги в местной валюте и в евро
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мухаммед
Мухаммед
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
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