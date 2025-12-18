Мистики и эзотерики называют эту пирамиду “Местом силы”! Ночной спуск в Пирамиду Хеопса! (21:00-23:00).
Описание экскурсииМистики и эзотерики называют эту пирамиду "Местом силы"! Ночной спуск в Пирамиду Хеопса! (21:00-23:00). В Вашем распоряжении будет два часа, в которые Вы сможете помедитировать и проникнуться древним миром Египта. Перед тем как Вы совершите ночной спуск в пирамиду Хеопса, Вы поужинаете в ресторане на Ваш выбор (рыбный с видом на пирамиды или восточный). Бронировать эту экскурсию надо минимум за 15 дней, так как на нее нужны разрешения разных министерств (получаю их я). Важная информация: Возьмите с собой фотоаппарат, воду, небольшой коврик, чтобы расстелить его внутри пирамиды.
Ежедневно с 21:00-23:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Все включено
Что не входит в цену
- Ужин на территории пирамиды
Место начала и завершения?
Аэропорт или гостиница, г. Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 21:00-23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 360 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой фотоаппарат
- Воду
- Небольшой коврик
- Чтобы расстелить его внутри пирамиды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
