Описание экскурсии Мистики и эзотерики называют эту пирамиду "Местом силы"! Ночной спуск в Пирамиду Хеопса! (21:00-23:00). В Вашем распоряжении будет два часа, в которые Вы сможете помедитировать и проникнуться древним миром Египта. Перед тем как Вы совершите ночной спуск в пирамиду Хеопса, Вы поужинаете в ресторане на Ваш выбор (рыбный с видом на пирамиды или восточный). Бронировать эту экскурсию надо минимум за 15 дней, так как на нее нужны разрешения разных министерств (получаю их я). Важная информация: Возьмите с собой фотоаппарат, воду, небольшой коврик, чтобы расстелить его внутри пирамиды.

