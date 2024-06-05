Ночные прогулки и экскурсии Каира

Найдено 11 экскурсий в категории «Ночные» в Каире, цены от €30, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка в сердце Каира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
125 за всё до 10 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
30 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
65 за человека
Экстремальный Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
230 за всё до 3 чел.
Каир в вечерних огнях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
180 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 04:30
40 за всё до 3 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200100 за всё до 2 чел.
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 8068 за всё до 3 чел.
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 13:30
11 июня в 00:30
300 за всё до 3 чел.
Едем на шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • M
    Marat
    26 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
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    уточнил детали,предложил разные варианты по времени и маршрутам. Сразу договорилась о сделки!)Очень порадовало,что Мохамед очень хорошо знает русский язык! Также подсказал,что можно взять бесплатную транзитную визу,если пересадка более 7 часов. Встретил в назначенное время,очень доброжелательный,с юмором и интересными рассказами о жизни Каира!) Маршрут выбрали к пирамидам и остались безумно довольны!!Однозначно рекомендую, этому человеку можно довериться по организации, комфорту и интересной экскурсии! Спасибо Мохамед и до новых встреч 😍

  • O
    OLESIA
    10 мая 2024
    Персональный трансфер из аэропорта в Каир
    Спасибо организаторам, отличный сервис.
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
    Ибрагим лучший гид! Мы с ним заранее договорились о деталях встречи, маршруте, он всегда на связи и инициативен. Встретил нас в аэропорту,
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    провез по городу, к пирамидам, и другим интересным местам) Его рассказ был живой, интересный, одно наслаждение было его слушать! Можно было уточнить детали хоть о прошлом, хоть о настоящем Каира, он хорошо осведомлен и отлично рассказывает. И шутки замечательные! Отдельно хочу заметить, что он хорошо следит за временем (мы были в нем ограничены), и заботится о гостях - включает кондиционер в машине, покупает воду, это очень приятно. Всем рекомендую узнавать Каир вместе с Ибрагимом!

  • а
    анна
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Каир в вечерних огнях
    Очень понравился старый город.
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
    Все вовремя, чисто. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Вечерняя прогулка в сердце Каира
  2. Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
  3. Персональный трансфер из аэропорта в Каир
  4. Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
  5. Экстремальный Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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