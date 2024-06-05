1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка в Каире: история и атмосфера Хан Эль Халили
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€125 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каире: удобство и безопасность
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 14:30
Завтра в 00:30
€30 за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экстремальный Каир: кладбище, мусорщики и острые блюда
Проведите незабываемый день в Каире: посетите тайное кладбище, квартал мусорщиков и попробуйте местные острые блюда. Готовы к приключению?
Начало: В любой точке Каира/Гизы
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каир в вечерних огнях: индивидуальная экскурсия
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: по месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 06:30
Завтра в 04:30
€40 за всё до 3 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€100 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
от 80€68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из Каира в Шарм-эль-Шейх
Комфортно добраться из столицы до курортного города с профессиональным водителем
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 13:30
11 июня в 00:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Едем на шопинг
Закупиться в лучшем торговом центре Каира (Zara, H&M, Massimo Dutti, Tommy Hilfiger) или в ТЦ с IKEA
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Интересная прогулка по нетуристическому Каиру. Рынок, шум, попрошайки, запахи специй и благовоний, жареный на улице батат и изысканные золотые украшения, старинная кофейня и бараки. Каир - это яркие контрасты. Без Юсри точно бы в таком месте не оказались 🙃
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- MMarat26 мая 2024Сегодня оказался в Каире. Я был просто приятно удивлен профессионализмом Мохамеда, который не просто оперативно встретил меня в аэропорту, но организовал экскурсию по самому высшему разряду. Смотрите фотки.
- ААнна22 мая 2024Нашла экскурсию случайно, была длинная пересадка в Каире и надо было скоротать время. Очень рада,что нашла Мохомеда😍Сразу связался с нами,
- OOLESIA10 мая 2024Спасибо организаторам, отличный сервис.
- ММария6 мая 2024Ибрагим лучший гид! Мы с ним заранее договорились о деталях встречи, маршруте, он всегда на связи и инициативен. Встретил нас в аэропорту,
- аанна29 апреля 2024Юсри очень интеллигентный, образованный, внимательный гид. Помогает в решении любых вопросов, подстраивается под Ваши пожелания. Он оказался настоящей находкой для нас в поездке по Египту. Благодаря ему, ничто не смогло испортить наше впечатление от Каира.
- ММария29 апреля 2024Провели в свой первый день приезда очень душевные три часа в вечернем Каире - гид Юсри рассказал много интересного, провел по улочкам в центре города - с ним мы чувствовали себя безопасно и спокойно. Рекомендуем всем!
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Очень понравился старый город.
- ММарина1 апреля 2024Все вовремя, чисто. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Ночные»
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