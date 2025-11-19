Мои заказы

Пирамиды и Большой Египетский музей за 1 день

Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта всего за один день: пирамиды Гизы, загадочный Сфинкс и новейший Большой Египетский музей с золотой маской Тутанхамона.

Поднимитесь к каменной камере Хеопса, прикоснитесь к вековым блокам
читать дальше

и сделайте лучшие кадры с видом на пустыню. Гид расскажет о тайнах фараонов и покажет, где история оживает. Всё продумано: комфортный трансфер, помощь с билетами и рекомендации по ресторанам. Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть главное за один день!

Пирамиды и Большой Египетский музей за 1 день
Пирамиды и Большой Египетский музей за 1 день

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия познакомит вас с величайшими памятниками древнеегипетской цивилизации. Мы начнём с плато Гизы, где вы увидите пирамиду Хеопса — единственное сохранившееся чудо света. При желании можно зайти внутрь пирамиды и подняться к каменной камере. Гид покажет лучшие ракурсы для фото и расскажет, как строились эти грандиозные сооружения. Затем мы подойдём к Великому Сфинксу, где сделаем памятные снимки с его загадочной улыбкой на фоне пирамид. Вторая часть дня посвящена Большому Египетскому музею в Гизе — новейшему хранилищу древностей с золотой коллекцией Тутанхамона, грандиозными статуями Рамзеса II и другими сокровищами. По желанию — остановка на обед в одном из рекомендованных ресторанов.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Гизы: пирамида Хеопса (снаружи, по желанию - вход внутрь)
  • Великий Сфинкс
  • Большой Египетский музей (Гиза, новая экспозиция)
Что включено
  • Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом-историком (либо его коллегой)
  • Все трансферы в пределах города
  • Рекомендации по ресторанам для обеда
  • Фотографии и лучшие ракурсы от гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты (оплачиваются отдельно, ориентировочно на 1 человека):/n Пирамиды Гизы - 15 $/n Вход в пирамиду Хеопса (по желанию) - 35 $/n Большой Египетский музей - 30 $
  • Обед в ресторане (по желанию)
  • Доплата за транспорт, если:/n Группа больше 3 человек - 30 $ за микроавтобус/n Отель за пределами города или трансфер из аэропорта - 30 $
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии из Каира

Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
-
40%
46 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
21 ноя в 08:00
$171$285 за всё до 8 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
На машине
5.5 часов
-
20%
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$160$200 за всё до 6 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
На машине
6 часов
-
15%
26 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$169$198 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире