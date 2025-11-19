Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Поднимитесь к каменной камере Хеопса, прикоснитесь к вековым блокам читать дальше и сделайте лучшие кадры с видом на пустыню. Гид расскажет о тайнах фараонов и покажет, где история оживает. Всё продумано: комфортный трансфер, помощь с билетами и рекомендации по ресторанам. Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть главное за один день! Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта всего за один день: пирамиды Гизы, загадочный Сфинкс и новейший Большой Египетский музей с золотой маской Тутанхамона.Поднимитесь к каменной камере Хеопса, прикоснитесь к вековым блокам

Ахмёд Ваш гид в Каире Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-3 человека $230 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Однодневная экскурсия познакомит вас с величайшими памятниками древнеегипетской цивилизации. Мы начнём с плато Гизы, где вы увидите пирамиду Хеопса — единственное сохранившееся чудо света. При желании можно зайти внутрь пирамиды и подняться к каменной камере. Гид покажет лучшие ракурсы для фото и расскажет, как строились эти грандиозные сооружения. Затем мы подойдём к Великому Сфинксу, где сделаем памятные снимки с его загадочной улыбкой на фоне пирамид. Вторая часть дня посвящена Большому Египетскому музею в Гизе — новейшему хранилищу древностей с золотой коллекцией Тутанхамона, грандиозными статуями Рамзеса II и другими сокровищами. По желанию — остановка на обед в одном из рекомендованных ресторанов.

