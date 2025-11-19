Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта всего за один день: пирамиды Гизы, загадочный Сфинкс и новейший Большой Египетский музей с золотой маской Тутанхамона.
Описание экскурсииОднодневная экскурсия познакомит вас с величайшими памятниками древнеегипетской цивилизации. Мы начнём с плато Гизы, где вы увидите пирамиду Хеопса — единственное сохранившееся чудо света. При желании можно зайти внутрь пирамиды и подняться к каменной камере. Гид покажет лучшие ракурсы для фото и расскажет, как строились эти грандиозные сооружения. Затем мы подойдём к Великому Сфинксу, где сделаем памятные снимки с его загадочной улыбкой на фоне пирамид. Вторая часть дня посвящена Большому Египетскому музею в Гизе — новейшему хранилищу древностей с золотой коллекцией Тутанхамона, грандиозными статуями Рамзеса II и другими сокровищами. По желанию — остановка на обед в одном из рекомендованных ресторанов.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Гизы: пирамида Хеопса (снаружи, по желанию - вход внутрь)
- Великий Сфинкс
- Большой Египетский музей (Гиза, новая экспозиция)
Что включено
- Индивидуальная экскурсия с русскоязычным гидом-историком (либо его коллегой)
- Все трансферы в пределах города
- Рекомендации по ресторанам для обеда
- Фотографии и лучшие ракурсы от гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (оплачиваются отдельно, ориентировочно на 1 человека):/n Пирамиды Гизы - 15 $/n Вход в пирамиду Хеопса (по желанию) - 35 $/n Большой Египетский музей - 30 $
- Обед в ресторане (по желанию)
- Доплата за транспорт, если:/n Группа больше 3 человек - 30 $ за микроавтобус/n Отель за пределами города или трансфер из аэропорта - 30 $
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
