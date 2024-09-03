Экскурсия включает посещение двух уникальных объектов: Медума и Элахуна. Медум — самая ранняя пирамида в истории человечества, построенная из глинобитного кирпича. Наша программа — это новый и нестандартный маршрут, который подарит вам незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Многие считают, что Египет известен только своими пирамидами в Гизе, такими как Хеопс, Хефрен и Микерин. Однако есть и другие пирамиды, о которых знают далеко не все. Например, ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре или Белая и Красная пирамиды в Дахшуре. Уважаемые любители истории Египта, хочу рассказать вам о других пирамидах, которые находятся не только в Египте, но и за его пределами. Мы отправимся на экскурсию, где вы увидите необычные пирамиды, архитектура, материалы и способы строительства которых отличаются от известных вам. Если вы впервые в Египте или не увлекаетесь египетской цивилизацией, эта экскурсия может быть не для вас. Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть что-то новое, мистическое и необычное. Вы получите возможность побывать в местах, где можно зарядиться энергией и медитировать. За специальное разрешение для посещения некоторых объектов в одиночку придётся заплатить около 2000 долларов, однако на нашей экскурсии вы будете единственным гостем и платить ничего не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медум
- Элахун
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Вы готовы заплатить чаевые охране на объектах
- Чтобы нам не мешали
- Чтобы нам открыли не доступны места для посещения. В раионе 20 $
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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