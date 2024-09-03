Описание экскурсии

Многие считают, что Египет известен только своими пирамидами в Гизе, такими как Хеопс, Хефрен и Микерин. Однако есть и другие пирамиды, о которых знают далеко не все. Например, ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре или Белая и Красная пирамиды в Дахшуре. Уважаемые любители истории Египта, хочу рассказать вам о других пирамидах, которые находятся не только в Египте, но и за его пределами. Мы отправимся на экскурсию, где вы увидите необычные пирамиды, архитектура, материалы и способы строительства которых отличаются от известных вам. Если вы впервые в Египте или не увлекаетесь египетской цивилизацией, эта экскурсия может быть не для вас. Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть что-то новое, мистическое и необычное. Вы получите возможность побывать в местах, где можно зарядиться энергией и медитировать. За специальное разрешение для посещения некоторых объектов в одиночку придётся заплатить около 2000 долларов, однако на нашей экскурсии вы будете единственным гостем и платить ничего не нужно.