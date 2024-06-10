Любите нестандартные маршруты вдали от туристических толп? Тогда наше предложение для вас! Мы отправимся к малоизвестным пирамидам Хуни и Сенусерта, где скорее всего вы будете в полном одиночестве и сможете по-настоящему ощутить магию древних цивилизаций.
Охранники откроют пирамиды специально для нас — вы погуляете по старинным лабиринтам и раскроете их мистические секреты.
Охранники откроют пирамиды специально для нас — вы погуляете по старинным лабиринтам и раскроете их мистические секреты.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пирамида Хуни в Медуме. По некоторым версиям, это первая пирамида в истории человечества. Она была построена более 4500 лет назад из блоков глинобитного кирпича и предназначена для фараона Хуни. Посетив её, вы совершите настоящее путешествие во времени.
Пирамида Сенусерта в Элахуне. Более поздняя пирамида, возведённая приблизительно 3800 лет назад. Её обнаружил британский египтолог в 1889 году. Я расскажу, каким образом древние инженеры спрятали погребальную камеру и что за странная мумия была здесь обнаружена.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном транспорте с кондиционером (легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус)
- Чаевые охранникам пирамид не включены в стоимость. Всего — 10$ с группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 380 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
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