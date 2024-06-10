Любите нестандартные маршруты вдали от туристических толп? Тогда наше предложение для вас! Мы отправимся к малоизвестным пирамидам Хуни и Сенусерта, где скорее всего вы будете в полном одиночестве и сможете по-настоящему ощутить магию древних цивилизаций. Охранники откроют пирамиды специально для нас — вы погуляете по старинным лабиринтам и раскроете их мистические секреты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пирамида Хуни в Медуме. По некоторым версиям, это первая пирамида в истории человечества. Она была построена более 4500 лет назад из блоков глинобитного кирпича и предназначена для фараона Хуни. Посетив её, вы совершите настоящее путешествие во времени.

Пирамида Сенусерта в Элахуне. Более поздняя пирамида, возведённая приблизительно 3800 лет назад. Её обнаружил британский египтолог в 1889 году. Я расскажу, каким образом древние инженеры спрятали погребальную камеру и что за странная мумия была здесь обнаружена.

Организационные детали