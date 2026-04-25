Наследие фараонов: комфортное знакомство с древним Египтом Маршрут начнется с посещения пирамид Гизы и Сфинкса — величественных сооружений, сохранившихся до наших дней. Гид расскажет, как их строили без современной техники, зачем оставляли тайные коридоры и как египтяне представляли себе жизнь после смерти. У подножия плато находится загадочный Большой Сфинкс, и вы узнаете, какие легенды о нём существуют и почему его лицо считается портретом фараона. С панорамной площадки b> в пустыне открывается лучший вид на все три пирамиды сразу, где можно сделать впечатляющие фотографии и ощутить атмосферу древности. Следующим пунктом станет Большой Египетский музей — новый символ современного Египта и самый масштабный музей древностей в мире, где в экспозиции представлено более 100 000 артефактов, многие из которых впервые выставлены для публики. Вы увидите зал Тутанхамона с его золотой маской и саркофагами, колосс Рамсеса II, а также залы цивилизации и искусства с мумиями, папирусами и древними предметами быта. Интерактивные залы с реконструкциями древнего Мемфиса и Саккары покажут, как жили египтяне более 4 000 лет назад. Темы экскурсии охватывают тайны строительства пирамид, веру в загробную жизнь, культ фараонов, открытие гробницы Тутанхамона и современный Египет. Вы сможете узнать, как археология и технологии раскрывают детали, скрытые тысячелетиями, а также о значении наследия фараонов для современных египтян. Кому понравится экскурсия? Программа подходит для тех, кто хочет за один день увидеть главное в Египте: легендарные пирамиды и новый музей. Это идеальный вариант как для новичков, так и для опытных путешественников, ценящих комфорт и возможность избежать очередей. Все билеты бронируются заранее, поэтому вы сможете наслаждаться экскурсией без ожидания и толпы. Опытный русскоязычный гид расскажет живо и доступно о тайнах древности, а современный автомобиль с кондиционером обеспечит комфорт на протяжении всего маршрута. Важная информация:

Во время экскурсии предусмотрена кофе-пауза. По желанию можно заказать обед с видом на пирамиды — 25 $ с человека (включает блюда египетской кухни и безалкогольные напитки).

