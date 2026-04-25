Откройте для себя величие древнего Египта без суеты и очередей: насладитесь посещением пирамид Гизы и нового Большого Египетского музея с личным гидом, который расскажет о тайнах фараонов и покажет уникальные артефакты. Это уникальная возможность увидеть одно из чудес света и погрузиться в атмосферу древности. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия в мир древних цивилизаций!
Наследие фараонов: комфортное знакомство с древним Египтом Маршрут начнется с посещения пирамид Гизы и Сфинкса — величественных сооружений, сохранившихся до наших дней. Гид расскажет, как их строили без современной техники, зачем оставляли тайные коридоры и как египтяне представляли себе жизнь после смерти. У подножия плато находится загадочный Большой Сфинкс, и вы узнаете, какие легенды о нём существуют и почему его лицо считается портретом фараона. С панорамной площадки b> в пустыне открывается лучший вид на все три пирамиды сразу, где можно сделать впечатляющие фотографии и ощутить атмосферу древности. Следующим пунктом станет Большой Египетский музей — новый символ современного Египта и самый масштабный музей древностей в мире, где в экспозиции представлено более 100 000 артефактов, многие из которых впервые выставлены для публики. Вы увидите зал Тутанхамона с его золотой маской и саркофагами, колосс Рамсеса II, а также залы цивилизации и искусства с мумиями, папирусами и древними предметами быта. Интерактивные залы с реконструкциями древнего Мемфиса и Саккары покажут, как жили египтяне более 4 000 лет назад. Темы экскурсии охватывают тайны строительства пирамид, веру в загробную жизнь, культ фараонов, открытие гробницы Тутанхамона и современный Египет. Вы сможете узнать, как археология и технологии раскрывают детали, скрытые тысячелетиями, а также о значении наследия фараонов для современных египтян. Кому понравится экскурсия? Программа подходит для тех, кто хочет за один день увидеть главное в Египте: легендарные пирамиды и новый музей. Это идеальный вариант как для новичков, так и для опытных путешественников, ценящих комфорт и возможность избежать очередей. Все билеты бронируются заранее, поэтому вы сможете наслаждаться экскурсией без ожидания и толпы. Опытный русскоязычный гид расскажет живо и доступно о тайнах древности, а современный автомобиль с кондиционером обеспечит комфорт на протяжении всего маршрута. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамида Гизы
- Большой Сфинкс
- Большой Египетский музей
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в комплекс пирамид Гизы - 14 $ (7 $ до 18-ти лет)
- Входной билет в Большой Египетский музей - 30 $ (15 $ до 18-ти лет)
- Трансфер в отели за пределами центрального Каира - + 40 $
- Трансфер из аэропорта - + 40 $
- Обед с видом на пирамиды - 25 $
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00 до 16:30.
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Во время экскурсии предусмотрена кофе-пауза. По желанию можно заказать обед с видом на пирамиды - 25 $ с человека (включает блюда египетской кухни и безалкогольные напитки)
- Что взять с собой:
- Удобную обувь для прогулок по песку
- Головной убор, солнцезащитные очки и воду
- Фотоаппарат или телефон с зарядкой
- Детям до 6 лет рекомендуется брать лёгкую коляску
- Для гостей с ограниченной подвижностью возможен укороченный маршрут со смотровой площадки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
