Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших
Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших пирамидных гробниц. Пoзнакомим вас с одной из загадок древнеегипетского архитектурного искусства.
Покажем вам те пирамиды, на которые не возят массовых туристов.
Покажем вам те пирамиды, на которые не возят массовых туристов.
Что вас ожидает 🤩
- Пирамиды в Дахшуре “Ломаная и Розовая” – узнаем почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте!!
- Пирамида Джосера в Саккаре – Ступенчатая Пирамида имеет особую ценность, считается началом пирамидостроения. эта Пирамида-Гробница переполнена тайнами, загадками и даже мистикой
- Пирамида Униса в Саккаре – известна как “Прекрасное место фараона Униса”. где, стены внутри покрываются древнейшими религиозными и заупокойными текстами и заклинаниями известны как (ТЕКСТЫ ПИРАМИД)
- Пирамиды в Гизе в том числе “ Пирамиду Хеопса – одно из чудес света “ и Страж всего некрополя Сфинкс
Мухамед — ваш гид в Каире
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Вас ожидает:
- Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших пирамидных гробниц.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на современном микроавтобусе Тойота 2022 года с кондиционером.
- В Дахшуре: Пирамиды фараона Снефру “Ломаная и Розовая” – узнаем почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте!!
- В Саккаре: Пирамида Джосера – Ступенчатая Пирамида Джосера имеет особую ценность, считается началом пирамидостроения. эта Пирамида-Гробница переполнена тайнами, загадками и даже мистикой
- В Саккаре: Пирамида Униса – известна как “Прекрасное место фараона Униса”. где, стены внутри покрываются древнейшими религиозными и заупокойными текстами и заклинаниями известны как (ТЕКСТЫ ПИРАМИД)
- В Гизе: Пирамиды Гизы в том числе “ Пирамиду Хеопса – одно из чудес света “ и Страж всего некрополя Сфинкс
- Русскоязычный гид из нашей команды
- Что не входит
- Входные билеты на каждого человека в пиармиды Дахшура 4$, пирамиды Саккары 11$, Серапеум 10$, территория пирамид в Гизе и Сфинкс 13$, вход внутрь пирамиды Хеопса 26$ (Оплата за все входные билеты только в местной валюте. Дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка)
- Обед (5-7 $)
- Место начала и завершения?
- Каир
- Когда и сколько длится
- Когда: ежедневно с 08:00 до 16:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование поездки
- Получите подтверждение за 24 часа максимально
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно с 08:00 до 16:00
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