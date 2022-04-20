Тайны первых пирамид

Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших

Индивидуальная
Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших пирамидных гробниц. Пoзнакомим вас с одной из загадок древнеегипетского архитектурного искусства.

Покажем вам те пирамиды, на которые не возят массовых туристов.
Тайны первых пирамид
Тайны первых пирамид
Тайны первых пирамид
Тайны первых пирамид
Тайны первых пирамид
Тайны первых пирамид
Тайны первых пирамид

Что вас ожидает 🤩

  • Пирамиды в Дахшуре “Ломаная и Розовая” – узнаем почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте!!
  • Пирамида Джосера в Саккаре – Ступенчатая Пирамида имеет особую ценность, считается началом пирамидостроения. эта Пирамида-Гробница переполнена тайнами, загадками и даже мистикой
  • Пирамида Униса в Саккаре – известна как “Прекрасное место фараона Униса”. где, стены внутри покрываются древнейшими религиозными и заупокойными текстами и заклинаниями известны как (ТЕКСТЫ ПИРАМИД)
  • Пирамиды в Гизе в том числе “ Пирамиду Хеопса – одно из чудес света “ и Страж всего некрополя Сфинкс

Вас ожидает:

  • Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших пирамидных гробниц.
Пoзнакомим вас с одной из загадок древнеегипетского архитектурного искусства. Покажем вам те пирамиды, на которые не возят массовых туристов на автобусах. Вы окажетесь один на один с пирамидой и прогуляетесь спокойно без суеты, спешки, шума и криков со всех сторон. Мы вместе рaссмотрим и обнаружим тайны первых пирамид в истории человечества

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на современном микроавтобусе Тойота 2022 года с кондиционером.
  • В Дахшуре: Пирамиды фараона Снефру “Ломаная и Розовая” – узнаем почему именно Ломаную пирамиду называют самой «правильной» в Египте!!
  • В Саккаре: Пирамида Джосера – Ступенчатая Пирамида Джосера имеет особую ценность, считается началом пирамидостроения. эта Пирамида-Гробница переполнена тайнами, загадками и даже мистикой
  • В Саккаре: Пирамида Униса – известна как “Прекрасное место фараона Униса”. где, стены внутри покрываются древнейшими религиозными и заупокойными текстами и заклинаниями известны как (ТЕКСТЫ ПИРАМИД)
  • В Гизе: Пирамиды Гизы в том числе “ Пирамиду Хеопса – одно из чудес света “ и Страж всего некрополя Сфинкс
  • Русскоязычный гид из нашей команды
Что не входит
  • Входные билеты на каждого человека в пиармиды Дахшура 4$, пирамиды Саккары 11$, Серапеум 10$, территория пирамид в Гизе и Сфинкс 13$, вход внутрь пирамиды Хеопса 26$ (Оплата за все входные билеты только в местной валюте. Дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка)
  • Обед (5-7 $)
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно с 08:00 до 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование поездки
  • Получите подтверждение за 24 часа максимально
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 08:00 до 16:00

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