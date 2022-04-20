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Вы своими глазами увидите где, когда и как древний египтянин выполнил свою инновационную мысль по строению первейших пирамидных гробниц.

Пoзнакомим вас с одной из загадок древнеегипетского архитектурного искусства. Покажем вам те пирамиды, на которые не возят массовых туристов на автобусах. Вы окажетесь один на один с пирамидой и прогуляетесь спокойно без суеты, спешки, шума и криков со всех сторон. Мы вместе рaссмотрим и обнаружим тайны первых пирамид в истории человечества