него. Это уважаемый, заслуженный человек. Мохамед настоящий герой своей страны, отмечен медалью, не раз появлялся на экранах телевизора. Патриот своей Родины. Не смотря на свой преклонный возраст, он очень эрудирован, за время проведенной экскурсии мы с женой получили столько интересной информации о жизни Египта, сколько ни найдешь ни в одном справочнике. С большей вероятностью, что если Вы выберите эту экскурсию, то Вашим гидом будет Мохамед. И о самой экскурсии. Очень впечатлила паромная переправа через Суэцкий канал. Поражает то что, за несколько минут переплываешь из Африки в Азию абсолютно бесплатно. Всего 7 или 8 паромов, которые снуют между континентами практически без перерыва. Приостанавливают свою работу только при проходе огромного контейнеровоза. Фотографии с парома получаются просто завораживающие. Любопытно также было посетить Парк Ферьял, любимое место отдыха местных жителей. Но первое место, которое мы посетили в этом городе были Соляные горы. Ну и конечно песчаный пляж, где летом яблоку буквально не где упасть. Практически вся история этого города связана с Суэцким каналом, сохранились первые дома построенные почти 200 лет назад. По нашей просьбе мы не стали посещать местные рынки, зато посетили военный музей. Завершением не забываемого дня был шикарный обед из свежих морепродуктов. Если Вам побывав в Каире, захочется подышать морским воздухом, сделать прекрасные фото и узнать много интересной информации, то эта экскурсия для Вас!