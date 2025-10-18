В Порт-Саиде туристы смогут насладиться красотой Суэцкого канала и европейской архитектурой Порт-Фуада. Прогулка по парку Ферьял подарит спокойствие и прекрасные виды. Уникальные соляные горы удивят своим величием. На паромной переправе откроется вид на канал и его значение для торговли. Рынки одежды и морепродуктов позволят ощутить местный колорит и приобрести сувениры. Комфортабельная поездка и опытный гид сделают день незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Виды на Суэцкий канал
- 🏛️ Европейская архитектура
- 🌿 Спокойствие парка Ферьял
- 🛍️ Шопинг на рынках
- 🚗 Комфортабельное путешествие
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Март и апрель, а также октябрь и ноябрь идеально подходят для посещения Порт-Саида. В это время комфортные условия для прогулок и экскурсий, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Парк Ферьял
- Порт-Фуад
- Соляные горы
- Паромная переправа
- Рынок одежды
- Рыбный рынок
Описание экскурсии
Парк Ферьял. Вы насладитесь спокойствием в тени зелени и полюбуетесь видом на Суэцкий канал.
Порт-Фуад. Мы исследуем живописный город, известный своей европейской архитектурой и чарующей атмосферой.
Соляные горы. Вы увидите уникальное природное явление, узнаете, как горы образовались — и сделаете яркие фото.
Паромная переправа. Пересечём Суэцкий канал и поговорим о его значении для мировой торговли и роли в истории Египта.
Рынок одежды. Идеальное место для любителей шопинга, где можно найти интересные бренды по доступным ценам.
Рыбный рынок. Здесь вы попробуете свежие морепродукты, погрузитесь в местную культуру и поймёте больше о жизни города.
Организационные детали
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Toyota
- Дополнительно оплачивается обед (по меню)
- Мы заберём вас из отеля, а после экскурсии привезём обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oksana
18 окт 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию, все было очень комфортно, информативно и интересно!
А
Андрей
9 фев 2025
Уникальность этой экскурсии заключается в двух вещах. Это конечно место - Суэцкий канал. А второе, что нельзя ни написать - это о гиде. И пожалуй тут сначала нужно начать с
V
Valdas
6 фев 2025
Спасибо за экскурсию. Очень интересно. Гид Аладдин на высшем уровне. Спасибо.
В
Владимир
17 янв 2025
Очень душевная экскурсия! Гид просто прелесть! Всем рекомендуем.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
10%
Водная прогулка
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$225
$250 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$160
$200 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Каир
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$190
$237 за всё до 10 чел.