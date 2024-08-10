Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта. Вы увидите знаменитые пирамиды и монументального Большого сфинкса, прокатитесь по водам Нила, впечатлитесь пейзажами Каира и окунётесь в колоритную восточную атмосферу. А гид дополнит впечатления рассказами о прошлом Египта и его настоящем.

Описание экскурсии

Египетский национальный музей

Это самое крупное в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте себе — оно насчитывает около 120 тысяч экспонатов всех периодов истории древнего Египта. Вы осмотрите сокровища из гробницы Тутанхамона и мумии фараонов.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника – Большого сфинкса – с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумий к захоронению.

Прогулка по Нилу на лодке

С воды вы полюбуетесь центром Каира, отелями и национальным музеем. Гид расскажет про историю реки, начиная с древних времён.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы