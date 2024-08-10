Приглашаю в путешествие по главным достопримечательностям Египта.
Вы увидите знаменитые пирамиды и монументального Большого сфинкса, прокатитесь по водам Нила, впечатлитесь пейзажами Каира и окунётесь в колоритную восточную атмосферу. А гид дополнит впечатления рассказами о прошлом Египта и его настоящем.
Вы увидите знаменитые пирамиды и монументального Большого сфинкса, прокатитесь по водам Нила, впечатлитесь пейзажами Каира и окунётесь в колоритную восточную атмосферу. А гид дополнит впечатления рассказами о прошлом Египта и его настоящем.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Египетский национальный музей
Это самое крупное в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Только представьте себе — оно насчитывает около 120 тысяч экспонатов всех периодов истории древнего Египта. Вы осмотрите сокровища из гробницы Тутанхамона и мумии фараонов.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника – Большого сфинкса – с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумий к захоронению.
Прогулка по Нилу на лодке
С воды вы полюбуетесь центром Каира, отелями и национальным музеем. Гид расскажет про историю реки, начиная с древних времён.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы
- Входные билеты в пирамиды: €18 — взрослый, €8 — для детей 6-12 лет
- Обед (по желанию)
- Если вас необходимо встретить в районе аэропорта и/или отвезти туда после экскурсии, доплата составит €25
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Каира по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 216 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!Задать вопрос
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