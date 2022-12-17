Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Великолепная экскурсия по самым знаменитым историческим памятникам Древнего Египта периода Древнего Царства.
Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.
Программа
Посещение пирамиды Снофру (красная пирамида) и ломаной пирамиды в Дахшуре.
Посещение ступенчатой пирамиды Джосера. Она была построена во времена правления 3-ей династии для царя Джосера (около 3100 до н. э.).
Обед в ресторане.
Посещение папирусной фабрики.
После фабрики вы отправитесь к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы посетите Великий Сфинкс с головой фараона и телом льва, который датируется временем правления Хефрена, а также Храм принадлежающий к пирамиде Хефрена.
Посещение музея парфюмерии с его чарующими запахами. (30 мин).
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание на современном автомобиле с кондиционером. Услуги русскоязычного гида-египтолога. Входные билеты во все указанные исторические места. Обед
Что не входит
Входные билеты во внутрь Пирамид Хеопса (25$). Серапеум саркофаги в Саккре (5$). Напитки. Трансфер из районов: аэропорт Каира
Новый аэропорт Каира "Сфинкс"
Новый Каир (оплачивается при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Каире
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру