Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом.

Необходимо взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, напитки, деньги.
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур
Тур на пирамиды: Гиза, Саккара и Дахшур

Что вас ожидает 🤩

  • Пирамиды Гизы
  • Ступенчатая пирамида
  • Красная пирамида
  • Ломаная пирамида
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Великолепная экскурсия по самым знаменитым историческим памятникам Древнего Египта периода Древнего Царства.

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Посещение пирамиды Снофру (красная пирамида) и ломаной пирамиды в Дахшуре.
  • Посещение ступенчатой пирамиды Джосера. Она была построена во времена правления 3-ей династии для царя Джосера (около 3100 до н. э.).
  • Обед в ресторане.
  • Посещение папирусной фабрики.
  • После фабрики вы отправитесь к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Также вы посетите Великий Сфинкс с головой фараона и телом льва, который датируется временем правления Хефрена, а также Храм принадлежающий к пирамиде Хефрена.
  • Посещение музея парфюмерии с его чарующими запахами. (30 мин).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на современном автомобиле с кондиционером. Услуги русскоязычного гида-египтолога. Входные билеты во все указанные исторические места. Обед
Что не входит
  • Входные билеты во внутрь Пирамид Хеопса (25$). Серапеум саркофаги в Саккре (5$). Напитки. Трансфер из районов: аэропорт Каира
  • Новый аэропорт Каира "Сфинкс"
  • Новый Каир (оплачивается при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каира

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура🔺Пирамиды Гизы🗽Популярные места

Похожие туры в Каире

Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
9 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Karim
Karim
5
2 отзыва
Тур по египетским пирамидам: Гиза, Саккара, Дахшур
Вас ждет захватывающая поездка к ценнейшим памятникам архитектуры Древнего Египта
Ваш отель
$160 за 1 человека
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
Нет отзывов
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Каир рад не только взрослым, но и ребятам
любой отель в Каире / Гизе
от $219 за всё до 10 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ахмёд
Ахмёд
5
8 отзывов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
Посетить величественные пирамиды, погулять по руинам древних городов и узнать о жизни фараонов
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
225 за всё до 3 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мохамед
Мохамед
5
2 отзыва
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Прикоснуться к древности, исследуя памятники Саккары, Дашура и Мемфиса
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
200 за всё до 3 чел.
Пирамиды Древнего Египта
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мухаммед
Мухаммед
4.8
47 отзывов
Пирамиды Древнего Египта
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
185 за всё до 6 чел.
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
8 часов
🚶 Пешая
На лимузине
Индивидуальная
до 11 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.3
9 отзывов
Каир, Гиза и Саккара с личным гидом-профи на «лимузине» (можно РУБЛЯМИ)
Мархаба! Так приветствуют друг друга местные
любой отель в Каире / Гизе
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от $198 за всё до 11 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Emad
Emad
5
1 отзыв
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис
Давайте отправимся в путешествие по Древнему Египту
по договоренности
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
$250 за всё до 4 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Тайны Мемфиса и Саккары
Отправимся в город Мемфис. Посетим некрополь в Саккаре
Ваш отель в Каире или Гизе
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
$250 за всё до 10 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Emad
Emad
5
1 отзыв
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
250 за всё до 4 чел.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
3 часа
Входной билет
Организатор экскурсии Karim
Karim
5
4 отзыва
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы: входной билет и трансфер
Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося
Ваш отель
$60 за 1 человека
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.6
91 отзыв
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
в любой точке Каира / Гизы
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
180 за всё до 10 чел.
По Каиру с историком-египтологом
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Юсри
Юсри
4.6
11 отзывов
По Каиру с историком-египтологом
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
у вашего отеля
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
180 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каире
ХОРОШО
🧭
ТАМ