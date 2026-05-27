Александрия удивительна и прекрасна — в ней смешались египетская, греческая и римская культуры. Мы покажем вам главные символы города — от древних катакомб до современной библиотеки.
Вы погрузитесь в атмосферу античного Средиземноморья и узнаете, как жил один из самых великих городов древности.
Описание экскурсии
Катакомбы Ком-эль-Шукафа — крупнейший античный некрополь Египта
Вы спуститесь в них, рассмотрите древние залы, саркофаги и ритуальные помещения. Узнаете, как в устройстве катакомб отражались статус, богатство и представления о загробной жизни
Римский амфитеатр — единственный в Египте
Поговорим о том, как его случайно обнаружили археологи. И представим, какой была жизнь античной Александрии — с шумными толпами и городскими сплетнями.
Цитадель Кайт-Бей, построенная на месте Александрийского маяка
Вы узнаете, почему цитадель имела стратегическое значение и как за неё боролись разные империи, включая армию Наполеона.
Библиотека Александрина — символ города
Вы услышите о древней библиотеке, которая когда-то была крупнейшим центром знаний античного мира. И о том, как её идеи продолжают жить сегодня.
Примерный тайминг
- 6:00–9:00 — дорога от вашего отеля в Каире до Александрии
- В каждой локации мы проводим около 45 мин
- 14:00–15:00 — обед (по желанию)
- 15:00–18:00 — обратная дорога в Каир
Организационные детали
- Едем на премиальном седане
- Дополнительные расходы: входные билеты во все локации по программе — $20 за взрослого, $10 за ребёнка; обед — от $15 за чел.
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
от $230 за экскурсию