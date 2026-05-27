Александрия удивительна и прекрасна — в ней смешались египетская, греческая и римская культуры. Мы покажем вам главные символы города — от древних катакомб до современной библиотеки. Вы погрузитесь в атмосферу античного Средиземноморья и узнаете, как жил один из самых великих городов древности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — крупнейший античный некрополь Египта

Вы спуститесь в них, рассмотрите древние залы, саркофаги и ритуальные помещения. Узнаете, как в устройстве катакомб отражались статус, богатство и представления о загробной жизни

Римский амфитеатр — единственный в Египте

Поговорим о том, как его случайно обнаружили археологи. И представим, какой была жизнь античной Александрии — с шумными толпами и городскими сплетнями.

Цитадель Кайт-Бей, построенная на месте Александрийского маяка

Вы узнаете, почему цитадель имела стратегическое значение и как за неё боролись разные империи, включая армию Наполеона.

Библиотека Александрина — символ города

Вы услышите о древней библиотеке, которая когда-то была крупнейшим центром знаний античного мира. И о том, как её идеи продолжают жить сегодня.

Примерный тайминг

6:00–9:00 — дорога от вашего отеля в Каире до Александрии

В каждой локации мы проводим около 45 мин

14:00–15:00 — обед (по желанию)

15:00–18:00 — обратная дорога в Каир

Организационные детали