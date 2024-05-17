1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€173 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296€178 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Александрия
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 05:30
$259 за экскурсию
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
272€232 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
€275 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 мая 2024Наш день в замечательной Александрии потрясающе сделал Саид. Посетили с ним главные достопримечательности Александрии, посмотрели город со всех сторон -
- ННадежда1 мая 2024На 20 апреля 2024 я заказала экскурсию Каир-Алесандрия. При переписке с организатором я немного изменила места посещения. Встретили меня, как
- VVitaly1 мая 2024Экскурсию проводил Саид. Всё структурно, очень интересно рассказывает. Рекомендую. Обед организован отличный.
- ММария29 апреля 2024Все было здорово - выехали в 7 утра, по пути остановились позавтракать, в 10 уже были в Александрии. Нашим гидом
- ККонстантин5 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. С Мухаммедом изначально выбрали оптимальное время выезда, не слишком рано, но и чтобы иметь возможность осмотреть достопримечательности
- ГГригорий1 апреля 2024Все прошло отлично. Водитель забрал меня из отеля в Александрии и отвез на встречу с гидом. Саид, настоящий профессионал, быстро
- ГГульнара2 марта 2024Мы заказали 2 экскурсии у Надежды. Все наши ожидания были оправданы. В первый день мы поехали в Александрию, а втрой
- ЕЕлена27 февраля 2024Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности. Успели посмотреть катакомбы, форум, библиотеку, проехаться
- ЕЕкатерина4 февраля 2024Огромное спасибо за экскурсию! Чистый комфортный автомобиль, прекрасный водитель. Гид Махир показал и рассказал много интересного. В спокойном темпе успели
- TTerekhov28 января 2024Провели с Ахмедом очень насыщенный и яркий день в Каире, посмотрели пирамиды, посетили музей, поплавали по Нилу. Восхищены харизмой, стилем
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Александрия»
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