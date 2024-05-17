Экскурсии из Каира в Александрию

Найдено 7 экскурсий в категории «Александрия» в Каире, цены от €173, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Каира в Александрию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Тайны древней Александрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230173 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296178 за всё до 3 чел.
Александрия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Александрия
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 05:30
$259 за экскурсию
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
272232 за всё до 8 чел.
Александрия из Каира с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
275 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 мая 2024
    Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
    Наш день в замечательной Александрии потрясающе сделал Саид. Посетили с ним главные достопримечательности Александрии, посмотрели город со всех сторон -
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    и новые постройки и старинные кварталы. А какими вкусностями наш гид нас угощал! Дорогой наш друг Саид, огромное спасибо за прекрасно проведённый день!!!!

  • Н
    Надежда
    1 мая 2024
    Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
    На 20 апреля 2024 я заказала экскурсию Каир-Алесандрия. При переписке с организатором я немного изменила места посещения. Встретили меня, как
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    договорились. Машина была хорошая. Доехали быстро. Экскурсия началась с посещения катакомб. Данное место мне понравилось. Затем отправились в собор святого Марка. Собор христианский, убранство интересное. Потом был форд Кай-Бей. Само место его расположения очень красивое, но внутри смотреть нечего. После этого была мечеть Аба эль-Аббас. Меня эта мечеть очень впечатлила своей архитектурой и убранством. И на десерт остался королевский музей ювелирных украшений. Дорога к музею шла вдоль набережной. Пока добирались проехали знаменитый старый мост и обелиск за просмотр которого берут деньги, а я его из машины посмотрела. Сам музей расположен в бывшем дворце королевской семьи. Красивое место. Коллекция не большая, но есть на что посмотреть и самое красное-это витражи, они просто изумительные. Организации экскурсии мне очень понравилась и самое главное я посмотрела, что хотела.

  • V
    Vitaly
    1 мая 2024
    Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
    Экскурсию проводил Саид. Всё структурно, очень интересно рассказывает. Рекомендую. Обед организован отличный.
  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Путешествие из Каира в Александрию
    Все было здорово - выехали в 7 утра, по пути остановились позавтракать, в 10 уже были в Александрии. Нашим гидом
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    был Махир, все интересно рассказывал, угостил нас местным мороженым, экскурсия прошла в комфортном для нас темпе! Всем советую этого организатора - все максимально вежливо, быстро, без обязательных покупок и заездов к спонсорам!

  • К
    Константин
    5 апреля 2024
    Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
    Очень понравилась экскурсия. С Мухаммедом изначально выбрали оптимальное время выезда, не слишком рано, но и чтобы иметь возможность осмотреть достопримечательности
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    до приезда больших групп. Осмотрели все достопримечательности по списку и даже немного больше, узнали всю необходимую информацию не только по экскурсии, но и в целом по стране и ее народе. Даже в рамадан помог найти очень хороший ресторан с учетом наших пожеланий. В целом рекомендую данного гида, все было на высшем уровне.

    Очень понравилась экскурсия. С Мухаммедом изначально выбрали оптимальное время выезда, не слишком рано, но и чтобы
  • Г
    Григорий
    1 апреля 2024
    Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
    Все прошло отлично. Водитель забрал меня из отеля в Александрии и отвез на встречу с гидом. Саид, настоящий профессионал, быстро
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    адаптировал программу под то что я хотел, а именно успеть побывать в Новой Александрийской Библиотеке внутри. Мы все успели и в конце заехали на обед в рыбный ресторан, он точно того стоил 👍 Дальше я договорился с Ахмедом, чтобы машина отвезла меня сразу в Аэропорт Каира, так как я вылетал обратно в Хургаду. Спасибо ребятам за гибкость и отличную экскурсию.

    Все прошло отлично. Водитель забрал меня из отеля в Александрии и отвез на встречу с гидомВсе прошло отлично. Водитель забрал меня из отеля в Александрии и отвез на встречу с гидомВсе прошло отлично. Водитель забрал меня из отеля в Александрии и отвез на встречу с гидомВсе прошло отлично. Водитель забрал меня из отеля в Александрии и отвез на встречу с гидом
  • Г
    Гульнара
    2 марта 2024
    Путешествие из Каира в Александрию
    Мы заказали 2 экскурсии у Надежды. Все наши ожидания были оправданы. В первый день мы поехали в Александрию, а втрой
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    день провели в Каире. Особую благодарность хочется выразить нашему гиду Хоссаму. Сказать, что мы в восторге - ничего не скзаать. Хоссам это не просто гид - а египтолог, кладезь информации о Древнем Египте и очень позитивный человек. Так же благодарим Екатерину, которая отвечала на все наши вопросы (а их было много), так же пыталась максимально все подкорректировать под наши просьбы.

    Мы заказали 2 экскурсии у Надежды. Все наши ожидания были оправданы. В первый день мы поехали
  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    Тайны древней Александрии
    Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности. Успели посмотреть катакомбы, форум, библиотеку, проехаться
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    по старому кварталу, увидеть контрасты местной жизни. Также посетили цитадель и рыбный ресторан. Гидом был не Ахмед, а его коллега из Александрии. Конкретно ему я бы поставила 8 из 10. Говорил много, но не всегда по сути. Нам не хватило пары остановок около главной мечети и прогулки по набережной. Лучше обговорить этот момент заранее. Потому что это стоит посетить, в отличие от римского амфитеатра. Я бы хотела отдельно отметить самого организатора Ахмеда. Он постоянно был на связи, интересовался что и как. Мне даже не хотелось расстраивать его тем, что нам не хватило некоторых моментов. Спасибо большое за внимание и желание скрасить некоторые нюансы! Это очень приятно)

    Спасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательностиСпасибо за экскурсию в Александрию. Давно хотела посетить этот город и посмотреть на его достопримечательности
  • Е
    Екатерина
    4 февраля 2024
    Путешествие из Каира в Александрию
    Огромное спасибо за экскурсию! Чистый комфортный автомобиль, прекрасный водитель. Гид Махир показал и рассказал много интересного. В спокойном темпе успели
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    посетить все основные достопримечательности, сделать красивые фотографии, пообедать. Рекомендую агентство Надежды. Все услуги высокопрофессиональные, чётко организованные. Очень приятно иметь дело с такими людьми! Благодарим от всей души!

  • T
    Terekhov
    28 января 2024
    Тайны древней Александрии
    Провели с Ахмедом очень насыщенный и яркий день в Каире, посмотрели пирамиды, посетили музей, поплавали по Нилу. Восхищены харизмой, стилем
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    и эрудицией гида. Очень хорошее чувство юмора 👍👍👍 Также побывали в Александрии, посетили Кайт-Бей, Катакомбы и прогулялись по городу 😍 Ахмед правильно спланировал время и последовательность экскурсий, не стояли в очередях и толкучках. Очень ответственный. Помог с организацией трансфера, а также с покупкой сувениров. Огромное спасибо за гостеприимство и теплый прием, одного дня в Каире и Александрии очень мало, поэтому обязательно вернемся 😉 Всем рекомендуем Ахмеда при посещении Египта, не пожалеете 👍

    Провели с Ахмедом очень насыщенный и яркий день в Каире, посмотрели пирамиды, посетили музей, поплавали по

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Александрия»

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  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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