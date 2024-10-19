Экскурсия «Великие пирамиды и Старый Каир» предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными сооружениями древности. В Гизе вас ждут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также загадочный Большой Сфинкс. Путешествие продолжится в старом центре Каира, где вы увидите мечеть Ибн Тулуна и исторический Коптский квартал. В завершение посетите мастерскую папируса и насладитесь прогулкой по Нилу

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Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Перед вами предстанут знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы познакомитесь с историей памятников и прикоснётесь к загадкам одной из величайших тайн Древнего мира. А также услышите о легендарных фараонах — их жизни и смерти. По желанию зайдём внутрь пирамид.

Большой Сфинкс. Вы рассмотрите монументальную скульптуру, высеченную из скалы — древнейшую из сохранившихся на Земле. В чём было её предназначение и какие тайны она всё ещё хранит?

Храм Долины и Погребальный храм. Вы узнаете о строительстве сооружений и представите, как они выглядели в эпоху фараонов. Также гид расскажет о древнеегипетских погребальных обрядах и мумификации.

Покидаем Гизу — и направляемся в исторический центр Каира.

Мечеть Ибн Тулуна. Это сердце исламского Каира. Вы побываете в одной из старейших мечетей на территории Африки. И осмотрите памятник, сохранившийся в первозданном виде.

Секретная смотровая. Вам откроется потрясающий вид на Фустат (первую столицу Египта под властью мусульман), Каирскую цитадель и гору Мукаттам.

Коптский квартал. Кроме того, вы побываете в историческом христианском квартале Каира. Увидите церковь Св. Георгия, раскроете секреты Висячей церкви, а также посетите «спрятанную» церковь Абу Серга и церковь Св. Марии.

Мастерская папируса и эфирных масел. Здесь вы познакомитесь с этапами изготовления папируса: от создания бумаги до её декорирования. И погрузитесь в мир восточных ароматов.

Прогулка по Нилу (по желанию). В завершение вы прокатитесь на лодке и полюбуетесь современным Каиром с воды.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений.

Организационные детали