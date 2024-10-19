Путешествие продолжится в старом центре Каира, где вы увидите мечеть Ибн Тулуна и исторический Коптский квартал. В завершение посетите мастерскую папируса и насладитесь прогулкой по Нилу
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Пирамиды Гизы
- 🕌 Мечеть Ибн Тулуна
- 🌄 Вид на Фустат
- 🕍 Коптский квартал
- 🚤 Прогулка по Нилу
Что можно увидеть
- Пирамиды Хеопса
- Пирамиды Хефрена
- Пирамиды Микерина
- Большой Сфинкс
- Мечеть Ибн Тулуна
- Коптский квартал
- Церковь Св. Георгия
- Висячая церковь
- Церковь Абу Серга
- Церковь Св. Марии
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы. Перед вами предстанут знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы познакомитесь с историей памятников и прикоснётесь к загадкам одной из величайших тайн Древнего мира. А также услышите о легендарных фараонах — их жизни и смерти. По желанию зайдём внутрь пирамид.
Большой Сфинкс. Вы рассмотрите монументальную скульптуру, высеченную из скалы — древнейшую из сохранившихся на Земле. В чём было её предназначение и какие тайны она всё ещё хранит?
Храм Долины и Погребальный храм. Вы узнаете о строительстве сооружений и представите, как они выглядели в эпоху фараонов. Также гид расскажет о древнеегипетских погребальных обрядах и мумификации.
Покидаем Гизу — и направляемся в исторический центр Каира.
Мечеть Ибн Тулуна. Это сердце исламского Каира. Вы побываете в одной из старейших мечетей на территории Африки. И осмотрите памятник, сохранившийся в первозданном виде.
Секретная смотровая. Вам откроется потрясающий вид на Фустат (первую столицу Египта под властью мусульман), Каирскую цитадель и гору Мукаттам.
Коптский квартал. Кроме того, вы побываете в историческом христианском квартале Каира. Увидите церковь Св. Георгия, раскроете секреты Висячей церкви, а также посетите «спрятанную» церковь Абу Серга и церковь Св. Марии.
Мастерская папируса и эфирных масел. Здесь вы познакомитесь с этапами изготовления папируса: от создания бумаги до её декорирования. И погрузитесь в мир восточных ароматов.
Прогулка по Нилу (по желанию). В завершение вы прокатитесь на лодке и полюбуетесь современным Каиром с воды.
В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений.
Организационные детали
- ВАЖНО: экскурсия начинается в Гизе (около 10 км от Каира)
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе «тойота» с кондиционером и посещение мастерской папируса
- Дополнительные расходы: посещение пирамид Гизы — $11, прогулка по Нилу — цена зависит от количества желающих, обед — около $7 с человека
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Для вашего удобства экскурсия проходит с радиогидами
в пятницу и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40