Великие пирамиды и Старый Каир

Откройте для себя магию Древнего Египта и исторического Каира. Погрузитесь в атмосферу древних пирамид и христианских святынь, почувствуйте дух времени
Экскурсия «Великие пирамиды и Старый Каир» предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными сооружениями древности. В Гизе вас ждут пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также загадочный Большой Сфинкс.

Путешествие продолжится в старом центре Каира, где вы увидите мечеть Ибн Тулуна и исторический Коптский квартал. В завершение посетите мастерскую папируса и насладитесь прогулкой по Нилу
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Пирамиды Гизы
  • 🕌 Мечеть Ибн Тулуна
  • 🌄 Вид на Фустат
  • 🕍 Коптский квартал
  • 🚤 Прогулка по Нилу
Великие пирамиды и Старый Каир
Великие пирамиды и Старый Каир
Великие пирамиды и Старый Каир
Ближайшие даты:
15
фев21
фев22
фев28
фев1
мар7
мар8
мар
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Пирамиды Хеопса
  • Пирамиды Хефрена
  • Пирамиды Микерина
  • Большой Сфинкс
  • Мечеть Ибн Тулуна
  • Коптский квартал
  • Церковь Св. Георгия
  • Висячая церковь
  • Церковь Абу Серга
  • Церковь Св. Марии

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы. Перед вами предстанут знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы познакомитесь с историей памятников и прикоснётесь к загадкам одной из величайших тайн Древнего мира. А также услышите о легендарных фараонах — их жизни и смерти. По желанию зайдём внутрь пирамид.

Большой Сфинкс. Вы рассмотрите монументальную скульптуру, высеченную из скалы — древнейшую из сохранившихся на Земле. В чём было её предназначение и какие тайны она всё ещё хранит?

Храм Долины и Погребальный храм. Вы узнаете о строительстве сооружений и представите, как они выглядели в эпоху фараонов. Также гид расскажет о древнеегипетских погребальных обрядах и мумификации.

Покидаем Гизу — и направляемся в исторический центр Каира.

Мечеть Ибн Тулуна. Это сердце исламского Каира. Вы побываете в одной из старейших мечетей на территории Африки. И осмотрите памятник, сохранившийся в первозданном виде.

Секретная смотровая. Вам откроется потрясающий вид на Фустат (первую столицу Египта под властью мусульман), Каирскую цитадель и гору Мукаттам.

Коптский квартал. Кроме того, вы побываете в историческом христианском квартале Каира. Увидите церковь Св. Георгия, раскроете секреты Висячей церкви, а также посетите «спрятанную» церковь Абу Серга и церковь Св. Марии.

Мастерская папируса и эфирных масел. Здесь вы познакомитесь с этапами изготовления папируса: от создания бумаги до её декорирования. И погрузитесь в мир восточных ароматов.

Прогулка по Нилу (по желанию). В завершение вы прокатитесь на лодке и полюбуетесь современным Каиром с воды.

В середине программы будет перерыв на обед в одном из местных заведений.

Организационные детали

  • ВАЖНО: экскурсия начинается в Гизе (около 10 км от Каира)
  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе «тойота» с кондиционером и посещение мастерской папируса
  • Дополнительные расходы: посещение пирамид Гизы — $11, прогулка по Нилу — цена зависит от количества желающих, обед — около $7 с человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Для вашего удобства экскурсия проходит с радиогидами

в пятницу и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гизе
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Наталья
19 окт 2024
Отличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамках поездки посмотрели не только пирамиды Гизы, но и Старый Каир: старинные мечети, Коптский квартал
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и др. Гид Мустафа любит и прекрасно знает свой родной город. Обладая глубокими знаниями по истории Египта, приобщал и нас к ней через интересную подачу фактов, различных точек зрения, рассказывая захватывающие мифы и легенды. Порадовала и небольшая прогулка на лодке по Нилу: как известно, жара легче переносится у воды. В сборной группе туристов собрались жизнерадостные, лёгкие на подъём люди и на протяжении всей поездки здесь царила приятная атмосфера общения. Надо отметить и вкусный обед с широким ассортиментом блюд. В целом экскурсия стала для меня увлекательным мероприятием и оставила тёплые воспоминания. В этой связи хотелось бы выразить признательность менеджерам, гидам, водителям и другим сотрудникам Tripster, которые профессионально и слаженно потрудились, чтобы всё состоялось.

Отличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамкахОтличная экскурсия: интересная и насыщенная по содержанию, но одновременно с этим необременительная для участников! В рамках

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