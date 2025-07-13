Мои заказы

Входные билеты в Большой Египетский музей с трансфером от вашего отеля

Погрузитесь в удивительный мир древнего Египта, посетив Большой Египетский музей с удобным трансфером прямо из вашего отеля.

Восхититесь уникальными сокровищами фараонов, включая знаменитую коллекцию Тутанхамона, и окунитесь в историю и культуру Египта в самом современном музее страны.
5
3 отзыва
Описание трансфер

Погружение в историю Египта Большой Египетский музей — это уникальное место, где собраны величайшие сокровища древней цивилизации. Экскурсия включает трансфер прямо от вашего отеля, что делает поездку максимально удобной и комфортной. Вы получите возможность увидеть знаменитую коллекцию Тутанхамона и множество других экспонатов. Комфорт и удобство трансфера Воспользуйтесь персональным трансфером, который доставит вас из вашего отеля до музея и обратно. Это избавит вас от лишних забот и позволит сосредоточиться на наслаждении посещением одной из главных достопримечательностей Египта. Незабываемые впечатления Погрузитесь в богатую историю и культуру Египта, восхищаясь архитектурой и экспонатами Большого Египетского музея. Эта экскурсия подарит вам яркие эмоции и глубокое понимание наследия древних фараонов. Важная информация:
  • Большой египетский музей открыт не полностью.
  • Путешественнику будет выдан отдельный билет для прямого входа.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на частном автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты
  • Гид-экскурсовод
  • Бутылка воды
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Большой египетский музей открыт не полностью
  • Путешественнику будет выдан отдельный билет для прямого входа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Макар
13 июл 2025
Экскурсия была потрясающей, а гид — очень знающий и увлекательный рассказчик. К сожалению, не запомнил его имя, но он дал много полезной информации для будущих посещений. Мне очень понравился тур по музею, спасибо!
Д
Дарина
23 июн 2025
Отличное впечатление и замечательный гид! Она подробно рассказала обо всём, мы узнали много нового о древнеегипетской цивилизации. Определённо могу её рекомендовать.
И
Иван
12 мар 2024
Этот визит в музей был просто замечательным! Очень приятно, что нас не пытались увезти на покупку папируса или что-то подобное.

Входит в следующие категории Каира

