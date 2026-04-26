Насладитесь трёхчасовым круизом по Нилу с вечерними панорамами Каира и насыщенной развлекательной программой, включая восточные танцы и ужин с традиционными блюдами.
После круиза вас ждёт экскурсия по Старому Каиру, где вы посетите знаменитый базар Хан эль-Халили, улицу Аль-Муиз и мечеть Аль-Хусейна. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу исторического Каира.
Описание трансферВосточные танцы и древний Каир: уникальный тур по Нилу Трёхчасовой круиз по Нилу — это прекрасная возможность насладиться красотой реки и чарующими вечерними панорамами Каира. Во время плавания гостей ждёт насыщенная развлекательная программа с восточными танцами, танцем танура и яркими шоу, а также ужин с блюдами традиционной египетской кухни и восточными сладостями. После круиза мы отправимся в Старый Каир, чтобы продолжить знакомство с историей и атмосферой города. Вы посетите:
- Хан эль-Халили — знаменитый восточный базар, где можно почувствовать дух старого Каира и приобрести сувениры ручной работы.
- Улицу Аль-Муиз — одну из самых древних улиц города, настоящий музей под открытым небом с исламскими памятниками разных эпох.
- Мечеть Аль-Хусейна — одну из самых почитаемых мечетей Египта, важный религиозный и духовный центр Каира. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления от вечернего Каира и его культурного наследия.
Прогулка с ужином: ежедневно с 19:00 до 22:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Каир
- Хан эль-Халили
- Улица Аль-Муиз
- Мечеть Аль-Хусейна
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Ужин на корабле
- Развлекательное шоу во время круиза
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Очарование Нила и Хан эль-Халили»
Индивидуальная
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
Насладиться видами Каира с воды, поужинать на корабле, посмотреть яркое шоу и посетить древний рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 17:00
28 апр в 17:00
от $80 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Каир + круиз по Нилу
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Завтра в 18:30
28 апр в 18:30
$200 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир - город чудес и прогулка по Нилу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
$187
$220 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Погрузитесь в историю Каира с экскурсией по дворцу Маниал, крепости Саладина, прогулкой по Нилу и посещением рынка Хан эль-Халили
Начало: Из любой точки Каира
Сегодня в 11:30
28 апр в 08:30
$241
$283 за всё до 4 чел.
20%
Скидка на заказ
$172 за экскурсию
215выгода $43
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.